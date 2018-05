Pasaules hokeja čempionāts: Krievija - Austrija un Kanāda - Dienvidkoreja. Teksta tiešraide

Spēļu gaitai aicinām sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!



Pasaules hokeja čempionāts: 6. maijs

Austrija - Krievija 0:6. Noslēdzies 2. periods.Vārtu guvēji: - - Mihails Grigorenko (9:34 min.), Artjoms Aņisimovs (11:42 min.), Aleksandrs Barabanovs (13:19 min.), Mihails Grigorenko (23:52 min.), Kirils Kaprizovs (29:07 min.), Maksims Mamins (37:58 min.)Metieni pa vārtiem: 14 - 27.

Kanāda - Dienvidkoreja 8:0. Noslēdzies 2. periodsVārtu guvēji: Raiens Nudžents-Hopkins (08:41), Taisons Džosts (17:16, 36:24), Koltons Paraiko (21:07, vair.), Raiens O'Reilijs (21:57, vair.), Pjērs-Luks Dubuā (22:32), Braidens Šenns (27:33, vair.), Žoels Edmundsons (36:42) - - Metieni pa vārtiem: 42 - 15

Kanāda - Dienvidkoreja 8:0. Noslēdzies 2. periods.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/993091238688681990

Austrija - Krievija 0:6. Noslēdzies 2. periods.

36:42 min. Kanāda - Dienvidkoreja 8:0Edmundsons ar precīzu metienu "devītniekā" sagādā Kanādai, iespējams, lielāko uzvaru šajā pasaules čempionātā. Pagaidām ar astoņu vārtu starpību neviena komanda vēl nav uzvarējusi, lielākais pārsvars ir septiņi "goli".Beidzot Metu Daltonu vārtos nomaina Sundže Parks.

37:58 min. Austrija - Krievija 0:6.Austrijas izlases spēlētājs Tomass Hundertfunds neizmantoja izgājienu pret Vasīliju Košečkinu, bet mirkli vēlāk krievi metās savā pretuzbrukumā. Kirils Kaprizovs viduszonā pārtvēra ripu un ātri piespēlēja Maksimam Maminam, un viņš uzbrukuma noslēgumā izslidināja ripu starp Austrijas izlases vārtsarga kājsargiem.

36:24 min. Kanāda - Dienvidkoreja 7:0Taisons Džosts gūst savus otros vārtus šai spēlē.

Kanāda - Dienvidkoreja.Līdzīgi kā somi dienu iepriekš arī Kanāda spēlē relaksēti, treniņspēles režīmā. Ik pa laikam kļūdās arī kanādieši, bet neļauj pretiniekiem šīs kļūdas izmantot. Spēles temps ir krietni zemāks, arī divcīņu maz un tās ir uzmanīgas, lai negūtu savainojumus.

Austrijas izlasei vairākums nebija veiksmīgs, jo nekas daudz uzbrukumā neizdevās. Pēc tam spēle atkal tika pārvirzīta uz Austrijas aizsardzības zonu, kur krievi diezgan relaksēti uzbruka.

Kanāda - Dienvidkoreja.Pēc itin pieklājīgā spēles sākuma korejieši atkal ir nonākuši dziļos zaudētājos, taču tas vairāk uz pretinieku meistarības līmeņa rēķina, jo izteikti rupjas kļūdas Dienvidkorejas izlase tomēr nepieļauj.

27:33 min. Kanāda - Dienvidkoreja 6:0Pēc tāla Ārona Ekbalda raidījuma ripa no Daltona atlec atpakaļ laukumā un pirmais pie tās ir Braidens Šenns. Kanādai trešais realizētais vairākums pēc kārtas.

30:21 min. Noraidījums Krievijas izlasē. Ņikita Ņesterovs saņem divu minūšu sodu par sitienu pretiniekam ar nūju.

29:07 min. Austrija - Krievija 0:5Krievijas izlase pārliecinoši kontrolē notikumu laukumā un neļauj Austrijai pat tikt pie ripas. Tad Pāvels Dacjuks izlauzās līdz vārtu priekšai, atspēlēja ripu pie vārtu staba gaidošā Kirila Kaprizova, kurš meta tukšos vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/993088714807984129

Kanāda - Dienvidkoreja.Kanādieši grib izspēlēt vairākumu līdz tukšiem vārtiem, bet Daltons ripu tver.

25:51 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Pārcenšas aizsardzībā Kims Kisuns un saņem 2 soda minūtes par pretinieka turēšanu ar nūju.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/993086306774208515

23:17 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Par sitienu pretiniekam ar nūju 2 soda minūtes Antonijam Bovijē.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/993086247265488896

22:32 min. Kanāda - Dienvidkoreja 5:0Kanādieši ir sajutuši asins garšu... Iziet cauri tāls Pjēra-Luka Dubuā metiens, ripa viegli pieskaras Daltona elkonim un ielido vārtos.

21:57 min. Kanāda - Dienvidkoreja 4:0Zemgus Girgensona komandas biedrs Bufalo "Sabres" vienībā O'Reilijs iepauzē, padriblē ripu un no neērtās puses no asa leņķa raida ripu tālajā augšējā vārtu stūrī. Kanāda līdz ar to realizējusi abus vairākumus.

23:52 min. Austrija - Krievija 0:4. Artjoms Aņisimovs atdeva lielisku piespēli Mihailam Grigorenko, kurš pēc tam ar lielisku nūjas tehniku apspēlēja vārtsargu un ieslidināja ripu Austrijas izlases vārtos.

Abas komandas apmainījās ar ātriem uzbrukumiem. Krievi netika pie metiena, savukārt Austrijas izlases spēlētājam Španingam neizdevās pārspēt Krievijas izlases vārtsargu.

21:07 min. Kanāda - Dienvidkoreja 3:0Makdeivids piespēlē atpakaļ Paraiko, kurš ar spēcīgu metienu no zonas līnijas realizē "lielo" skaitlisko vairākumu.

20:57 min. Noraidijums Dienvidkorejas izlasē.Braiens Jangs cīņā pie vārtiem bloķē Švarcu un nopelna noraidījumu.

Austrijas izlase atkal periodu sāka ar labu uzbrukumu, kurā tika izdarīti divi metieni - vienu atvairīju Košečkins, bet viens lidoja pavisam nedaudz garām vārtiem.

Kanādieši otro periodu iesāk, esot skaitliskajā vairākumā. Vēl pusotra minūte uz sodīto soliņa atlikusi Radunskim.

Austrija - Krievija 0:3. Sācies 2. periods.

Kanāda - Dienvidkoreja. Sākas 2. periods.

https://twitter.com/NHLProspectGIFS/status/993083638442053632

Latvijas izlases līdzjutējiem pirmās četras šodienas spēles ir kā iesildīšanās mačam, kas sāksies pulksten 21:15. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlase-turpina-pc-cina-par-otro-uzvaru-par-somiju.d?id=49999575

Austrija - Krievija 0:3. Noslēdzies 1. periods.

Kanāda - Dienvidkoreja 2:0. Noslēdzies 1. periods.

19:30 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Par klupināšanu 2 soda minūtes Brokam Radunskim.

Lai arī spēles temps ir krities, Krievijas izlase turpina veidot vārtu gūšanas iespējas - savas iespējas neizmantoja Dadonovs un Dacjuks.

17:16 min. Kanāda - Dienvidkoreja 2:0Labi pacīnās pie apmales Mets Barzals, iegūst ripu, piespēlē Džordanam Eberlem, kurš atdod ripu brīvajam Taisonam Džostam vārtu priekšā, un Daltons ir bezspēcīgs.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/993077117192757248

Kanāda - Dienvidkoreja.Tiesneši dodas apskatīties video atkārtojumu, kad pēc Žaka-Gabriela Pago metiena ripa atsitas pret vārtu pārliktni, taču vārtu līniju ripa nav šķērsojusi. Komandas nedaudz atvelk elpu un turpina maču.

13:19 min. Austrija - Krievija 0:3Aleksandrs Barabanovs lielā ātrumā pārgāja no aizsardzības uzbrukumā un izdarīja metienu no aizsega, pārspējot austriešu vārtsargu jau trešo reizi.

11:42 min. Austrija - Krievija 0:2.Krievijas hokejists Pāvels Bučņevičs iegāja uzbrukuma zonā, izlauzās līdz vārtiem un no tuvas distances izdarīja metienu, bet Artjoms Aņisimovs ieguva vārtsarga atsisto ripu un dubultoja savas komandas pārsvaru.

Kanāda - Dienvidkoreja.Vārtu stabiņš glābj Dienvidkoreju no otro vārtu zaudējuma, mazākums izturēts.

11:30 min. Noraidījums Korejas izlasē.Kims Sanvuks dabū 2 soda minūtes par pretinieka turēšanu ar nūju.

9:34 min. Austrija - Krievija 0:1Austrija uzbrukuma zonā pazaudēja ripu, Mihails Grigorenko devās pretuzbrukumā, kurā izdarīja precīzu metienu no aizsarga aizsega. Austriešu vārtsargs Davids Madleners nespēja glābt savu komandu.

Krievijas izlase turpina bīstami uzbrukt, un Mamina metiens ar nūjas neērto pusi tika atvairīts, bet tad austrieši metās savos uzbrukumos, kuros krievu vārtsargs Košečkins ne bez grūtībām atvairīja divus metienus. Vēlāk Kaprizovs bija Krievijas uzbrukuma smailē.

08:41 min. Kanāda - Dienvidkoreja 1:0Ātrs uzbrukums, ko pie saviem vārtiem iesāk Makdeivids. Pēc saspēles ripa nonāk vārtu priekšā pie Raiena Nudženta-Hopkina, kurš ar trešo sitienu ieraida ripu Daltona sargātajos vārtos.Kanādieši pēc šā vārtu guvuma pat īpaši nepriecājās...

Kanāda - Dienvidkoreja.Pilnīgi atšķirūgu sniegumu šodien rāda korejieši, nekā no vakardienas nolemtības. Lai arī kanādieši dominē, Dienvidkorejas komanda spēj izveidot pretuzbrukumus un pat savērpa kārtīgu karuseli pie kanādiešu vārtiem, liekot kārtīgi iesaistīties spēlē Makelhinijam.

https://twitter.com/vipd3sign/status/993073250862329856

Dadonovam neizdevās metiens pa vārtiem pēc labas Dacjuka piespēles starp diviem austriešiem, bet mirkli vēlāk Ņesterovs izdarīja metienu no tālas distances.

Austrijas izlase spēles sākumā darbojās aktīvi un saasināja situāciju Krievijas vārtu priekšā, bet mirkli vēlāk Krievija pārņēma iniciatīvu, sākot izspēlēt savus uzbrukumus.

02:20 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Korejas komandas kapteinis Parks nopelna vairākumu, Koltonam Paraiko 2 soda minūtes par klupināšanu. Tas bija viens no retajiem momentiem, kad ripa bija pie korejiešiem...

Kanāda - Dienvidkoreja.Atgādinām, ka vakardienas spēlē somi trīs vārtus Dienvidkorejai iemeta, esot skaitliskajā mazākumā. Šodien korejieši vairākumā spēlē pārliecinošāk, pat nostājās izspēlei un bija arī pirmais bīstamais moments pie Makelhinija vārtiem.

Austrija - Krievija 0:0. Spēle sākusies!

Diezgan žēlīgs skats uz tribīnēm dienas pirmajā spēlē. Neskatoties uz to, ka laukumā ir Kanāda, krēslu rindas ir tukšas.

Kanāda - Dienvidkoreja. Spēle sākusies.

https://twitter.com/hc_men/status/993067419059998720

Daļa no naturalizētajiem Korejas izlases hokejistiem šodien spēlēs pret savu "bijušo" dzimteni.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/993068527430131712

Kā zināms, vakar turnīru iesāka arī Latvijas izlase, pirmajā spēlē izcīnot uzvaru, un patīkami, ka IIHF novērtējusi mūsu komandas debitanta Rūdolfa Balcera meistarību, viņa gūtos uzvaras vārtus iekļaujot dienas topā.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/video/video-iihf-balcera-uzvaras-golu-ieklauj-dienas-skaistako-vartu-topa.d?id=49999119

Par to, kādi notikumi Kopengāgenas un Herningas ledus arēnās risinājās čempionāta otrajā dienā, varat lasīt mūsu teksta tiešraides arhīvā:http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/pasaules-hokeja-cempionats-otras-spelu-dienas-apskats.d?id=49997777

2018. gada pasaules hokeja čempionāts raitā solī iet uz priekšu — šodien tiks aizvadītas vēl sešas spēles, un laukumā vakara sesijā izies arī Latvijas izlase, kam jātiekas ar Somiju. Par šo spēli ziņosim atsevišķā teksta tiešraidē, bet pirmo četru dienas spēļu aprakstus varēsiet lasīt šajā tiešraidē.