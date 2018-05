Merzļikins: kādu dienu mēs zviedrus uzvarēsim

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase ceturtdaļfinālā ar rezultātu 2:3 sīvā cīņā piekāpās Zviedrijai, turnīru noslēdzot astotajā pozīcijā. Merzļikins šajā mačā tika atzīts par labāko spēlētāju, atvairot 31 no 34 pretinieku metieniem, tāpat viņš tika nosaukts par vienu no trim labākajiem spēlētājiem Latvijas izlasē šajā turnīrā.

"Zviedrija ir malači. Par otro "golu" cepuri nost Viktoram Arvidsonam. Man pat nebija vārdu. Savukārt trešajos ielaistajos vārtus man bija ripa, bet to man izsita. Vai tur tiesnešu vaina bija vai nebija, to es neteikšu. Kādu dienu mēs viņus uzvarēsim, to es labi zinu, jo mums tagad ir sīvas cīņas un vienmēr pēdējā laikā zaudējam ar vienu "golu". Vēlu viņiem veiksmi," sarunā ar LTV7 teica Merzļikins.

Vārtsargs arī bija pārliecības pilns, ka Latvijas hokejs šobrīd ir uz pareizā ceļa un drīz tiks sasniegtas jaunas virsotnes.

"Komanda auga un izauga. Paši redzējāt, ka Latvijas hokejs aug. Mums bija ticība. Es negribu teikt, ka mēs kādu dienu cīnīsimies par medaļām, bet es pats tam ticu," viņš uzsvēra.

