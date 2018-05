Pasaules hokeja čempionāts: Latvija - Koreja. Teksta tiešraide

Portāls "Delfi" piedāvā šī mača teksta tiešraidi.



7 Hyonho OH

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija - Dienvidkoreja

Noraidījums Latvijas izlasē.Oskaram Cibuļskim 2 minūtes par bloķēšanu un Korejas izlase šo periodu pabeigs, esot vairākumā.

Austrija - Slovākija 1:1. Noslēdzies 1. periodsPerioda izskaņā asumi starp abu komandu spēlētājiem.

Latvijas izlase pēc ofensīvas, kurā Cibuļski labā metiena pozīcijā apzog korejiešu aizsargs O, gandrīz iekrīt uz maiņu - Merzļikins glābj komandu pēc Džinhu Ana metiena.

18:45 min. Latvija - Dienvidkoreja 2:0Izcila Balcera piespēle uz otru vārtu sūri Ķēniņam, kurš pat iepauzē un precīzi ieraida ripu vārtos, Daltons nebija paguvis pārvietoties.

Bīstams, ļoti ātrs Dienvidkorejas pretuzbrukums, Radunske izdara metienu vārtu augšējā stūrī, Merzļikins nospēlē pārliecinoši, ripu tverot ķērājcimdā.

Pēc kārtējā pārmetiena (septītais, astotais?) jau sāk smīkņāt arī paši hokejisti.

Miks Indrašis laužas uz vārtiem un pazaudē ripu, kas tiek raidīta pāri visam laukumam. Mūsējie ātri atgriežas pie korejiešu vārtiemun turpina vairākuam izspēli. Indraša metienu Daltons atsit, ripa paliek zonā. Vairākuma turpinājums vairs nav tik veiksmīgs, un Latvijas izlase šo iespēju atkal neizmanto.

12:10 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.2 soda minūtes Kimam Kisunam par pretinieka turēšanu ar nūju.

Bīstama epizode pie mūsu vārtiem, Svifts bija labā metiena pozīcijā, bet mūsu aizsargiem izdodas ripu pārtvert.

11:46 min. Latvija - Dienvidkoreja 1:0Individuāls Ginta Meijas izgājiens pēc tālas Rubīna piespēles, nedaudz iepauzē mūsu uzbrucējs un precīzi met devītniekā, noķerot Daltonu uz pretkustību.

Labs Cibuļska metiens, neapturot ripu, bet ripa lido pāri vārtiem. Tam seko vēl divi metieni, līdz ripa atstāj zonu. Nomainās mūsu virknējums, bet atlikušajās sekundēs vairs neizdodas tik līdz pretinieku vārtiem.

Balcers nedaudz nominstinās, lai apstrādātu ripu, tāpēc metiens sanāk samocīts, Daltons jau bija paguvis pāŗvietoties uz attiecīgo vārtu stūri un sagatavojies metienam.

08:27 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Braiens Jangs par Mika Indraša klupināšanu saņem 2 soda minūtes.

Vēl viens aktīvs uzbrukums pie korejiešu vārtiem, kas noslēdzas ar Sotnieka metienu pa vārtiem. Karsums jau bija vārtu priekšā, gatvs pacīnīties par atsisto ripu, bet Daltons to patur pie sevis.

Lieliska iespēja Balceram atklāt spēles rezultātu, viņš saņem ripu labā pozīcijā, bet meta garām vārtiem. Nākamajā pretuzbrukumā Mārtiņš Karsums meģināja gūt vārtus, viņa mesto ripu Daltons tver.

Labu piespēli no aizvārtes iedod Rēdlihs, bet vārtu priekšā ir tikai korejieši, kas uztver ripu un izspēlē to tālāk prom no vārtiem. Spēles temps diezgan saraustīts, salīdzinoši daudz pārmetienu.

Lai arī Latvijas komandai ir pārsvars laukumā, korejieši pašaizliedzīgi spēlē aizsardzībā, neļaujot mūsējiem tikt līdz vārtiem. Metienu attiecība pagaidām līdzīga, 2-2.

4:13. Austrija - Slovākija 1:1Haščaks izlīdzina rezultātu, pretuzbrukumā gūstot vārtus ar plaukstas metienu.

1:33 min. Austrija - Slovākija 1:0Austrieša Leblera uzmetiens vārtu virzienā, ripa trāpa Šekeram pa nūju un kāju, iespurdzot devītniekā. Vārtsargs bezspēcīgs.

Mūsu trešā maiņa izveido bīstamu uzbrukumu, Jevpalovs izdara metienu pa vārtiem. Korejieši uzbrukumā spēlē piesardzīgi, neriskējot, kas ļauj mūsējiem viegli pārtvert ripu.

Austrija - Slovākija. Spēle sākusies

Pirmais metiens pa vārtiem ir Gunta Galviņa izpildījumā, Daltons ripu viegli tver. Latvijas izlase, kā solīja, sāk aktīvi, bet uzmanīgi.

Latvija - Dienvidkoreja. Spēle sākusies!

Paralēli Latvijas spēlei Kopenhāgenā tiekas Austrija un Slovākija. Abām komandām ir pa vienam punktam divās spēlēs.

Latvijas hokeja iesildīšanās laikā Herningas arēnā skaļi skan "Līvi" un "Dzelzsgriezējs".

Dienvidkorejas izlases galvaneis treneris Džims Peks uzsvēra, ka Latvijas komanda esot laba spēcīga, ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā un mums esot ļoti labi vārtsargi.

Tā kā spēļu halle atrodas diezgan krietnā attālumā no izlases mītnes vietas, treniņš Herningā tika aizvietots ar "sauso" treniņu. "Bija riteņi, stiepšanās, nav jēgas braukt uz halli labāk pataupīt enerģiju vakaram," sarunā ar LTV7 izteicās Ralfs Freibergs. Par Korejas izlasi viņš saka: laba kompakta komanda. "Izpētījām visu, viņu uzbrukumu, aizsardzību, iemietienus."

Latvijas hokeja izlases spēlētāju sarunā ar LTV7 uzsver, ka Āzijas hokejisti varbūt nav tik meistarīgi, toties ātri un centīgi. "Ja viņi ir šeit, te sliktas komandas nespēlē. Sagaidu grūtu spēli," tā Andris Džeriņš."Viņi spēlē Ziemeļamerikas stila hokeju, tam jābūt gataviem. Uzreiz no sākuma jāsāk sava spēle, jābūt agresīviem," saka Mārtiņš Karsums."Zinu, ka viņi ir ātri un centīgi, varbūt nav tik meistarīgi. Jābūt gataviem uzreiz spēlēt," uzsver aizsargs Kristaps Zīle.

Latvijas hokeja izlases vārtsargu treneris Edgars Masaļskis ir papētījis Korejas komadu un tās vārtsargu Metu Daltonu: "Meistarīgi viņi ir, ir diezgan ātri, diezgan bīstami. Nestandarta vārtsargs (Daltons) - labi spēlē ar nūju, kopumā - labs vārtsargs. Domāju, ka viņam uzdevums bija iespēlēties, varbūt pats uzprasījās spēlēt pirmajās spēlēs, lai iespēlētos," Masaļskis izteicās intervijā LTV7.

Latvijas izlases treneris Artis Ābols pirms 25 gadiem pats spēlēja pret Dienvidkoreju, kad Latvijas izcīnīja graujošo uzvaru ar 27:0. Tagad Ābols saka, laiki mainās un šodien viegli nebūs. To pierāda korejiešu spēles olimpiskajās spēlēs un pārbaudes mačos pirms pasaules čempionātahttps://www.youtube.com/watch?v=-kykYL1iSC4

Izmaiņas virknējumos ir minimālas - Kristians Rubīns tagad spēlēs pārī ar Ralfu Freibergu, bet Frenks Razgals būs vienā maiņā ar Ņikitu Jevpalovu un Rihardu Bukartu. 13. uzbrucējs pieteikumā ir Gints Meija, septītais aizsargs - Kristaps Zīle.

Pārējais Latvijas izlases sastāvs uz šo spēli:1. maiņa: Miks Indrašis – Andris Džeriņš – Roberts Bukarts; Oskars Cibuļskis – Guntis Galviņš;2. maiņa: Miķelis Rēdlihs – Rodrigo Ābols – Mārtiņš Karsums; Kristaps Sotnieks – Uvis Balinskis; 3. maiņa: Rūdolfs Balcers – Vitālijs Pavlovs – Ronalds Ķēniņš; Ralfs Freibergs – Kristians Rubīns; 4. maiņa: Frenks Razgals – Ņikita Jevpalovs – Rihards Bukarts; Gints Meija, Kristaps Zīle.

Latvijas izlases vārtus šai spēlē sargās Elvis Merzļikins, Dienvidkorejas vārtos būs Mets Daltons.

Situācija B grupas kopvērtējuma tabulā pirms šodienas spēlēm:

Dienvidkorejas izlases spēlētāji cer saglabāt vietu elites grupā, kurai pievienojās tikai šogad.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/dienvidkorejas-speletajs-svifts-musu-merkis-ir-palikt-elites-divizija.d?id=50006577

Nākamajā spēlē gan tika piedzīvots smags zaudējums Somijas izlasei — 1:8.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokejisti-sanem-pamatigu-perienu-no-somiem.d?id=50000315

Par šīs spēles varoni kļuva čempionāta debitants Rūdolfs Balcers, kurš izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem, un otrie pat tika iekļauti IIHF dienas skaistāko vārtu topā.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/video/video-iihf-balcera-uzvaras-golu-ieklauj-dienas-skaistako-vartu-topa.d?id=49999119

Latvijas izlase savukārt čempionātu iesāka ar uzvaru pagarinājumā pār Norvēģiju.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/balcers-spoza-debijas-spele-pc-atnes-latvijai-uzvaru-pagarinajuma.d?id=49997189

Korejieši līdz šim piedzīvojuši divus smagus zaudējumus, čempionāta ieskaņā ar 1:8 piekāpjoties Somijai, bet otrajā spēlē ar 0:10 zaudēja Kanādai.

Latvijas hokeja izlase šodien aizvada savu trešo spēli 2018. gada pasaules čempionātā, tāpat kā Dienvidkoreja.