Pasaules hokeja čempionāts: gaidot Latvijas izlases spēli. Teksta tiešraide

Portāls "Delfi" piedāvā šī mača teksta tiešraidi.

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija - Dānija

Miks Indrašis pirms spēles intervijā LTV7: Vakar diezgan normāli izdevās aizmigt, ap vieniem naktī. Dānijas izlase varētu būt izgājusi no ritma ar savām divām brīvdienām, bet mēs vakar spēlējām un esam ritmā.

Dānijas izlases galvenais treneris Jans Karlsons labi atceras pagājušā gada zaudējuma Latvijas izlasei. Tāpat viņš cer, ka papildus atpūtas dienas viņa komandai dos papildus spēkus.

Bijušais Latvijas izlases spēlētājs Aleksandrs Macijevskis labi zina Dānijas hokeju. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/danijas-hokeja-eksperts-macijevskis-ar-daniem-nedrikst-ielaisties-atklata-spele.d?id=50030487

https://twitter.com/martklavenieks/status/996415820443111424

https://twitter.com/IIHFHockey/status/996445722336813059

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā nav spēlējusi kopš 2009. gada, bet Dānija ceturtdaļfinālā pēdējo reizi iekļuva 2016. gadā. Zīmīgi, ka arī pagājušajā pasaules čempionātā Latvija par pēdējo ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu cīnījās ar turnīra mājinieci Vāciju. Toreiz tika piedzīvots dramatisks zaudējums. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlase-holivudas-cieniga-trilleri-izstajas-no-pasaules-cempionata.d?id=48847095

Dānijas izlases sastāvs spēlei: Vārtos - Frederiks Andersens, rezervē - Sebastjans Dāms. 1.maiņa: Mikels Bedkers – Frans Nīlsens – Olivers Bjorkstrands, Olivers Lauridsens – Jespers Jensens Ābo;2. maiņa: Frederiks Storms – Peters Regins – Nikolass Hards, Filips Larsens – Stefans Lasens; 3. maiņa: Janiks Hansens – Jespers Jensens – Niklass Jensens, Daniels Nīlsens – Nikolass Jensens; 4. maiņa: Patriks Rusels – Juliāns Jakobs – Mads Kristensens, Mortens Madsens – Emīls Kristensens.

Šajā mačā Latvijas izlases vārtus sargās Elvis Merzļikins, bet pārējais pieteikums uz mača sākumu ir tāds pats, kā spēlei pret Kanādu. Vārtsargs: Elvis Merzļikis, rezervē - Kristers Gudļevskis. 1. maiņa: Miks Indrašis – Andris Džeriņš – Miķelis Rēdlihs; Oskars Cibuļskis – Guntis Galviņš; 2. maiņa: Ronalds Ķēniņš– Rodrigo Ābols – Rūdolfs Balcers; Kristaps Sotnieks – Edgars Siksna; 3. maiņa: Roberts Bukarts - Teodors Bļugers- Rihards Bukarts; Ralfs Freibergs – Kristians Rubīns; 4. maiņa: Frenks Razgals – Ņikita Jevpalovs – Vitālijs Pavlovs; Gints Meija, Kristaps Zīle.

Ļoti zīmīgi, ka šo spēli tiesās čehu tiesnesis Antoņins Jeržābeks, kurš Latvijas hokeja faniem palicis atmiņā no 2014. gada pasaules čempionāta. Toreiz viņš pieņēma ļoti apšaubāmu lēmumu, neieskaitot Kaspara Daugaviņa vārtu guvumu mačā pret turnīra mājinieci Baltkrieviju.

Dānijas izlase uz šo pasaules čempionātu pulcējusi ļoti spēcīgu sastāvu. No spožākajām zvaigznēm vienīgi pietrūkst Nikolajs Ēlers, kurš ar Vinipegas "Jets" turpina cīņu par Stenlija kausu. Dānijas izlasē ir jau pieci NHL hokejisti - Sanhosē "Sharks" spēlētāji Mikels Bedkers un Janiks Hansens, vārtsargs Frederiks Andersens no Toronto "Maple Leafs", kā arī uzbrucēji Olivers Bjorkstrands no Kolumbusas "Blue Jackets" un Franss Nīlsens no Detroitas "Red Wings".

Pasaules čempionātos Latvija ar Dāniju tikušās astoņas reizes, un Latvija uzvarējusi piecas reizes, tostarp abu iepriekšējā tikšanās reizē pērn Ķelnē. Latvijas spēles ar Dāniju pasaules čempionātos:1994. gada 15. aprīlis, Kopenhāgena (PČ B divīzijā) - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)1995. gada 15. aprīlis, Bratislava (PČ B divīzija) - 9:2 (2:0, 4:0, 3:2)1996. gada 13. aprīlis, Eindhovena (PČ B divīzija) - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)2003. gada 6. maijs, Turku 4:2 - (0:0, 2:2, 2:0)2011. gada 4. maijs, Bratislava - 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) - pēcspēles metienos2012. gada 14 maijs, Stokholma - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)2016. gada 13. maijs, Maskava 2:3 - (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 0:1)2017. gada 6. maijs, Ķelne - 3:0 (0:0; 1:0; 2:0)

Latvijas hokeja izlasei šajā pasaules čempionātā katra spēle bijusi svarīga, bet šodienas spēle pret Dāniju būs izšķiroša. Šis mačs izšķirs, kura no šīm komandām iekļūs ceturtdaļfinālā. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/cina-par-ceturtdalfinalu-latvijas-hokeja-izlase-pc-grupu-turnira-pedeja-spele-tiekas-ar-daniju.d?id=50028757