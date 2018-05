Latvijas izlase centīsies ceturto reizi sarūgtināt ASV hokejistus

Latvijas hokeja izlase ceturtdien, 10. maijā, Herningā pasaules čempionātu turpina ar ceturto cīņu – pret spēcīgo ASV izlasi, kuru līdz šim izdevies trīs reizes uzvarēt.

Spēle Herningas arēnā sāksies pulksten 17:15. Portāls "Delfi" pulksten 16:30 sāks teksta tiešraidi par Latvijas dueli pret amerikāņiem.

Ceturtdien 2018. gada pasaules čempionātā kopā notiek četras spēles. Paralēli Latvijas un ASV duelim Kopenhāgenas grupā spēlēs Slovākija un Francija. Vakara spēlēs Herningā būs Norvēģijas un Kanādas cīņa, bet Kopenhāgenā spēlēs Čehija un Krievija.

Spēļu kalendārs

Kopvērtējuma tabula pirms 10.maija spēlēm

Latvijas izlases sastāvs

Pagaidām nav zināms, kādā sastāvā laukumā dosies Latvijas izlase, kas dabūja robus sastāvā iepriekšējā mačā pret Koreju. Mājās jau devies Mārtiņš Karsums, kuram vārtu priekšā pēc spēcīga Gunta Galviņa metiena ripa trāpīja pa seju. Karsumam, kurš pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal spēlē pasaules čempionātā, ir vaiga kaula lūzums un viņam būs nepieciešama operācija.

Tāpat savainojumā iedzīvojies Andris Džeriņš, kuram viens no Korejas izlases spēlētājiem rupji iegrūda mugurā. Džeriņš spēli nevarēja turpināt, vakar nebija arī treniņā, tomēr komandas vadība sola, ka šo hokejistu vēl redzēsim laukumā Dānijā.

Tikmēr no Ziemeļamerikas sagaidīts papildinājums Teodors Bļugers, kurš pēc Pitsburgas "Penguins" izkrišanas saņēma atļauju pievienoties valstsvienībai. Bļugers trešdien ieradās Dānijā un paredzams, ka viņu ieraudzīsim laukumā jau spēlē pret amerikāņiem.

Latvijas izlases rindas šobrīd Dānijā jau atstājis Oskars Batņa, kuru treneri aizsūtījuši atpakaļ uz Rīgu. Vēl pieteikumā ir atlikušas divas vietas, no kurām viena tiks atvēlēta Bļugeram. Savukārt uz pēdējo pieteikuma vietu kandidē Edgars Siksna un Gunārs Skvorcovs.

Latvijai spēle pret ASV ir svarīga, domājot par iespējamo iekļūšanu ceturtdaļfinālā. ASV ir viena no regulārākajām Latvijas pretiniecēm pasaules čempionātos, un šis būs jau 13. duelis. Jāatzīst, ka amerikāņi ir samērā parocīgs pretinieks, jo ir gūtas trīs uzvaras un reizi nospēlēts neizšķirti. Tāpat šajos dueļos reizi ASV ir uzvarējusi ar četru vārtu pārsvaru, reizi bija trīs vārtu starpība, bet pārējie mači ir bijuši daudz sīvāki. Priekšpēdējā savstarpējā duelī 2014. gadā Minskā Latvija uzvarēja ar 6:5, bet pērn Ķelnē līdz pat 57. minūtei rezultāts bija 3:3. Tad tika ielaisti vieni vārti un vēlāk amerikāņi iemeta tukšos vārtos, Latvijai piedzīvojot zaudējumu ar 3:5.

ASV izlase tradicionāli nokomplektēta no NHL spēlētājiem, bet šoreiz vieta sastāvā atradusies jaunajam talantam no Mičiganas universitātes, 18 gadus vecajam aizsargam Kvinam Hjūzam. ASV lielākā zvaigzne ir Patriks Keins, kurš trīs spēlēs guvis vienus vārtus un izdarījis četras rezultatīvas piespēles. Kems Atkinsons izcēlies trīs mačos ar 2+2, bet divi vārti ir Dilanam Larkinam. Jau Dānijā par vienu no komandas līderiem amerikāņiem kļuvis vārtsargs Kīts Kinkeids, kurš palīdzēja ASV izlasei atklāšanas spēlē ar 5:4 "bullīšos" pieveikt spēcīgo Kanādu. Pēc tam viņa kontā divas "sausās" spēles 4:0 pār mājinieci Dāniju un 3:0 pār olimpisko vicečempioni Vāciju.

ASV ir viena no četrām komandām, kas pagaidām nav zaudējusi vārtus mazākumā, bet Kinkeids kopā atvairījis 84 no 88 metieniem.

Ja treneri pieturēsies pie izstrādātā plāna, tad spēlē pret ASV vārtus sargās Kristers Gudļevskis. Uzvarētajos mačos pret Norvēģiju (3:2 pagarinājumā) un Koreju (5:0) mūsējo vārtos bija Elvis Merzļikins, bet smagajā sagrāvē pret Somiju (1:8) vārtu drošība tika uzticēta Gudļevskim, kuru gan astoņos zaudētajos vārtos nevar daudz vainot. Par Latvijas izlases uzbrukuma līderi pirmajos mačos negaidīti kļuvis izlases debitants Rūdolfs Balcers, kurš ar trīs vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli ir 18. rezultatīvākais turnīra spēlētājs.

Turnīra turpinājumā Latvija 12. maijā tiksies ar pagaidām vienu uzvaru izcīnījušo Vāciju, 14. maijā tiksies ar Kanādu, bet priekšsacīkstes 15. maijā noslēgs ar maču pret mājinieci Dāniju.

Latvija pret ASV pasaules čempionātos

1997. gada 27. aprīlis, Turku - 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)

1998. gada 11. maijs, Cīrihe - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

2000. gada 7. maijs, Sanktpēterburga - 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

2001. gada 30. aprīlis, Ķelne - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

2002. gada 29. aprīlis, Karlstāde - 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

2005. gada 3. maijs, Insbruka - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

2006. gada 13. maijs, Rīga - 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

2008. gada 2. maijs, Halifaksa - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

2009. gada 25. aprīlis, Berne - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

2013. gada 5. maijs, Helsinki - 1:4 (0:0; 1:2; 0:2)

2014. gada 15. maijs, Minska - 6:5 (2:1;1:2;3:2)

2017. gada 13. maijs, Ķelne - 3:5 (1:0; 2:3; 0:2)