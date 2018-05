Pasaules hokeja čempionāts: Kanāda - Somija un Krievija - Šveice. Teksta tiešraide

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no Dānijas hokeja laukumiem.

Pasaules hokeja čempionāts: 12. maijs

Kanāda - Somija 1:5. Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Žans Gabriels Pažo (10:55 min.) - Miko Rantanens (8:50 min.), Janne Pesonens (13:48 min., vair.), Miko Rantanens (16:35 min., vair.)Metieni pa vārtiem: 22 - 16

Krievija - Šveice 4:3. Rit 3. periodsVārtu guvēji: Kirils Kaprizovs (22:22), Jevgeņijs Dadonovs (27:47), Ņikita Ņesterovs (39:57, vair.), Maksims Grigorenko (56:07) - Ramons Unterzanders (26:35, vair.), Svens Andrigeto (51:52), Gaetans Hāss (58:12, vair.)Metieni pa vārtiem: 23 - 23

Kanāda - Somija 1:5. Spēle noslēgusies

Abpusējais noraidījumsSavinainenam un Barzalam noraidījumi par rupjību. Nevar tomēr mierīgi noslēgt spēli...

Joprojām tukši Šveices vārti, skarba cīņa pie Košečkina vārtiem, tad ripa tiek izraidīta pāri laukumam, un slīd dažus centimetrus gar Šveices tukšajiem vārtiem. Tagad Krievijas izlase pieprasa 30. sekunžu pārtraukumu.

30 sekunžu pārtraukums Šveices izlasei.

58:12 min. Krievija - Šveice 4:3Šveices izlase vēlreiz soda Krieviju par noteikumu pārkāpšanu. Šveice vēl cer uz pagarinājumu.

Somijai noraidījumsSaraustītas pēdējās minūtes mačā. Somijai seši spēlētāji laukumā

56:48 min. Noraidījums Krievijas izlasē.Gandrīz pusminūti sešatā spēlē krievi, neizpratnē šveicieši un tribīnes, līdz atskan tiesneša svilpe...

Šveices izlases vārti tukši, šveicieši cer uz rezultāta izlīdzināšanu.

56:07min. Krievija - Šveice 4:2Ļoti vētraina spēle. Šveicieši sajutuši emocionālu pacēlumu, sāka cerēt uz rezulāta izlīdzināšanu, uz ko Krievijas izlase nedaudz saspringa, sakoncentrējās, ieslēdza nākamo pārnesumu un guva ļoti skaistus vārtus. Gavrikova un Grigorenko saspele noslēdzas ar ceturtjiem vārtiem.

Kanādai noraidījumsSkaisto spēli nomaina nelielas rupjības. Edmundsons nevajadzīgi iegrūž somu apmalē, lai gan ripa nebija tuvumā.

Somijai noraidījumsKanādieši devās uzbrukumā un Teravainens ķeksē pretinieku. Kanādiešiem būs vēl vairākums apmēram 20 sekundes, bet šobrīd spēle turpinās formātā 4 pret 4

Somijai vairākumsMakdeivids uzbrukuma zonā ar nūju trāpa Heiskinenam pa seju. Kanādiešu kapteinis saņem 2+2 minūšu sodu

51:52 min. Krievija - Šveice 3:2Kļūdās aiz vārtiem Jakovļevs, viņa piespēli pārtver Vermins, piespēlē Meieram, tas Andrigeto, kurš ieraida ripu vārtos. Tiesa, pirms tam tā atsitās pret Bereglazova slidu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995397334912589824

Kopenhāgenā joprojām rit līdzīga spēle, Šveice labprāt turpinātu ātrus uzbrukumus, bet Krievijas izlase nedaudz slāpē tempu, apdomīgi spēlējot no aizsardzības pozīcijām, jo rezultāts viņus pilnīgi apmierina.

45:27 min. Kanāda - Somija 1:510 sekundes un vēl viens "gols". Aho atdeva piespēli Teravainenanm, kurš uzreiz met pa vārtiem. Vārtu priekšā vairāki hokejisti, tāpēc Kempers neredzēja ripu.Neliels nokdauns ziemeļamerikāņiem.

45:17 min. Kanāda - Somija 1:4Kempers, metot ripu ārā no zonas, rezultatīvi piespēlē Tolvanenam, kurš šo dāvanu izmanto un iemet tukšos vārtoshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/995395509022949376

42:27 min. Kanādai vairākumsDiezgan apšaubāms noraidījums somiem. Kanādieši tā jau ļoti aktīvi iesākuši pēdējo trešdaļu, bet tagad vairākumā vēl vairāk var saasināt cīņu

Krievijai vēl gandrīz pusotras minūtes vairākums, bet sākumā spēle vairāk norit Krievijas aizsardzības zonā nekā pie Šveices vartiem. Vēlāk krievi izvietojas vairākuma izspēlei, bet arī tad neko nesanāk izveidot.

Krievija - Šveice 3:1. Sācies 3. periods.

Kanāda - Somija 1:3. Sākas 3. periods

Krievija - Šveice 3:1. Noslēdzies 2. periods.

Kanāda - Somija 1:3. Noslēdzies 2. periodsAizraujošs un ar nelieliem asumiem aizvadīts 2. periods, kurā nav vārtu guvumu. Kanādiešiem atliek 20 minūtes, lai pacīnītos vismaz par punktu šajā duelī

39:57 min. Krievija - Šveice 3:1Divas sekundes pirms perioda beigām krievi realizē vienu vairākumu. Vārtus no iemetiena punkta gūst Ņesterovs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995389344100761600

19:36 min. Noraidījums Šveices izlasē.Šveicei "lielais" mazākums - vēl 2 soda minūtes par skaitliskā sastāva pārkāpumu. Sodu atsēdēs Nīderraiters.

39:09 min. Noraidījums Šveices izlasē.Tristanam Šervijam visai strīdīgā situācijā 2 soda minūtes par rupjību. Norāva viņš Jakovļevam ķiveri, bet pirms tam Jakovļevs nogāza šveicieti pie vārtiem.

38:10 min. Somijai vairākumsEkblads "iekarsis" aizsardzībā un paklupina pretinieku tiesneša acu priekšā

Šveices izlase darbojas ļoti augstā tempā, Krievijas izlase uz perioda beigām izskatās tā kā nedaudz sagurusi.

32:35 min. Kanādai vairākumsRipa no apmales atleca vārtu priekšā, un nākamajā mirklī Manninens pārkāpj noteikumus

Krievi aktīvi presingo pretiniekus, esot mazākumā, un neļauj izspēlēt vairākumu. Fantastiska iespēja Maieram gūt vārtus pašā vairākuma izskaņā, Košečkins jau bija pie ledus, bet Maieram neizdevās pacelt ripu pāri krievu vārtsargam. Divreiz!

30:58 min. Noraidījums Krievijas izlasē.Jevgeņijs Dadonovs, slidojot garām Šveices izlases spēlētājam, zibenīgi iešauj pa seju ar nūju, bet tieši tiesneša acu priekšā un dabū 2 soda minūtes par spēli ar augstu paceltu nūju.

Video: Somijas izlases otrais vārtu guvumshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/995382026977951744

27:47 min. Krievija - Šveice 2:1Šveicieši pazaudē ripu aiz saviem vārtiem, un Jevgeņijs Dadonovs ar precīzu metienu atjauno Krievijas izlasei vadību.

26:29 min. Somijai vairākumsIzturējuši kanādiešu ofensīvu un mazākumu somi tagad būs vairākumā

26:35 min. Krievija - Šveice 1:1Ļoti skaists, spēcīgs plaukstas metiens "devītniekā" Unterzandera izpildījumā un Krievijas izlase pirmo reizi šajā turnīrā zaudē vārtus mazākumā. Kā saka, neviens nav perfekts...

25:22 min. Noraidījums Krievijas izlasē.Beregalazovam 2 soda minūtes par pretinieka turēšanu ar nūju.

Šveices izlase uzreiz sāk vairākuma izspēli, bet ar metieniem no distances vareno Košečkinu pārspēt grūti.

23:17 min. Kanādai vairākumsLielā tempoā sācies 2. periods. Eberle tiek labā situācijā, bet viņu ķeksē Manninens.

Mihaels Fora teicami nospēlē pie saviem vārtiem, ar slidu aizsedzot tuvo vārtu stūri, atsitot ripu un palīdzot Berram.

Kanāda - Somija 1:3. Sākas 2. periods

22:22 min. Krievija - Šveice 1:0Dacjuks īsti netrāpa pa ripu, bet turpat pie vārtu stabiņa ir Kaprizovs, kurš ieraida ripu vārtos.

Krievija - Šveice 0:0. Sācies 2. periods.

Šveices hokeja fani ir atraktīvi un skaļi, kā vienmēr.

Kanāda - Somija 1:3. Noslēdzies 1. periodsAizraujošs hokejs pēdējās minūtēs un visu 1. periodu. Pagaidām drošāk spēlē somi, bet kanādieši nedomā nokārt rokas.

17:58 min. Abpusējais noraidījumsAntila un Nērss nedaudz pabakstās. Tiesneši uz 2 minūtēm aizsūta abus "atveldzēties"

16:35 min. Kanāda pēc vārtu zaudējuma maina vārtsargu - Makilhinija vietā nāk Kempers. Somi līdz šim izdarījuši astoņus metienus, gūti 3 vārti

Krievija - Šveice 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Perioda beigās abām komandām pa lieliskam vārtu gūšanas momentam. Dacjuks saņem precīzu piespēli, bet nepārspēj Berru.

16:35 min. Kanāda - Somija 1:3Rantanens pie vārtu staba saminstinās, aizsargi palīdz nokrist Maklihinijam, un Rantanens iemet pāri vārtsargam.

Atkal teicams mazākums Šveicei, atkal krievi īsti netika iekšā zonā.

15:39 min. Somijai vairākumsBeviljē nogāž Kovistu un atstāj Kanādu mazākumā

14:34 min. Noraidījums Šveices izlasē.Korvi gribēja izslidot starp Košečkinu un vārtiem, bet uztriecas vārtsargam un nopelna noraidījumu.

Ilgi saspēlējas šveicieši, bet krievi piespēli uz otru laukuma pusi pārtver un izraida ripu no zonas. Pārliecinoši mazākumā spēlē krievi.

13:48 min. Kanāda - Somija 1:2Pesonens, kuram vakar apritēja 36 gadi, gūst otros vārtus spēlē un pirmos savas komandas labā. Viņš vārtu priekšā pielabo metienu no zilās līnijas un atgūst somiem vadību.

13:04 min. Noraidījums Krievijas izlasē.Aktīvs uzbrukums Šveices izlasē un Barabanovs par pretinieka turēšanu ar nūju dabū 2 soda minūtes.

11:58 min. Somijai vairākumsKanādieši paliek mazākumā, somiem iespēja atgūt vadību spēlē

10:55 min. Kanāda - Somija 1:1Kanādieši ar somu palīdzību izlīdzina rezultātu. Pažo izdarīja metienu vārtu virzienā, bet vārtu priekšā ripa aizķer Pesonenu un ielido vārtos

Šveice ir atdevusi Krievijai iniciatīvu, paši uzmanīgi spēlē aizsardzībā, tāpēc pagaidām visi krievu uzbrukumi ir bijuši bezrezultatīvi.

8:50 min. Kanāda - Somija 1:0Kanādieši paši sev "atveda" vārtus. Aiz vārtiem kļūdījās Vlasičs, Rantanens no stūra piespēlēja uz vārtu priekšu, bet Šenns aizķēra ripu un tā ielidoja vārtos starp Makilhinija kājsargiem

Diezgan neizteiksmīgs vairākums krieviem, šveicieši labi nospēlē aizardzībā, un pa Berras vārtiem nebija neviena metiena.

Kapanena spēcīgs plaukstas metiens norībina vārtu stabu, bet pēc tam kanādiešus pēc rikošeta glābj Makilhinijs. Somi vairākumā parādīja savu potenciālu, bet ripa nav vārtos

04:54 min. Noraidījums Šveices izlasē.Andrigeto trāpa pa seju Gavrikovam un dabū 2 soda minūtes par spēli ar augstu paceltu nūju.

4:26 min. Somijai vairākumsVēl nav nospēlētas 5 minūtes, bet abām komandām jau pa noraidījumam

Vēl viens moments, kad Šveices izlase paliek10 centimetru attālumā no vārtu zaudējuma. Pamanās Berra apturēt ripu.

Kanādas un Somijas duelis neliek vilties jau pirmajās minūtēs. Aizraujošs un principiāls duelis, to saprot arī spēlētāji, kuri cenšas ātrāk gūt vārtus

Neticami, bet ripa nešķērsoja vārtu līniju. Bīstams uzbrukums, ko noslēdza Gusevs, bet ripa atsitas pret vārtu stabiņu un veiksmīgi to ar augumu nosedz Berra.

00:52 min. Kanādai vairākumsKuriozs noraidījums jau spēles sākumā - par laika vilcināšanu. Soms Markuss Nutivāra uzšķēla pa ripu, cerot to izraidīt no zonas. Ripa izlidoja pāri aizsargstiklam.

Kanāda - Somija. Spēle sākusies

Krievija - Šveice. Spēle sākusies.

Ņikita Gusevs ir pievienojies komandai, Haifizuļins šo maču izlaidīs. Krievijas izlases vārtos būs Vasīlijs Košečkins, Reto Berra šveiciešiem.

Somijas izlases treneri cīņā par uzvaru Herningas grupā pret kanādiešiem vārtos ielikuši Hari Seteri, kurš spēlē AHL. Kanādiešiem vārtus sargās Kērtiss Makilhinijs. Kanādietis šobrīd ir turnīra labākais vārtsargs pēc statistikas rādītājiem, bet Sateri ir trešais.

Vakara sesijā A grupā tiksies Krievija ar Šveici, un B grupā līderu duelī – Kanāda ar Somiju. Spēļu sākums pl. 21:15.

Austrija - Baltkrievija 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)Vārtu guvēji: Laine Viveiross (4:14 min.), Konstantīns Komareks (30:38 min., vair.), Mihaels Rafls (34:38 min., vair.), Dominiks Cvergers (39:36 min., vair.) - -Metieni pa vārtiem: 28 - 34

Austrija - Baltkrievija 4:0. Spēle noslēgusiesBaltkrievija līdz ar to izkrīt uz pirmo divīziju, bet Austrija saglabā vietu elitē

Dānija - Dienvidkoreja 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)Vārtu guvēji: Franss Nīlsens (22:55), Jespers Jensens (32:14), Niklass Hards (56:35, vair.) - Kims Kisungs (24:18)Metieni pa vārtiem: 28 - 14

Dānija - Dienvidkoreja 3:1. Spēle noslēgusies.

Koreja cīnās līdz galam, dāņiem tā arī neizdodas izmantot to, ka pretinieku vārti ir tukši.

Daltons atstāj Korejas izlases vārtus.

Austrieši ļoti droši spēlē aizsardzībā, bet uzbrukumā lieki neriskē. Austrija arvien tuvāk tam, lai saglabātu vietu elitē un uz pirmo divīziju nosūtītu baltkrievus

Dienvidkorejas izlase pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

56:35 min. Dānija - Dienvidkoreja 3:1Niklass Hards pielabo Jensena metienu un dāņi ātri realizē vairākumu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995342606354665472

55:50 min. Noraidījums Dienvdkorejas izlasē.Brokam Radunskem 2 soda minūtes par bloķēšanu.

Lai arī Dānijas izlase šodien noteikti nerāda savu labāko spēli, Dienvidkorejas komandai nekādi neizdodas kaut ko izveidot, lai izlīdzinātu rezultātu.

51:43 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Plantem 2 soda minūtes par sitienu pretiniekam ar nūju.

Baltkrievijai vairākumsPeters tikai ar pārkāpumu aptur izgājienu viens pret vienu pret Štarkbaumu

Dienvidkorejai vairākas labas izdevības izlīdzināt rezultātu, bet vairākums netiek izmantots.

44:01 min. Noraidījums Dānijas izlasē.Hārts iespiež padusē pretinieka nūju un saņem 2 soda minūtes.

40:47 min. Baltkrievijai vairākumsVārtu autors Komareks atstāj austriešus mazākumāhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/995332271778467846

Austrija - Baltkrievija 4:0. Sācies 3. periods

Dānija - Dienvidkoreja 2:1. Sācies 3. periods.

Austrija - Baltkrievija 4:0. Noslēdzies 2. periods

39:36 min. Austrija - Baltkrievija 4:0Cvergers raida ripu devītniekā un praktiski jau tagad nosūta baltkrievus uz pirmo divīziju

Dānija - Dienvidkoreja 2:1. Noslēdzies 2. periods.

38:47 min. Austrijai vairākumsBaltkrievijas situāciju vēl vairāk sarežģī noraidījums

38:27 min. Noraidījums Dānijas izlasē.Ābo Jensens dodas uz ģērbtuvēm sakopt asiņojošo degunu, ko ieguva situācijā, kad Jespers Jensens bloķēja korejiešu spēlētāju, kurš krītot nejauši trāpīja pa seju Ābo Jensenam. Jesperam Jensenam 2 soda minūtes un pirmais vairākums Dienvidkorejai.

Baltkrievijai vārtsargu maiņa - Kornouhova vietā vārtos stājas Truss. Kornouhovs 10 no 13 metieniem, bet baltkrievi izdarījuši jau 22 metienus

Dānija ir pārvarējusi perioda sākuma nesakarību, un tagad dominē laukumā. Korejiešiem klājas diezgan grūti.

33:32 min. Austrijai vairākumsCvergers uzbrukumā vārtu priekšā ar nūju dabū sitienu pa seju.

Austrija - Baltkrievija 3:0Austrija otro reizi mačā gūst vārtus vairākumā. Komareka raidīto ripu vārtu priekšā pielabo Rafls.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995326114577838080

32:14 min. Dānija - Dienvidkoreja 2:1Korejiešiem neizodas izraidīt ripu no zonas, to pārtver Bjorkstrands un piespēlē Jesperam Jensenam, kurš pārliecinoši pārspēj Daltonu.

Donku Lī trāpa pa vārtu pārliktni. Korejieši turpina cīnīties vismaz par punktu.

30:38 min. Austrija - Baltkrievija 2:0Austrijai vairākuma sākums ne visai veiksmīgs, bet tad izdodas gūt vārtus. Pēc Konstantīna Komareka metiena ripa izlido Kornouhovam caur padusi.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995323674608582657

29:22 min. Austrijai vairākumsPlets aizsardzībā saņem spēka paņēmienu no Orbista. "Baltkrievs" to atceras un uzbrukumā nedaudz riebīgi nospēlē pret Orbistu. To gan tiesneši redz, un Baltkrievija paliek mazākumā

Ļoti pavirši spēlē dāņi, pieļauj rupjas kļūdas, tas Korejai paver iespējas, ko viņi gan neizmanto. Nupat vairākumā kļūdījās Andersens, izslidojot no vārtiem un atdodot piespēli, ko korejieši pārtvēra, un tikai brīnums glāba Dāniju no vārtu zaudējuma vairākumā.

Izcili spēlē Štarkbaums pēdējās minūtēs. Ja vairākumā baltkrieviem daudz iespēju nebija, tad pēc tam viņi brīnumaini nespēj iedabūt ripu vārtos

26:45 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Brokam Radunskem 2 soda minūtes par klupināšanu. Tajā epizodē korejieši gandrīz guva vēl vienus vārtus.

25:06 min. Baltkrievijai vairākumsAustrieši trešo reizi spēlē paliek mazākumā, bet Baltkrievijai iepriekšējos divus vairākumus neizmantoja

24:18 min. Dānija - Dienvidoreja 1:1Kims Kisungs izmanto savu izdevību; dāņi aiz vārtiem pazaudē ripu, to uzver Kims Sanvuks un piespēlē uz laukumu Kisungam, kurš pārliecinoši pārspēj Andersenu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995320655288582144

22:55 min. Dānija - Dienvdkoreja 1:0Korejieši jau bija pilnā sastāvā, kad zaudē vārtus. No kreisā iemetiena punkta Nīlsens raida ripu, tā atsitas pret pārliktni un ielido vārtos.

20:52 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Pirmais pārkāpums šai mačā. 2 soda minūres Donku Lī par pretinieka turēšanu ar nūju.

Austrija - Baltkrievija 1:0. Sācies 2. periods

Dānija - Dienvidkoreja. Sācies 2. periods.

Austrija - Baltkrievija 1:0. Noslēdzies 1 periods

Dānija - Dienvidkoreja 0:0. Noslēdzies 1. periods.

16:57 min. Baltkrievijai vairākumsPerioda izskaņā austrieši atkal paliek mazākumā, Baltkrievijai iespēja izlīdzināt rezultātu

Trīs dāņi pret vienu Daltonu, un Dienvidkorejas izlases vārtsargs glābj komandu pēc tam, kad ripu netālu no saviem vārtiem pazaudēja korejiešu hokejists.Tuvojas beigām pirmais periods, un spēles raksturs ir diezgan mierīgs. Dāņi mierīgi un nesteidzīgi saspēlējas, izveido momentu, bet izlaiž cauri arī vairākus bīstamus korejiešu pretuzbrukumus.

13:34 min. Baltkrievijai vairākumsObrists agresīvāk nospēlē pret Pletu un saņem sodu. Baltkrievi ilgi spēlēja vairākumā aizturētā soda laikā, bet joprojām 0:1 no viņu skatu punkta

Nepadodas Dienvodkorejas izlase, nemaz tik pārliecinoši dāņiem neizdodas spēlēt pret grupas pastarīšiem.

Baltkrievi daudz enerģiskāki un Štarkbaums glābj austriešus. Bet vadību saglabā Austrija, kura turklāt vēl trāpa pa pārliktni.

Taicama iespēja Korejai atklāt spēles rezultātu - vārtu guvējs mačā pret ASV Ans nonāca pretuzbrukuma smailē, bet netrāpa pa ripu korejiešu uzbrucējs.

4:14 min. Austrija - Baltkrievija 1:0Baltkrievi apņēmīgāk iesāka spēli, bet pirmie zaudē vārtus. Laine Viveiross uzmeta no zilās līnijas viegli vārtu virzienā, Kornouhovs metieni atvaira, bet ripa trāpa aizsargam un ielido atpakaļ vārtos

Jau ar pimajām spēles minūtēm Dānijas izlase spēlē uzbrukumā, cenšoties ātri atklāt rezultātu. Mets Daltons, kurš aizvada jau sesto spēli turnīrā, pagaidām spēlē pārliecinoši.

Austrija - Baltkrievija. Spēle sākusieshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/995306996923555840

Dānija - Dienvidkoreja. Spēle sākusies.

Austriešiem vārtos pamatvārtsargs Štarkbaums, kurš šajā čempionātā brīžiem rāda fantastisku sniegumu un izceļas ar efektīviem "seiviem". Baltkrieviem vārtos Karnauhovs.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995306861548265472

Šodienas spēlē atkal varēs piedalīties Braiens Jangs, kurš diskvalifikācijas dēļ izlaida iepriekšējo Dienvidkorejas izlases spēli.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/par-parkapumu-pret-balceru-iihf-uz-vienu-speli-diskvalifice-dienvidkorejas-izlases-aizsargu.d?id=50016573

Dānijas izlases vārtus sargās Toronto "Maple Leafs" vārtsargs Frederiks Andersens, Dienvidkorejas izlases vārtos atkal stāsies Mets Daltons.

Pagalam neveiksmīgi Dānijā sokas Latvijas kaimiņiem un partneriem 2021. gada pasaules čempionāta rīkošanā baltkrieviem. Zaudējumi visās spēlēs pamatlaikā, treneru maiņa, kaut kādas iekšējās nesaskaņas - un tam klāt vēl galvassāpes par iespējamo elites atstāšanu.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/cehija-bez-problemam-uzvar-baltkrieviju-un-atgriezas-labako-cetrinieka.d?id=50020223

Atgādinām, ka Latvija šodien svarīgā mačā pamatlaikā apbēdināja olimpisko vicečempioni Vāciju. Neatkarīgi no Latvijas nākamās spēles pret Kanādu, Boba Hārtlija vadītajai komandai svarīgākais mačs sagaidām otrdien, 15. maijā, pret Dāniju - uzvara garantēs iekļūšanu ceturtdaļfinālā.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokejisti-izcina-svarigu-uzvaru-par-vacijas-valstsvienibu.d?id=50020743

Pasaules čempionāts Dānijā sestdien, 12. maijā, turpinās ar 4 spēlēm. Pirmās divas no tām 17:15 - Herningā mājiniece Dānija tiksies ar pastarīti Koreju, bet Kopenhāgenā cīņa par izdzīvošanu elitē starp Baltkrieviju un Austriju. Savukārt vakara spēlēs Latvijas grupā Herningā Kanāda tiksies ar Somiju, bet Kopenhāgenā risināsies Krievijas un Šveices duelis.