Latvijas hokeja izlase PČ ceturtdaļfinālā tiekas ar zaudējuma rūgtumu vēl neizjutušo Zviedriju

Latvijas hokeja izlase šodien Kopenhāgenā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiekas ar spēcīgo Zviedrijas valstsvienību, kura šajās meistarsacīkstēs aizstāv pērn izcīnīto titulu un pagaidām turnīrā cīnās bez zaudējumiem.

Mačs sāksies plkst. 21.15 pēc Latvijas laika.

Iepriekšējo reizi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā Latvijas izlase piedalījās 2009. gadā, kad Šveicē atkārtoja savu visu laiku labāko rezultātu un ierindojās septītajā vietā. Šāds sasniegums Latvijas izlasei padevies arī 1997. un 2004. gadā.

Pērn tika gūta desmitā vieta, bet vēl pirms tam, kad Latvijas izlasi 2015. gadā vadīja Aleksandrs Beļavskis, bet 2016. gadā Leonīds Beresņevs, tā ieņēma 13. vietu, savukārt vēl pirms tam trīs čempionātos Teda Nolana vadībā Latvija 2012. gadā bija desmitā, bet nākamajos divos gados ieņēma 11. pozīciju.

Latvieši šo turnīra fāzi sasniedza, B apakšgrupas izšķirošajā cīņā ar 1:0 pārspējot Dāniju.

Šī mača uzvarētāja pusfinālā tiksies ar ASV vai Čehiju kuras ceturtdaļfināla maču aizvadīs Kopenhāgenā.

Tikmēr Herningā plkst.17.15 sāksies hokeja cienītāju saldais ēdiens, jo ceturtdaļfināla maču aizvadīs Kanāda un Krievija, savukārt otrā pārī plkst.21.15 tiksies Somija un Šveice.

Kā ziņojām, čempionāta pirmajā spēlē Latvija ar 3:2 pagarinājumā pieveica Norvēģiju, pēc tam ar 1:8 kapitulēja Somijai, otrdien droši ar 5:0 pārspēja Dienvidkoreju, bet ceturtdien līdzīgā cīņā pagarinājumā ar 2:3 piekāpās ASV valstsvienībai. Savukārt sestdien ar 3:1 tika pieveikta olimpiskā vicečempione Vācija, kamēr pirmdien tā varonīgā cīņā ar 1:2 tikai pagarinājumā piekāpās Kanādai. Izšķirošajā duelī par ceturto vietu apakšgrupā un ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu pašaizliedzīgā mačā ar 1:0 tika uzvarēta turnīra rīkotāja Dānija.

Savukārt Zviedrija savā apakšgrupā septiņās spēlēs tā arī neizjuta zaudējuma rūgtumu. Zviedri pasaules čempionātu sāka ar uzvaru 5:0 pār Baltkrieviju, pēc tam ar 3:2 pieveica Čehiju, kam sekoja vēl divas "sausās" uzvaras - 4:0 pār Franciju un 7:0 pār Austriju. Pēc tam tika zaudēti pirmie punkti čempionātā, vien pagarinājumā ar 4:3 pārspējot Slovākiju, bet vēlāk sekoja divi panākumi pamatlaikā - 5:3 pār Šveici un 3:1 pār Krieviju izšķirošajā duelī par uzvaru apakšgrupā.

Zviedrija par pasaules čempioni hokejā kronēta desmit reizes, tajā skaitā triumfējot pērn notikušajās meistarsacīkstēs. Vēl zviedriem pasaules čempionātos ir 17 sudraba un 16 bronzas medaļas.

Savukārt olimpiskajās spēlēs Zviedrijai ir divi čempiontituli, trīs sudraba un četras bronzas medaļas. Februārī Phjončhanā notikušajā Olimpiādē zviedri apstājās ceturtdaļfinālā, kurā ar 3:4 pagarinājumā piekāpās Vācijai.

Latvijas hokejisti ar zviedriem pasaules čempionātā tikušies 14 reizes, vienīgo uzvaru gūstot 2009. gadā, apakšgrupā pretiniekus pārspējot pēcspēles metienu sērijā (3:2). Tieši togad Latvija pēdējo reizi spēlēja ceturtdaļfinālā, kurā ar 2:4 tika atzīts Kanādas pārākumus.

No pārējām 13 spēlē viena noslēgusies neizšķirti, vienu reizi zaudēts pagarinājumā, bet pārējie 11 dueļi noslēgušies pamatlaikā ar Zviedrijas izlases uzvaru. Pērn pasaules čempionātā Zviedrijas izlases pārākums tika atzīts ar rezultātu 0:2.

20 no 25 Zviedrijas izlases hokejistiem pārstāv Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas, trīs spēlētāji ir no vietējā čempionāta, bet divi - no Kontinentālās hokeja līgas (KHL).

No zviedru hokejistiem NHL regulārajā čempionātā rezultatīvākie bija Rikards Rakels no Anaheimas "Ducks" (34+35), Jons Klinberjs no Dalasas "Stars" (8+59), kā arī Fīlips Forsbergs (26+38) un Viktors Arivdsons (29:32) no Nešvilas "Predators".

Arī pasaules čempionātā rezultatīvākais no zviedriem ir Rakels, kurš septiņās spēlēs guvis sešus vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles, kas ražīgāko spēlētāju sarakstā dod piekto vietu. Savukārt Anderss Nilsons ir turnīra otrs labākais vārtsargs, četrās spēlēs vidēji ielaižot vienus vārtus un atvairot 95,12% metienu.

Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Elvis Merzļikins ("Lugano", Šveice), Kristers Gudļevskis (Bridžportas "Sound Tigers", AHL), Matīss Edmunds Kivlenieks (Klīvlendas "Monsters", AHL);

aizsargi - Guntis Galviņš, Kristaps Zīle, Uvis Balinskis (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Edgars Siksna (Karagandas "Sarjarka", VHL), Kristiāns Rubīns (Medisinhetas "Tigers", WHL); Kristaps Sotnieks (Toljati "Lada", KHL), Ralfs Freibergs (Zlīnas "Aukro Berani", Čehija), Oskars Cibuļskis (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija);

uzbrucēji - Roberts Bukarts ("Aukro Berani"), Ņikita Jevpalovs, Miķelis Rēdlihs, Miks Indrašis, Vitālijs Pavlovs, Gints Meija, Gunārs Skvorcovs, Frenks Razgals, (visi - Rīgas "Dinamo", KHL), Rodrigo Ābols ("Orebro", Zviedrija), Rūdolfs Balcers (Sanhosē "Barracuda", AHL), Rihards Bukarts (Belīnes "Eisbaren", Vācija), Andris Džeriņš ("Mountfield"), Ronalds Ķēniņš (Cīrihes "Lions", Šveice), Teodors Bļugers (Vilksbāres/Skrentonas "Penguins", AHL).

Zviedrijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Fīlips Gustafsons ("Lulea IHF"), Anderss Nilsons (Vankūveras "Canucks", NHL), Mangnuss Helberjs (Pekinas "Kuņluņ Red Star", KHL);

aizsargi - Jons Klinberjs (Dalasas "Stars", NHL), Matīass Ēkholms (Nešvilas "Predators", NHL), Mīkaels Vikstrands (Kārlstades "Farjestad"), Ādams Larsons (Edmontonas "Oilers", NHL), Olivers Ēkmans-Larsons (Arizonas "Coyotes", NHL), Hampuss Lindholms (Anaheimas "Ducks", NHL), Ēriks Gustafsons (Čikāgas "Blackhawks", NHL);

uzbrucēji - Ādrians Kempe (Losandželosas "Kings", NHL), Mīkaels Baklunds (Kalgari "Flames", NHL), Jūhans Larsons (Bufalo "Sabres", NHL), Matīass Jānmarks (Dalasas "Stars", NHL), Gustavs Nīkvists (Detroitas "Red Wings", NHL), Denniss Everbergs (Ņižņekamskas "Ņeftehimik", KHL), Līass Andersons, Mika Zibanejads (abi - Ņujorkas "Rangers", NHL), Jākobs de la Rose (Monreālas "Canadiens", NHL), Viktors Arvidsons, Fīlips Forsbergs (abi - Nešvilas "Predators", NHL), Elīass Petersons (Vekšes "Lakers"), Patriks Hērnkvists (Pitsburgas "Penguins", NHL), Rikards Rakels (Anaheimas "Ducks", NHL), Magnuss Pējervi (Otavas "Senators", NHL).