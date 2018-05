Latvijas hokeja izlase pret debitanti Koreju izcīna drošāko uzvaru kopš 2012. gada

Latvijas hokeja izlase laukumā izgāja favorītu statusā un to arī pierādīja, izcīnot pārliecinošu uzvaru pamatlaikā, turklāt Elvis Merzļikins nodrošināja komandai "sauso" uzvaru.

Spēles rezultāts tika atklāts pirmās trešdaļas vidū, kad Metu Daltonu pārspēja Gints Meija, gūstot pirmos vārtus ne tikai čempionātā, bet šajā sezonā. Otros vārtus Latvijas izlase guva trešdaļas beigās kad vārtus guva Ronalds Ķēniņš.



Otrajā periodā korejiešu spēle kļuva rupja, savainojumu guva Andris Džeriņš, kurš pēc grūdiena mugurā pameta laukumu un spēlē vairs neatgriezās. Uzbrukums celī bija Gintam Meijam, bet Rihards Bukarts saņēma sāpīgu sitienu pa delikātu vietu. Tas saniknoja Latvijas komandu, un tika gūti trešie vārti – Roberts Bukarts panāca jau 3:0.

Trešajā periodā, lai arī bija daudz brāķa piespēlēs, Latvijas izlase saglabāja pārliecinošu vadību, jo korejieši nespēja izmantot mūsējo kļūdas. Viņi tikai retu reizi tika līdz Merzļikina vārtiem, taču metieni bija nepatīkami. Toties perioda sākumā Rūdolfs Balcers guva savus trešos vārtus turnīrā un deva Latvijai vēl lielāku pārsvaru – 4:0.

Spēles beigās izteikti rupji nospēlēja naturalizētais Dienvidkorejas izlases spēlētājs Maikls Svifts, kurš nopelnīja divus noraidījumus pēc kārtas, un par to korejieši tika "sodīti" mača pēdējā sekundē. Skaistu punktu šai spēlei pielika Roberts Bukarts, kurš guva otros vārtus šajā mačā, – 5:0.

7 Hyonho OH

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija - Dienvidkoreja

B grupas kopvērtējums pēc šīs spēles:

Spēles statistika:Metieni pa vārtiem: 38 - 16

Austrija - Slovākija 2:4. Spēle noslēgusies

Labākais Dienvidkorejas izlasē ir Mets Daltons, Latvijas izlasē – Rūdolfs Balcers.

Latvija - Dienvidkoreja 5:0. Spēle noslēgusies.

59:59 min. Latvija - Dienvidkoreja 5:0Aktīvi mēģina mūsējie realizēt vairākumu, un 1,3 sekundes pirms beigu signālu Roberts Bukarts gūst savus otros vārtus.

58:54 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Arī šis vairākums tomēr paliek neizmantos, bet tikko laukumā iznākušais Maikls Svifts nekavējoties nopelna nākamās 2 soda minūtes par Ķēniņa iegrūšanu apmalē.

56:43 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Beidzot arī Maikls Svifts "uzraujas", pret Rihardu Bukartu nopelna 2 soda minūtes.

59:29 min. Austrija - Slovākija 2:4Slovāki iemet tukšos vārtos pēdējā minūtēhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/993891885910441984

Svifts noskatās, kā Meija paklūp cīņā ar vina komandas biedru un kad epizode beiguses, viegli iebrauc ar cimdu Gintam sejā. Meija skatās, ko teiks tiesneši, bet tiesneši nesaka neko. Režisors atrod vel vienu epizodi ar Svift uun Razgalu, kurā kanādietis izrauj Frenkam nūju un aizmet to prom. Arī par to Svifts netika sodīts.

Daudz nerūkst arī Rihardam Bukartam līdz vārtu guvumam, viņu nogrūž pie ledus pretinieku spēlētājs un nesteidz atlaist.

Kopenhāgenas grupas spēlē jāspēlē vēl 5 minūtes. Austriešiem arvien mazāk laika, lai atspēlētos, jo slovākiem joprojām minimāls pārsvars 3:2.

Vārtu stabiņš glābj Latviju no zaudētiem vārtiem. Pirms tam laba epzode bija pie Daltona vārtiem, Jevpalovam pavisam maz pietrūka līdz gūtiem vārtiem.

Skaista saspēle mūsējiem, bet Balcera metienu pa vārtiem bloķē. Pēc spēcīga Galviņa metiena pa vārtiem uz ledus kā nopļauts nokrīt Mārtiņš Karsums - viņam pa galvu trāpīja ripa. Mārtiņš gan saviem spēkiem tiek līdz soliņam, bet pēc tam dodas uz ģērbtuvi...

47:09 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Nospēlē ar augstu paceltu nūju pret Miku Indraši Jendžuns Seo un atstāj komandu mazākumā.

Nenosargā mūsu aizsargi Kimu Kisunu, un daudz netrūka, ka korejieši būtu vienus vārtus atguvuši. Nepatīkams moments pie mūsu vārtiem.

Bīstams uzbrukums Korejas izpildījumā, Svifts tēmēja vārtu tuvajā stūrī, bet Merzļikins nospēlē droši. Ripa atsitas pret viņa ķiveri un pārtraukumā mūsu vārtsargs nedaudz pielabo ekipējumu. Līdzjutēji sāk uzstājīgi pieprasīt "piektos".

41:33 min. Latvija - Dienvidkoreja 4:0Mūsējie uzreiz nostājas vairākuma izspēlei, saspēlējas. Indrašis no apmales piespēlē uz vārtu priekšu Balceram, un Rūdolfs gūst savus trešos vārtus turnīrā, mainot ripas lidojuma virzienu.

40:58 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Aktīvi trešo periodu iesākuši korejieši, taču pārkāpj noteikumus. 2 minūtes Maiklam Sviftam par Sotnieka klupināšanu.

Džeriņš šai spēlē vairs neatgriezīsies. Trauma neesot nopietna, bet treneri nolēmuši Andri "pietaupīt".

Latvija - Dienvidkoreja 3:0. Sākas 3. periods.

41:43 min. Austrija - Slovākija 2:3Peters Šneiders pretuzbrukumā ātri gūst vārtus pēc pārtraukuma un atjauno intrigu spēlē.

Austrija - Slovākija 1:3. Sācies 3. periods

Otrā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 18-4Uzvarēti iemetieni: 13-8

Miks Indrašis pēc 2. perioda intervijā LTV7 par neizmantoto iespēju: "Nekas nesanāca... Vispār nav tik traki, bet varēja būt labāk. Laika nav daudz, jāmet ātrāk, un jāklausa, ko saka treneris."

Latvija - Dienvidkoreja 3:0. Noslēdzies 2. periods.Trešdaļas beigās vēl viens metiens pa Merzļikina vārtiem, Elvis ripu piespiež pie ledus. Ne pārāk bieži viņam šajā periodā nācās iesaistīties spēlē.

Austrija - Slovākija 1:3. Noslēdzies 2. periods

Aktīvu spēli demonstrē Latvijas izlase, nokausējot pretiniekus, taču līdz brīvam metienam pa vārtiem netiekam.

Labs vairākums mūsējiem, ir daudz metienu pa vārtiem, bet Daltons visus atvaira.

Miķelis Rēdlihs izdara metienu no zonas vidus, Daltons visu redz un ripu tver.

33:23 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Dzinjku Parks pret Rihardu Bukartu nopelna 2 soda minūtes par turēšnu ar nūju.

Indrašim neizdodas ieraidīt ripu vārtos, kad tā atsitās pret viņa slidu un lidoja atpakaļ laukumā. Pārdzīvo Miks par šo epizodi.Uzbrukums turpinās, un ir aizturetais sods.

Dienvidkoreja spēlē vienkārši, bez sarežģītām kombinācijām, taču tiek līdz retam metienam pa vārtiem, kas gan ir nepatīkami, bet Merzļikins ir vietā.

Latvija - Dienvidkoreja 3:0Roberts Bukarts "atriebjas" par brāli. Bet šo epizodi iesāka Mārtiņš Karsums, kuru ar klupināšanu apturēja pretinieki, bet Mārtiņš saglabāja ripu un pieceļoties, atdeva to Bukartam, kurš ripu caur Daltona padusi ieraidīja vārtos,

Abpusējs noraidījums.Rihards Bukarts uzbrukumā, pie vārtiem viņu aptur Regans. Ar nūju pa delikātu vīrieša vietu trāpa Dienvidkorejas izlases spēlētājs, Rihards sāpēs nokrīt uz ledus, bet viņam piespriež 2 soda minūtes par simulāciju... Reganam 2 soda minūtes par sitienu ar nūju. Lieki teikt, ka līdzjutēju svilpienu decibeli arēnā sasniedz kritisku atzīmi. Jeržābeks Otrais?

29:00 min. Austrija - Slovākija 1:3Pēc Jaroša metiena pa vārtiem ripa trāpa austriešu vārtsargam Štarkbaumam pa plecu un iekrīt aiz vārtu līnijas.

Arī šis vairākums paliek neizmantots, bet labā ziņa ir tā, ka Gints Meija atgriezies laukumā.

Atal rupji nospēlē korejieši, Braiens Jangs pagrūž ar nūju mugurā Džeriņu, kurš diemžēl dodas uz ģērbtuvi. Fani sviplj, Bobs Hārtlijs nikns, tiesneši neko nepiespriež. Ka tik nesanāk tāda pat situācija, kā vakar Zviedrijas un Francijas izlases spēlē, kad tiesneši ignorēja rupju zviedru hokejista spēli. Francūži tajā epizodē zaudēja vārtus un visu atlikušo spēli atspēlējās zviedriem pie katras iespējas.

23:11 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Uzbrukums celī Meijam. Mūsu uzbrucējs paliek guļam uz ledus un laukumu pamet ar komandas biedru palīdzību. 2 soda minūtes par šo epizodi Dzinkju Parkam.

Vusangs Parks individuali tiek līdz Merzļikina vārtiem, teicami nospēlē Elvis. Diezgan pavirši otrā perioda sākumā spēlē Latvijas izlase, kas ļauj korejiešiem apdraudēt mūsu vārtus.

Latvija spēlē pilnā sastāvā.

22:13 min. Austrija - Slovākija 1:2Slovāku pretuzbrukumā Nagijs labi atstāja ripu Tomašam Jurčo, kurš ar plaukstas metienu ir precīzs.

Nedaudz vairāk par minūti mazākums Latvijai. Ilgi saspēlējas korejieši, Džinhu Ans beidzot izdara metienu pa vārtiem, ne bez grūtībām Merzļikins ripu tver.

Latvija - Dienvidkoreja 2:0. Sācies 2. periods.

Austrija - Slovākija 1:1. Sācies 2. periods

Rodrigo Ābols pēc pirmā perioda intervijā LTV7: "Bija pāris vairākumi, ko vajadzēja izmantot. Lai arī rezultāts ir 2:0, bija pāris paviršas kļūdas, kas jāizlabo. Korejieši slido, kustas, ir mazi, bet ir elitē, tas nozīmē, ka arī viņi prot spelēt. Mums pietrūkst metienu precizitāte, jāmet pa vārtiem, lai ir atlēkušās [ripas]."

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: 11-5Uzvarēti iemetieni: 13-9

Latvija - Dienvidkoreja 2:0. Noslēdzies 1. periods.

Korejieši nostājas vairākuma izspēlei, bet ripa atstāj zonu, un līdz perioda beigu signālam viņi vairs netiek atpakaļ pie mūsu vārtiem, jo iemetiens vidus zonā.

Noraidījums Latvijas izlasē.Oskaram Cibuļskim 2 minūtes par bloķēšanu un Korejas izlase šo periodu pabeigs, esot vairākumā.

Austrija - Slovākija 1:1. Noslēdzies 1. periodsPerioda izskaņā asumi starp abu komandu spēlētājiem.https://twitter.com/IIHFHockey/status/993865165920649216

Latvijas izlase pēc ofensīvas, kurā Cibuļski labā metiena pozīcijā apzog korejiešu aizsargs O, gandrīz iekrīt uz maiņu - Merzļikins glābj komandu pēc Džinhu Ana metiena.

18:45 min. Latvija - Dienvidkoreja 2:0Izcila Balcera piespēle uz otru vārtu sūri Ķēniņam, kurš pat iepauzē un precīzi ieraida ripu vārtos, Daltons nebija paguvis pārvietoties.

Bīstams, ļoti ātrs Dienvidkorejas pretuzbrukums, Radunske izdara metienu vārtu augšējā stūrī, Merzļikins nospēlē pārliecinoši, ripu tverot ķērājcimdā.

Pēc kārtējā pārmetiena (septītais, astotais?) jau sāk smīkņāt arī paši hokejisti.

Miks Indrašis laužas uz vārtiem un pazaudē ripu, kas tiek raidīta pāri visam laukumam. Mūsējie ātri atgriežas pie korejiešu vārtiemun turpina vairākuam izspēli. Indraša metienu Daltons atsit, ripa paliek zonā. Vairākuma turpinājums vairs nav tik veiksmīgs, un Latvijas izlase šo iespēju atkal neizmanto.

12:10 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.2 soda minūtes Kimam Kisunam par pretinieka turēšanu ar nūju.

Bīstama epizode pie mūsu vārtiem, Svifts bija labā metiena pozīcijā, bet mūsu aizsargiem izdodas ripu pārtvert.

11:46 min. Latvija - Dienvidkoreja 1:0Individuāls Ginta Meijas izgājiens pēc tālas Rubīna piespēles, nedaudz iepauzē mūsu uzbrucējs un precīzi met devītniekā, noķerot Daltonu uz pretkustību.

Labs Cibuļska metiens, neapturot ripu, bet ripa lido pāri vārtiem. Tam seko vēl divi metieni, līdz ripa atstāj zonu. Nomainās mūsu virknējums, bet atlikušajās sekundēs vairs neizdodas tik līdz pretinieku vārtiem.

Balcers nedaudz nominstinās, lai apstrādātu ripu, tāpēc metiens sanāk samocīts, Daltons jau bija paguvis pāŗvietoties uz attiecīgo vārtu stūri un sagatavojies metienam.

08:27 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Braiens Jangs par Mika Indraša klupināšanu saņem 2 soda minūtes.

Vēl viens aktīvs uzbrukums pie korejiešu vārtiem, kas noslēdzas ar Sotnieka metienu pa vārtiem. Karsums jau bija vārtu priekšā, gatvs pacīnīties par atsisto ripu, bet Daltons to patur pie sevis.

Lieliska iespēja Balceram atklāt spēles rezultātu, viņš saņem ripu labā pozīcijā, bet meta garām vārtiem. Nākamajā pretuzbrukumā Mārtiņš Karsums meģināja gūt vārtus, viņa mesto ripu Daltons tver.

Labu piespēli no aizvārtes iedod Rēdlihs, bet vārtu priekšā ir tikai korejieši, kas uztver ripu un izspēlē to tālāk prom no vārtiem. Spēles temps diezgan saraustīts, salīdzinoši daudz pārmetienu.

Lai arī Latvijas komandai ir pārsvars laukumā, korejieši pašaizliedzīgi spēlē aizsardzībā, neļaujot mūsējiem tikt līdz vārtiem. Metienu attiecība pagaidām līdzīga, 2-2.

4:13. Austrija - Slovākija 1:1Haščaks izlīdzina rezultātu, pretuzbrukumā gūstot vārtus ar plaukstas metienu.

1:33 min. Austrija - Slovākija 1:0Austrieša Leblera uzmetiens vārtu virzienā, ripa trāpa Šekeram pa nūju un kāju, iespurdzot devītniekā. Vārtsargs bezspēcīgs.

Mūsu trešā maiņa izveido bīstamu uzbrukumu, Jevpalovs izdara metienu pa vārtiem. Korejieši uzbrukumā spēlē piesardzīgi, neriskējot, kas ļauj mūsējiem viegli pārtvert ripu.

Austrija - Slovākija. Spēle sākusies

Pirmais metiens pa vārtiem ir Gunta Galviņa izpildījumā, Daltons ripu viegli tver. Latvijas izlase, kā solīja, sāk aktīvi, bet uzmanīgi.

Latvija - Dienvidkoreja. Spēle sākusies!

Paralēli Latvijas spēlei Kopenhāgenā tiekas Austrija un Slovākija. Abām komandām ir pa vienam punktam divās spēlēs.

Latvijas hokeja iesildīšanās laikā Herningas arēnā skaļi skan "Līvi" un "Dzelzsgriezējs".

Dienvidkorejas izlases galvaneis treneris Džims Peks uzsvēra, ka Latvijas komanda esot laba spēcīga, ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā un mums esot ļoti labi vārtsargi.

Tā kā spēļu halle atrodas diezgan krietnā attālumā no izlases mītnes vietas, treniņš Herningā tika aizvietots ar "sauso" treniņu. "Bija riteņi, stiepšanās, nav jēgas braukt uz halli labāk pataupīt enerģiju vakaram," sarunā ar LTV7 izteicās Ralfs Freibergs. Par Korejas izlasi viņš saka: laba kompakta komanda. "Izpētījām visu, viņu uzbrukumu, aizsardzību, iemietienus."

Latvijas hokeja izlases spēlētāju sarunā ar LTV7 uzsver, ka Āzijas hokejisti varbūt nav tik meistarīgi, toties ātri un centīgi. "Ja viņi ir šeit, te sliktas komandas nespēlē. Sagaidu grūtu spēli," tā Andris Džeriņš."Viņi spēlē Ziemeļamerikas stila hokeju, tam jābūt gataviem. Uzreiz no sākuma jāsāk sava spēle, jābūt agresīviem," saka Mārtiņš Karsums."Zinu, ka viņi ir ātri un centīgi, varbūt nav tik meistarīgi. Jābūt gataviem uzreiz spēlēt," uzsver aizsargs Kristaps Zīle.

Latvijas hokeja izlases vārtsargu treneris Edgars Masaļskis ir papētījis Korejas komadu un tās vārtsargu Metu Daltonu: "Meistarīgi viņi ir, ir diezgan ātri, diezgan bīstami. Nestandarta vārtsargs (Daltons) - labi spēlē ar nūju, kopumā - labs vārtsargs. Domāju, ka viņam uzdevums bija iespēlēties, varbūt pats uzprasījās spēlēt pirmajās spēlēs, lai iespēlētos," Masaļskis izteicās intervijā LTV7.

Latvijas izlases treneris Artis Ābols pirms 25 gadiem pats spēlēja pret Dienvidkoreju, kad Latvijas izcīnīja graujošo uzvaru ar 27:0. Tagad Ābols saka, laiki mainās un šodien viegli nebūs. To pierāda korejiešu spēles olimpiskajās spēlēs un pārbaudes mačos pirms pasaules čempionātahttps://www.youtube.com/watch?v=-kykYL1iSC4

Izmaiņas virknējumos ir minimālas - Kristians Rubīns tagad spēlēs pārī ar Ralfu Freibergu, bet Frenks Razgals būs vienā maiņā ar Ņikitu Jevpalovu un Rihardu Bukartu. 13. uzbrucējs pieteikumā ir Gints Meija, septītais aizsargs - Kristaps Zīle.

Pārējais Latvijas izlases sastāvs uz šo spēli:1. maiņa: Miks Indrašis – Andris Džeriņš – Roberts Bukarts; Oskars Cibuļskis – Guntis Galviņš;2. maiņa: Miķelis Rēdlihs – Rodrigo Ābols – Mārtiņš Karsums; Kristaps Sotnieks – Uvis Balinskis; 3. maiņa: Rūdolfs Balcers – Vitālijs Pavlovs – Ronalds Ķēniņš; Ralfs Freibergs – Kristians Rubīns; 4. maiņa: Frenks Razgals – Ņikita Jevpalovs – Rihards Bukarts; Gints Meija, Kristaps Zīle.

Latvijas izlases vārtus šai spēlē sargās Elvis Merzļikins, Dienvidkorejas vārtos būs Mets Daltons.

Situācija B grupas kopvērtējuma tabulā pirms šodienas spēlēm:

