Latvijas hokeja izlase pēc deviņu gadu pārtraukuma iekļūst PČ ceturtdaļfinālā

Abas komandas spēli iesāka piesardzīgi, bet desmitajā minūtē Latvijas izlase pacietīgi darbojās uzbrukuma zonā. Andris Džerinš ieguva ripu un izdarīja precīzu metienu starp dāņu vārtsarga Frederika Andersena kājām. Ar Latvijas pārsvaru aizritēja arī atlikušais pirmais periods, bet ripa vārtos nelidoja.

Otrais periods ritēja diezgan saraustītā cīņā, un abu komandu spēlētāji bieži pieļāva kļūdas, ieejot uzbrukuma zonā. Latvijas hokejisti izturēja mazākumu, bet divreiz vairākumā nenospēlēja pietiekami veiksmīgi. Trešdaļas otrajā pusē labākas vārtu gūšanas iespējas bija Dānijai, bet aizsargi un Elvis Merzļikins darbojās veiksmīgi. Kopumā metienus pa vārtiem biežāk izdarīja Latvija.

Trešajā periodā Latvijas hokejisti veiksmīgi darbojās no aizsardzības, kas ļāva izveidot vienu lielisku pretuzbrukumu trīs pret vienu aizsargu, bet Rodrigo Ābols trāpīja pa vārtu stabu. Pēdējās minūtēs Latvija savā aizsardzības zonā spēlēja vienkārši un precīzi, nosargājot vienu vārtu pārsvaru.

Latvijas izlases vārtsargs Merzļikins šajā mačā atvairīja visus 19 pretinieku metienus pa vārtiem, bet par labāko spēlētāju atzina Gunti Galviņu.

Līdz ar to Latvijas izlase B grupā izcīnīja ceturto vietu, kas ļāva pirmo reizi kopš 2009. gada iekļūst ceturtdaļfinālā. Savukārt Dānijai turnīrs noslēdzās.

Latvijas izlases pretinieki ceturtdaļfinālā būs Zviedrijas izlase, kas uzvarēja A apakšgrupā Kopenhāgenā.

Portāls "Delfi" piedāvāja šī mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu mača aprakstu.

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija - Dānija

Latvijas hokejisti ceturtdien ceturtdaļfinālā tiksies ar Zviedrijas valstsvienību, kas uzvarēja A grupā. IIHF publiskojui kalendāru, un Latvija spēlēs pulksten 21:15 pēc Latvijas laika.

Latvijas izlasē par labāko spēlētāju atzina Gunti Galviņu, bet Dānijas izlasē labākais bija Frederiks Andersens, kurš tika galā ar 27 no 28 metieniem.

Elvis Merzļikins šajā mačā atvairīja visus 19 Dānijas izlases spēlētāju metienus.

Latvijas izlase pirmo reizi deviņu gadu laikā iekļūst pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā.

Latvija - Dānija 1:0. Spēle noslēgusies!

Latvijas hokejisti pēdējās sekundēs neko nesarežģīja un meta ripu ārā no savas zonas.

Jensena metiens lidoja nedaudz garām vārtiem.

Jau pēc spēles beigām Krievijas treneri pieprasa pēdējās minūtes epizodes atkārtojumu, jo strīdīga epizode saistībā ar iespējamo vārtu guvumu.Tiesneši nesaskata vārtu guvumu un apstiprina Zviedrijas uzvaru

Dānija pieprasa pusminūtes pārtraukumu.

Dānijas uzbrukumi kļūst arvien izmisīgāki. Vārtsargs jau nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju. Pusotra minūte vēl jāspēlē.

Krievija - Zviedrija 1:3. Spēle noslēgusiesZviedrija uzvar Kopenhāgenas grupā un 1/4 finālā tiksies ar Latvijas-Dānijas spēles uzvarētāju. Krievijai jāspēlē ar Kanādu

Krievija - Zviedrija 1:3ZViedri no savas vārtu puses iemet tukšos Krievijas vārtos

https://twitter.com/IIHFHockey/status/996486875790503937

Lasena metienu no distances Merzļikins atsita. Dāņi turpināja darboties uzbrukuma zonā, bet latvieši aizsardzībā darbojās ļoti precīzi.

Dānijas hokejisti šajā periodā biežāk izdara metienus pa vārtiem, taču Merzļikinam līdz šim izdevies ar visiem tikt galā. Līdz pamatlaika beigām vēl piecas minūtes.

Latvijas hokejisti izgāja trijatā pret vienu aizsargu, bet Ābolametiens trāpīja pa vārtu stabu. Tad spēle tika apturēta, jo Rubīns gulēja uz ledus pēc Harta diezgan rupjas spēles.

https://twitter.com/martklavenieks/status/996485436611727362

Dānijas hokejisti centās izspēlēt uz vārtu priekšu, bet Merzļikins neļāva ripai tikt līdz pretinieku nūjai. Vēlāk Balcers pretuzbrukumā piespēlēja Rubinam, kuram izdevās tikt līdz metienam.

Ķēniņš uzmeta pa vārtiem, Balcers vārtu priekšā mēģināja ripu ievirzīt vārtos, bet aizsargs traucēja.

Sotnieks izdarīja metienu no zilās līnijas. Andersens ripu atsita, bet to ieguva latvieši, kur mēģināja turpināt uzbrukumu. Tas neizdevās, bet drīz Rēdlihs bija atpakaļ uzbrukuma zonā un meta ripu pa vārtiem.

https://twitter.com/A_Kalnins/status/996481238981664769

Rihards Bukarts spēcīgi meta no distances, vārtsargs to atsita. Vēlāk Meija vidus zonā pārtvēra ripu un devās uzbrukumā, kur izdarīja metienu no asa leņķa. Sešas minūtes trešajā periodā aizritējušas ļoti ātri

Dāņi ir kāpinājuši spēles tempu, jo viņiem vajag mainīt spēles rezultātu. Balcers ceturtajā minūtē pretuzbrukumā apspēlēja aizsargu, taču metiens viņam neizdevās ērts.

Dānijas izlase bija tuvu vārtu guvumam, kad Kristensens trāpīja pa vārtu pārliktni. Latvija uzreiz atbildēja ar savu uzbrukumu, kurā bija vairāki momenti. Periods turpinājās vētraini, un Merzļikins atvairīja vēl divus metienus.

Krievija - Zviedrija 1:2. Sācies 3. periods

Latvija - Dānija 1:0. Sācies 3. periods.

Rihards Bukarts intervijā LTV7 pēc 2. perioda: "Galvenais spēlēt savu hokeju un nenoraidīties. Šī ir ļoti svarīga spēle. Mums vajag vairāk spēlēt vārtu priekšā, lai tur var iespēlēt ripu."

Otrā perioda statistika.Metieni pa vārtiem: 11-6Uzvarēti iemetieni: 11-13Soda minūtes: 2-4

Krievija - Zviedrija 1:2. Noslēdzies 2. periods

Latvija - Dānija 1:0. Noslēdzies 2. periods

Abas komandas apmainījās ar labiem metieniem pa vārtiem pēdējā minūtē

Cibuļska tālmetiens Andersenam lielas problēmas šoreiz nesagādāja. Mirkli vēlāk arī Bukarts "uzšāva" pa vārtiem pēc ātras kombinācijas.

Dānis Harts ātri izdarīja metienu pa vārtiem. Merzļikins ripu tvēra un atgrūda pretinieku uzbrucēju, kad viņš devās cīnīties par ripu. Mirkli vēlāk vēl viens bīstams moments pie Latvijas vārtiem, taču viss mums noslēdzās laimīgi.

36:04 min. Krievija - Zviedrija 1:2Zibenajads "izkārto" vēl vienus vārtus! Teicams solo reids un piespēle Rakelam https://twitter.com/IIHFHockey/status/996475552931315712

https://twitter.com/A_Kalnins/status/996473593218392064

Galviņš ieguva ripu un bremzējot izdarīja metienu virsū Andersenam.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/996473075708260352

Brāļu Bukartu un Bļugera maiņa labi cīnījās uzbrukuma zonā, savukārt otrā laukuma galā Sotnieks pakaitināja Bjokstradu, kurš steidza sūdzēties tiesnešiem.

Indrašis izcīnīja ripu un piespēlēja gar vārtiem Ābolam, bet viņam neizdevās trāpīt starp vārtsarga kājsargiem.

Dāņi aizskrēja pretuzbrukumā divi pret vienu, bet Storms meta garām vārtiem. Latvijas hokejisti vēlreiz pieļāva kļūdu, dāņi tika līdz vārtu priekšai, kur Nīlsena metienu uz vārtu līnijas apturēja Freibergs. Tad Merzļikins ripu piespieda.

Miks Indrašis pēc piespēles izdarīja metienu, kuru Andersens ar grūtībām atvairīja. Arī šis vairākums palika nerealizēts.

Pēc uzvarēta iemetiena Cibuļskis izdarīja vēl vienu spēcīgu metienu, bet ripa trāpīja pa Džeriņa nūju un izlidoja ārpus laukuma. Dānija mazākumā tika pie metiena pa vārtiem, bet tas nebija bīstams. Latvija vairākuma turpinājumā tika uzbrukuma zonā, tomēr dāņi labi ieņēma pozīcijas un neļāva ripai lidot līdz vārtiem.

29:27 min. Krievija - Zviedrija 1:1.Vairākumā Zibenajads izlīdzina rezultātu. Samērā neveiksmīgi pēc zviedra metiena nospēlēja krievu vārtsargs Košečkins, izližot ripu starp kājsargiemhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/996472544126382081

29:04 min. Noraidījums Dānijas izlasē.Emīls Kristensens klupināja Robertu Bukartu un devās uz noraidīto soliņu.

Latvijas hokejisti labi pārgāja no aizsardzības uzbrukumā, un Meija ar nujas neērto pusi viegli uzmeta pa Andersena vārtiem. Mirkli vēlāk Nīlsens tikpat viegli apdraudēja Merzļikina vārtus.

Diezgan gan daudz cīņa rit neitrālajā zonā, kur komandas mēģina iegūt kontroli pār ripu, tāpēc metienu pa vārtiem pēdējās minūtēs nav bijis tik daudz.

Latvijas hokejistiem vairākumā tā arī neizdevās nostiprināties uzbrukuma zonā un neizdevās izdarīt metienu pa vārtiem.

Krievija - Zviedrija 1:0. Sācies 2. periodsUzreiz neilgi pēc pārtraukuma Arvidsons, iznācis no sodīto soliņa, izgājienā viens pret vienu varēja izlīdzināt rezultātu

23:01 min. Noraidījums Dānijas izlasē. Latvijas hokejisti mazākumu izturēja ļoti veiksmīgi, bet Mikels Bedkers klupināja Sotnieku un arī devās izciest divu minūšu sodu

Niklass Jensens izdarīja metienu, Merzļikins ripu atsita priekšā, bet aizsargi to aizsita prom.

Džeriņš perioda sākumā izcīnīja ripu uzbrukuma zonā, viņš lauzās uz vārtiem, bet metiens neizdevās.

20:33 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Miķelis Rēdlihs pēc metiena trāpīja dānim pa ķiveres stikliņu un tika sodīts par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju.

Latvija - Dānija 1:0. Sācies 2. periods.

Andris Džeriņš intervijā LTV7 pēc pirmā perioda: "Mums par vienu "golu" vairāk nekā viņiem, protams, ka tas ir labi, bet rezultāts atspoguļo spēli. Vēl ir daudz jāspēlē, tāpēc nedrīkstam atslābt."

Krievija - Zviedrija 1:0. Noslēdzies 1. periodsKrievijas un Zviedrijas izlases ļoti nervozā cīņā aizvadījušas 20 minūtes. Zviedri jau kieguvuši 8 soda minūtes, kamēr krieviem bijis tikai viens noraidījums. Ja tiesneši nenomierinās abu komandu spēlētājus, asumi turpināsies

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 9-4Uzvarēti iemetieni: 13-6Soda minūtes: 0-12

Latvija - Dānija 1:0. Noslēdzies 1. periods.

Indrašis izdarīja metienu pēc piespēles, bet vārtsargu viņš nepārspēja. Latvija pacietīgi saspēlējās un turpināja meklēt metienu pozīcijas, taču tas neizdevās.

16:56 min. Noraidījums Dānijas izlasē. Nikolass Jensens diezgan bīstami meta garām vārtiem. Tad Rūdolfu Balceru rupji, pielietojot spēka paņēmienu galvā, apturēja Jespers Jensens Ābo. Viņam 2+10 minūšu noraidījums. https://twitter.com/A_Kalnins/status/996461716648153089

Galviņš uzreiz pēc ieiešanas zonā uzmeta pa vārtiem, un Andersens ripu tvēra cimdā. Pēc tam Cibuļskis spēcīgi meta pēc uzvarēta iemetiena, liekot vēlreiz dāņu vārtsargam iesaistīties spēlē.

Vairākus uzbrukumus nevienai no komandām neizdevās metieni pa vārtiem, taču tad Rēdlihs uzmeta tālu un ne pārāk sarežģītu metienu.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/996456913867980801

Bedkers Dānijas uzbrukumā bija ļoti aktīvs, bet viņa piespēle gar vārtiem un metiens nebija precīzi. Indrašim neizdevās nokontrolēt ripu un apspēlēt pretiniekus.

Teodors Bļugers izdarīja metienu uzreiz pēc piespēles, bet vārtsargu pārspēt neizdevās.

Storms uzreiz bīstami meta pa Latvijas izlases vārtiem. Dānija mēģināja ātri atgūt vārtus, bet pirmos uzbrukumus Latvija izturēja.

Niklass Jensens meta tuvējā stūrī no šaura leņķa, bet Merzļikins nospēlēja precīzi un ripu atsita. Latvijas hokejistiem trīs reizes pēc kārtas nav izdevies pārvarēt vidus zonu pašu kļūdu dēļ.

9:14 min. Latvija - Dānija 1:0Latvijas hokejisti ilgstoši darbojās uzbrukuma zonā, bet tad Mikels Bedkers pieļāva kļūdu. Kristaps Sotnieks noturēja ripu zonā, to ieguva Andris Džeriņš, un viņš izdarīja metienu starp Frederika Andresena kājam. https://twitter.com/ltvsports/status/996460299296432131

https://twitter.com/UlvisBrozhe/status/996455313942425600

Meija divos uzbrukumos bija aktīvs, bet abas reizes viņu apturēja aizsargi. Latvija pēdējās divās minūtēs vairāk darbojas ar ripu, bet pagaidām nervozi darbojas abas komandas.

2:44 min. Krievija - Zviedrija 1:0Asumiem bagātas spēles pirmās minūtes. Zviedri palika mazākumā un Krievija to izmanto

Miķelis Rēdlihs apslidoja vārtus un izdarīja metienu pa vārtiem. Andersens ripu atsita, bet Miks Indrašis jau lūkoja pēc atsistās ripas. Pirms tam dāņi ilgi mēģināja noturēties Latvijas aizsardzības zonā.

Rihards Bukarts uzbrukumā bija pamanāms un ripa pie viņa atlēca, bet viņa metienu atvairīja Andersens. Abi vārtsargi spēli iesākuši pietiekami veiksmīgi.

Mača pirmajā minūtē komandas pie laukuma apmalēm cīnījās par ripu, bet pirmo metienu pa vārtiem izdarīja dāņi. Merzļikins noreaģēja un ar kājsargu ripu atsita.

Krievija - Zviedrija. Spēle sākusies

Latvija - Dānija. Spēle sākusies!

Kamēr Herningā risināsies Latvijas un Dānijas duelis, Kopenhāgenā cīņa par pirmo vietu grupā starp Zviedriju un Krievija. Šo abu spēļu uzvarētāji arī tiksies savā starpā 1/4 finālā.

Dānijas izlases līdzjutēji pirms spēles Latvijas hokejistus sagaida ar pamatīgu ūjināšanu. https://twitter.com/A_Kalnins/status/996453580839243777

https://twitter.com/martklavenieks/status/996451962718707712

Artis Ābols intervijā LTV7 pirms mača: "Dānija spēlē uzmanīgi, varētu teikt, ka vairāk no aizsardzības. Viņiem ir labs vārtsargs un labs vairākums. Mēs spēlējam ātri un vienkārši, bet viņi spēlē lēni, sarežģīti un smuki. Mums tas ir parocīgi. Pret viņu vairākumu jāspēlē vienkārši - nevajag noraidīties. Esam viņus pētījuši un cerams, ka izdosies viņus apturēt. Par to, ka Jeržābeks tiesās, es nebiju iepriecināts, bet lai viņam šodien laba tiesāšana.

Miks Indrašis pirms spēles intervijā LTV7: Vakar diezgan normāli izdevās aizmigt, ap vieniem naktī. Dānijas izlase varētu būt izgājusi no ritma ar savām divām brīvdienām, bet mēs vakar spēlējām un esam ritmā.

Dānijas izlases galvenais treneris Jans Karlsons labi atceras pagājušā gada zaudējuma Latvijas izlasei. Tāpat viņš cer, ka papildus atpūtas dienas viņa komandai dos papildus spēkus.

Bijušais Latvijas izlases spēlētājs Aleksandrs Macijevskis labi zina Dānijas hokeju. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/danijas-hokeja-eksperts-macijevskis-ar-daniem-nedrikst-ielaisties-atklata-spele.d?id=50030487

https://twitter.com/martklavenieks/status/996415820443111424

https://twitter.com/IIHFHockey/status/996445722336813059

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā nav spēlējusi kopš 2009. gada, bet Dānija ceturtdaļfinālā pēdējo reizi iekļuva 2016. gadā. Zīmīgi, ka arī pagājušajā pasaules čempionātā Latvija par pēdējo ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu cīnījās ar turnīra mājinieci Vāciju. Toreiz tika piedzīvots dramatisks zaudējums. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlase-holivudas-cieniga-trilleri-izstajas-no-pasaules-cempionata.d?id=48847095

Dānijas izlases sastāvs spēlei: Vārtos - Frederiks Andersens, rezervē - Sebastjans Dāms. 1.maiņa: Mikels Bedkers – Frans Nīlsens – Olivers Bjorkstrands, Olivers Lauridsens – Jespers Jensens Ābo;2. maiņa: Frederiks Storms – Peters Regins – Nikolass Hards, Filips Larsens – Stefans Lasens; 3. maiņa: Janiks Hansens – Jespers Jensens – Niklass Jensens, Daniels Nīlsens – Nikolass Jensens; 4. maiņa: Patriks Rusels – Juliāns Jakobs – Mads Kristensens, Mortens Madsens – Emīls Kristensens.

Šajā mačā Latvijas izlases vārtus sargās Elvis Merzļikins, bet pārējais pieteikums uz mača sākumu ir tāds pats, kā spēlei pret Kanādu. Vārtsargs: Elvis Merzļikis, rezervē - Kristers Gudļevskis. 1. maiņa: Miks Indrašis – Andris Džeriņš – Miķelis Rēdlihs; Oskars Cibuļskis – Guntis Galviņš; 2. maiņa: Ronalds Ķēniņš– Rodrigo Ābols – Rūdolfs Balcers; Kristaps Sotnieks – Edgars Siksna; 3. maiņa: Roberts Bukarts - Teodors Bļugers- Rihards Bukarts; Ralfs Freibergs – Kristians Rubīns; 4. maiņa: Frenks Razgals – Ņikita Jevpalovs – Vitālijs Pavlovs; Gints Meija, Kristaps Zīle.

Ļoti zīmīgi, ka šo spēli tiesās čehu tiesnesis Antoņins Jeržābeks, kurš Latvijas hokeja faniem palicis atmiņā no 2014. gada pasaules čempionāta. Toreiz viņš pieņēma ļoti apšaubāmu lēmumu, neieskaitot Kaspara Daugaviņa vārtu guvumu mačā pret turnīra mājinieci Baltkrieviju.

Dānijas izlase uz šo pasaules čempionātu pulcējusi ļoti spēcīgu sastāvu. No spožākajām zvaigznēm vienīgi pietrūkst Nikolajs Ēlers, kurš ar Vinipegas "Jets" turpina cīņu par Stenlija kausu. Dānijas izlasē ir jau pieci NHL hokejisti - Sanhosē "Sharks" spēlētāji Mikels Bedkers un Janiks Hansens, vārtsargs Frederiks Andersens no Toronto "Maple Leafs", kā arī uzbrucēji Olivers Bjorkstrands no Kolumbusas "Blue Jackets" un Franss Nīlsens no Detroitas "Red Wings".

Pasaules čempionātos Latvija ar Dāniju tikušās astoņas reizes, un Latvija uzvarējusi piecas reizes, tostarp abu iepriekšējā tikšanās reizē pērn Ķelnē. Latvijas spēles ar Dāniju pasaules čempionātos:1994. gada 15. aprīlis, Kopenhāgena (PČ B divīzijā) - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)1995. gada 15. aprīlis, Bratislava (PČ B divīzija) - 9:2 (2:0, 4:0, 3:2)1996. gada 13. aprīlis, Eindhovena (PČ B divīzija) - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)2003. gada 6. maijs, Turku 4:2 - (0:0, 2:2, 2:0)2011. gada 4. maijs, Bratislava - 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) - pēcspēles metienos2012. gada 14 maijs, Stokholma - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)2016. gada 13. maijs, Maskava 2:3 - (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)2017. gada 6. maijs, Ķelne - 3:0 (0:0; 1:0; 2:0)

Latvijas hokeja izlasei šajā pasaules čempionātā katra spēle bijusi svarīga, bet šodienas spēle pret Dāniju būs izšķiroša. Šis mačs izšķirs, kura no šīm komandām iekļūs ceturtdaļfinālā. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/cina-par-ceturtdalfinalu-latvijas-hokeja-izlase-pc-grupu-turnira-pedeja-spele-tiekas-ar-daniju.d?id=50028757