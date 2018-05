Latvija 'pakutina nervus' Zviedrijai un izstājas no pasaules čempionāta

Līdz ar to Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātu noslēdza astotajā pozīcijā.

Mačs iesākās ļoti piesardzīgā cīņā, un abas komandas vairāk cīnījās laukuma vidusdaļā un pie apmalēm, tāpēc momentu uzbrukumā nebija daudz. Pirmajās 20 minūtēs Latvija izdarīja tikai trīs metienus, bet zviedri tikai par vienu vairāk.

Zviedrijas hokejisti otro periodu iesāka ļoti aktīvi un pēc septiņām nospēlētām minūtēm Filips Forsbergs izdarīja ļoti precīzu metienu, kamēr Viktors Arvidsons aizsedza Elvim Merzļikinam skatu. Taču pēc šīs epizodes Zviedrija sāka pelnīt noraidījumus, kas palīdzēja spēli aizvest prom no Latvijas vārtiem. Tad 32. minūtē Teodors Bļugers pretuzbrukumā izdarīja precīzu metienu garām zviedru vārtsargam Andersam Nīlsonam un izlīdzināja rezultātu. Latvijai pēc tam bija divu vīru vairākums, ko neizdevās izmantot, bet vēlāk bija arī vēl viena iespēja vairākumā. Vārtu gūšanas momentus radīt izdevās, bet tos realizēt – nē.

Spēles 42. minūtē Zviedrija vēlreiz izvirzījās vadībā, kad Viktors Arvidsons no gaisa ievirzīja ripu vārtos pēc Matiasa Ekholma piespēles, savukārt piecas minūtes vēlāk Zviedrija sekundi pēc skaitliskā vairākuma iedabūja Latvijas vārtos arī trešo ripu, kad precīzi meta Olivers Ekmans-Larsons. Taču Ronalds Ķēniņš 51. minūtē uzbrukuma zonā pie apmales izcīnīja ripu, piespēlēja to Rūdolfam Balceram, un viņš izdarīja precīzu metienu virs zviedru vārtsarga pleca. Dramatiskā mača izskaņā Latvijai bija iespēja izraut neizšķirtu rezultātu, taču to izdarīt neizdevās.

Zviedrijas hokejisti pusfinālā spēkosies ar ASV, kas savā ceturtdaļfinālā pārspēja Čehiju.

ICYMI: It wasn't going to be an easy road for Team Sweden (@trekronorse) tonight against Latvia (@lhf_lv), but in the end, the returning champions prevailed and will make an appearance at the 2018 #IIHFWorlds semifinals on Saturday. pic.twitter.com/kZK7JCBZYp

— IIHF (@IIHFHockey) May 17, 2018