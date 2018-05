Latvijas izlasei sliktākais atvairīto metienu procents pēc divām spēlēm

Latvijas hokeja izlase atvairīto metienu rādītājā pēc diviem mačiem ieņem pēdējo vietu starp 16 pasaules čempionāta komandām.

Latvija sestdien pasaules čempionāta ievadā pagarinājumā ar 3:2 pārspēja Norvēģiju, bet svētdien ar 1:8 kapitulēja Somijai.

Turnīra pirmajā mačā Latvijas izlases vārtus sargāja Elvis Merzļikins, kurš atvairīja 13 no 15 pretinieku izdarītajiem metieniem, kamēr otrajā duelī, latviešiem vaļīgi spēlējot aizsardzībā, Kristers Gudļevskis neitralizēja 21 no 29 metieniem.

Līdz ar to Latvija atvairījusi 34 no 44 pretinieku metieniem jeb 77,27% metienus. Lai gan daudz smagākus zaudējumus - 1:8 pret Somiju un 0:10 pret Kanādu - cietusi Latvijas nākamā pretiniece Dienvidkoreja, tomēr elites divīzijas debitante ir priekšpēdējā, jo atvairījusi 77 no 95 metieniem jeb 81,05%.

Līdere šajā statistikas rādītājā ir Krievija, kura šajā čempionātā nav ielaidusi nevienus vārtus, divos mačos atvairot 28 metienus.

Latviju sakāvusī Somija ir labākā metienu realizētāja šajā čempionātā, jo vārtos raidījusi 16 no 74 mestajām ripām jeb 21,62%. Latvija ar 10% realizāciju (4/40) šajā statistikas rādītājā ieņem astoto vietu.

Tikmēr vairākuma realizācijā Latvija ir viena no trim izlasēm, kas pirmajās divās cīņās nav izmantojusi viena vai divu vīru pārspēku laukumā. Vairākumā latvieši spēlējuši septiņas minūtes un 36 sekundes. Labākā realizētāja ir Krievija, kas trīs no četriem vairākumiem pārvērtusi vārtu guvumā.

Savukārt mazākumā Latvija ir bijusi 11.labākā no 16 komandām, vārtus ielaižot divās no septiņām reizēm, kad pretiniekiem bijis pārspēks. Sešas izlases mazākumā vārtus nosargājušas neiekarotus, kamēr Francijai pieci no septiņiem mazākumiem beidzās priekšlaicīgi.

Ar 16 soda minūtēm Latvija ieņem dalītu sesto vietu rupjāko komandu sarakstā, kur līdere ar 33 soda minūtēm ir Šveice. Lielāko tiesu jeb 25 soda minūtes šveiciešiem sarūpējis Svens Andrigjeto, kurš pret Austriju tika noraidīts līdz spēles beigām un pēc tam saņēma viena mača diskvalifikāciju. Visdisciplinētākās komandas bijušas Austrija un Krievija, kas katra saņēmusi pa astoņām soda minūtēm.

Tikmēr apmeklētāko komandu sarakstā Latvija ar vidēji 7307 skatītājiem spēlē ieņem 11.vietu. Visapmeklētākā komanda ar vidēji 12 490 skatītājiem bijusi Čehija, ceturto vietu ar 10 391 skatītāju ieņem Dānija, bet līdzjutējiem vismazāk pie sirds gājuši mači ar Dienvidkorejas dalību, šī gada olimpisko spēļu saimnieci klātienē noraugoties 6416 cilvēkiem.

Turnīra rezultatīvākais spēlētājs ir Somijas izlases uzbrucējs Sebastians Aho, kurš mačā ar Latviju izcēlās ar diviem vārtiem un četrām rezultatīvām piespēlēm, bet kopumā divās spēlēs iekrājis četrus vārtus un sešas piespēles. Tikmēr otrais ir viņa tautietis Teuvo Tereveinens, kurš guvis trīs vārtus un veicis piecas rezultatīvas piespēles. Abi somi ir arī turnīra lietderīgākie spēlētāji, iekrājot pozitīvus lietderības koeficientus +8 un +7.

Savukārt divus vārtus pret Norvēģiju guvušais Latvijas izlases uzbrucējs Rūdolfs Balcers atrodams dalītā 26.vietā.

Aho ir arī labākais vārtu guvējs, bet ar trim precīziem metieniem viņam seko Tereveinens, vēl viens tautietis Veli Mati Savinainens un krievs Kirils Kaprizovs. Tāpat Aho un Tereveinens ir labākie piespēlētāji turnīrā.

Vislabāk iemetienos klājies krievam Mihailam Grigorenko, kurš uzvarējis septiņos no astoņiem iemetieniem (87,5%). Tālāk ar 75,0% seko kanādietis Taisons Džosts (3/4), bet šveicietis Reto Šēpi uzvarējis 72,22% iemetienu (13/18). Latvijas izlases uzbrucējs Andris Džeriņš uzvarējis 22 no 35 jeb 62,86% iemetienu, kas viņam dod 14.vietu.

Savukārt labākais no vārtsargiem, kurš aizvadījis vairāk par vienu maču, ir krievs Vasīlijs Kosečkins, kurš divās spēlēs laukumā bijis 100 minūtes un atvairījis visas 24 pretinieku mestās ripas.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm, kas ilgs līdz 15.maijam, katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra divas vājākās komandas būs spiestas pamest augstāko divīziju.

To vietā nākamajā gadā nāks Lielbritānija, kas labāko grupā atgriezīsies pēc 24 gadu pārtraukuma, un Itālija, kas ieņēma pirmās divas vietas pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā.