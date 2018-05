Kanādas izlase rezultatīvā cīņā pagarinājumā uzvar Krieviju un iekļūst pusfinālā

Spēles piektajā minūtē vairākumā Konors Makdeivids ripu atstāja Koltonam Pareiko, kurš ar spēcīgu metienu pārspēja Krievijas izlases vārtsargu Igoru Šestjorkinu. Kanādas hokejisti turpināja darboties nedaudz pārliecinošām, un viņi 32. minūtē vēlreiz realizēja vairākumu. Tajā Pareiko piespēlēja Makdeividam, kurš pēc tam lūkoja uzbrukuma turpinājumu un atrada Raienu Nūdžentu-Hopkinsu. Viņš izdarīja metienu, pēc kura ripa no vārtu stabiņa ielidoja vārtos.

Krievija minūti pēc tam vienus vārtus atguva, kad Artjoms Aņisimovs nonāca pašā vārtu priekšā, taču viņa divi metieni neizdevās pietiekami precīzi. Viņš saglabāja ripu, no aizvārtes piespēlēja Iļjam Mihejevam uz vārtu priekšu, un no turienes Mihejevs meta precīzi. Otrā perioda izskaņā rezultāts kļuva neizšķirts – Jevgeņijs Dadonovs ilgstošā uzbrukumā no aizvārtes piespēlēja Aleksandram Barabanovam, un viņa metiens no vārtu priekšas bija precīzs.

Spēle turpinājās daudz līdzīgākā cīņā, bet 48. minūtē Džeidens Švarcs pārtvēra ripu un pretuzbrukumā piespēlēja Kailam Turisam, kurš uzreiz trieca ripu vārtos, bet jau pēc minūtes tablo atkal vēstīja neizšķirtu, jo Ņikita Zaicevs izdarīja metienu no laukuma labās malas, un Sergejs Andronovs vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu un iedabūja to vārtos.

Kanāda vadībā izvirzījās arī trešo reizi pēc Pjēra Luka Dubuā izcīnītās ripas vārtu priekšā un precīzā metiena, tomēr Artjoms Aņisimovs ar individuālo meistarību izkārtoja sev golu, izdarot precīzu metienu tuvējā stūrī ar nūjas neērto pusi.

Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, tāpēc nācās spēlēs pagarinājumu. Tajā izšķirošais moments bija Kirila Kaprizova noraidījums. Kanāda atkal vairākumu realizēja - Makdeivids perfekti piespēlēja starp krievu aizsarga kājām un ripu ieguva Raiens O'Reilijs, un viņš precīzi meta vārtu tukšajā stūrī.

