Pasaules hokeja čempionāts: Šveice - Zviedrija un Vācija - Somija. Teksta tiešraide

Šveice - Zviedrija 1:3. Noslēdzies 2. periods.Vārtu guvēji: Ramons Unterzanders (38:32) - Jons Klingbergs (05:24, vair.), Patriks Hornkvists (09:18, vair.), Mikaels Baklunds (21:14)Metieni pa vārtiem: 9 - 29

Vācija - Somija 2:1. Rit 3. periodsVārtu guvēji: Frederiks Tifels (25:56 min.), Bjorns Krups (38:48 min.) - Ēli Tolvanens (2:26 min.) Metieni pa vārtiem: 8 - 25

Vācija - Somija 2:1. Sācies 3. periods

Šveice - Zviedrija 1:3. Noslēdzies 2. periods.Pēdējās sekundēs ļoti aktīvi pie zviedru vārtiem spēlē Šveice.

38:32 min. Šveice - Zviedrija 1:3Iziet cauri vēl viens tāls metiens, šoreiz Ramona Unterzandera izpildījumā. Kustībā bija zviedru aizsargs, kurš metiena brīdī nedaudz aizsedza skatu Nilsonam, un ripa ielido vārtos.

Vācija - Somija 2:1. Noslēdzies 2. periods

Zviedrijas izlase vairāk kā minūti bija iespiedusi Šveices piecinieku viņu aizsardzības zonā, tomēr vēl vienus vārtus gūt neizdevās. Jaudīgi spēlē zviedri, viņiem pārsvars visos elementos.

38:48 min. Vācija - Somija 2:1Vācijas hokejisti šokē somus, kuri īsti nav ieslēguši savus apgriezienus. Krups no zilās līnijas uzmeta vārtu virzienā un ielido vārtos. Somu vārtsargam redzamība bija apgrūtināta, bet, visticamāk, ripa nedaudz mainīja lidojuma virzienu burzmā.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995750651916206080

35:51 min. Vācijai vairākumsCenšoties ieiet zonā, Somijas uzbrukumā uz zilās līnijas noteikumus pārkāpj Menalanens

Dženoni šodien spēle iet no rokas, ja ne viņš, Zviedrijas izlases rezultāts jau būtu graujošs. Tikai slikti tas, ka Šveices izlases laukuma spēlētājiem neizdodas attiecīgi līdzvērtīgi spēlēt zviedru uzbrukuma zonā. Zviedrijas komandas pārsvars ir diezgan nospiedošs.

Zviedrijas izlasei neieskita vārtu guvumu.Tiesneši devās skatīties epizodes video atkārojumu. Ripa it kā apstādināta uz vārtu līnijas, bet nav skaidrs, vai tā pirms tam to bija šķērsojusi. https://twitter.com/IIHFHockey/status/995747553898479616

Video: Noķert ripu starp trīs somiem, pagriezties un iemest - to pamanās izdarīt Tifelshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/995744918558593025

Video: Kā somiem Tolvanens guva pirmos vārtus. Skaisti!https://twitter.com/IIHFHockey/status/995743012423532545

Fialam iznākot laukumā, viņam tiek piespēlēta ripa un kopā ar Nīdermaijeru abi aizskrien uzbrukumā. Fialam aizjoņo līdz divi zviedri, Fiala piespēlē Nīdermaijeram, bet tas netrāpa pa ripu.

Spēle atdzīvojusies. Somi aizskrien mazākumā uzbrukumā un Aho atsisto ripu pamanās aizmest garām ļoti labā situācijā

30:58 min. Vācijai vairākumsVācijas hokejisti neizmanto divas fantastiskas iespējas sarūgtināt somus. Pēdējo no tām gan somi neitralizē tikai ar noteikumu pārkāpumu, bet tieši šajā epizodē ripu neizdevās iemest tukšos vārtos

25:57 min. Noraidījums Šveices izlasē.Kevins Fiala par rupjību dabū 2 soda minūtes. Nevajadzīgi grūstīja pei vārtiem zviedru spēlētāju, lai gan situācija to pat neprasīja.

21:14 min. Šveice - Zviedrija 0:3Teiciens "neiemet tu - iemet tev" atkal darbībā. Baklunds ar asu metienu no tuvas distances pārspēj Dženoni. Patiesībā ripa varbūt būtu lidojusi garām vārtiem, bet Mihaels Fora to aizskāra un mainīja lidojuma virzienu, ieslidinot vārtos.https://twitter.com/StevenEllisNHL/status/995743640046657537

25:56 min. Vācija - Somija 1:1Izturējuši mazākumu, Vācijas hokejisti soda nedaudz "iemigušos" pretiniekus. Tifelss vārtu priekšā neļauj ripai tikt līdz vārtiem, uztver to un pagriezienā iemet vārtos. Somu vārtsargs Husso nepaspēja noreaģēt.

Pirmais metiens pa vārtiem šajā periodā ir šveiciešu izpildījumā, Timo Maijers.

Šveice - Zviedrija 0:2. Sācies 2. periods.

22:37 min. Somijai vairākumsOtrās trešdaļas sākumā Vācija paliek mazākumā

Vācija - Somija 0:1. Sācies 2. periods

Šveice - Zviedrija 0:2. Noslēdzies 1. periods.

Ja Zviedrijas izlases spēle ir pārliecinoša un droša, tad šveiciešu darbības ir nedaudz nervozas un uzvilktas. To var arī saprast, jo viņiem vakar vakarā bija smaga spēle ar Krieviju. Arī Zviedrijai bija spēle sestdien, bet pa dienu.

Vācija - Somija 0:1. Noslēdzies 1. periods

Ļoti aktīvu, fizisku spēli demonstrē Zviedrijas izlase, nerespektē nevienu Šveices izlases spēlētāju. Šveicieši tomēr tiek līdz Nilsona vārtiem, Romāns Jozi nonāk labā metiena pozīcijā, bet divi zviedru spēlētāji ripu bloķē.

15:14 min. Somijai vairākumsJūso Rikola, ieejot Vācijas zonā, saņem sitienus pa rokām. "Atpūsties" dodas Marsels Nēbelss.

Herningā ļoti raiti un bez lielām pauzēm rit spēle. Vācieši pēc ātri zaudētiem vārtiem nesalūza, pēdējās minūtes jau iespieduši somus viņu zonā.

Svens Andrigeto izdara pirmo reālo metienu pa Zviedrijas izlases vārtiem. Pirmais periods pāri pusei...

09:18 min. Šveice - Zviedrija 0:2Zibenīga zviedru saspēle, ko noslēdz Patriks Hornkvists ar asu metienu pa vārtiem, ripa pār Dženoni plecu ielido tīklā. Šveicieši nedrīkst noraidīties, viņus par to bargi soda.https://twitter.com/StevenEllisNHL/status/995733830131580930

08:35 min. Noraidījums Šveices izlasē.Rafaels Diass iegrūž bortā Zibanejadu un dabū 2 soda minūtes.

05:24 min. Šveice - Zviedrija 0:1Pēc Ekmana-Larsona piespēles Jons Klingbergs apskatījās kāda situācija laukumā, kur pretinieki, notēmēja un ar metienu gandrīz no zonas līnijas pārspēja Dženoni un atklāja spēles rezultātu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995732687213113344

Ja Šveices vairākums bija diezgan neizteiksmīgs, zviedri uzreiz nostājas vairākuma izspēlei un nopietni apdraud Dženoni vārtus.

04:19 min. Noraidījums Šveices izlasē.Pārcentās uzbrukumā Reto Šepi un nopelnīja pirmo mazākumu Šveicei. Dažas sekundes abas komandas spēlēs vienādos sastāvos, tad būs vairākums zvedriem.

Diezgan saspringti šveicieši centās tikt pie vairākuma izspēles, bet arī zviedriem neizdevās izraidīt ripu no zonas. Kad šveicieši bija izdarījuši metienu pa vārtiem un Nilsons ripu bija piespiedis pie ledus, Adrians Kempe mēģināja izprovocēt Gaetanu Hāsu, bet šveicietis palika diezgan vienaldzīgs pret iespēju uzkauties.

02:27 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē.Deniss Everbergs nobloķē Simonu Mozeru un saņem 2 soda minūtes.

2:26 min. Vācija - Somija 0:1Somi pirmajā nopietnākajā uzbrukumā gūst vārtus. Saņēmis piespēli vēl savā zonā, Ēli Tolvanens pēc soslo reida ar plaukstas metienu skaisti gūst vārtus!

Šveices vārtus sargā Leonardo Dženoni, Zviedrijas - Anderss Nilsons.

Šveice - Zviedrija. Spēle sākusies!

Vācija - Somija. Spēle sākusies

Somijas izlasei spēlē pret Vāciju nepieciešama uzvara pamatlaikā, lai ar amerikāņiem turpinātu cīņu par pirmo vietu Herningas grupā. Savukārt Vācija atlikušajās divās spēlēs īsti neko daudz nevajag - iekļūt 1/4 finālā īsti vairs nav iespējams, bet izkrist no elites komanda arī nevar.

Vācijas un Somijas hokejisti iesildīšanās laikā diezgan tukšas tribīnes.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995723263132266503

Francija - Čehija 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)Vārtu guvēji: - - Dāvids Pastrņaks (03:41, 07:58), Dmitrijs Jaškins (14:11), Romāns Horaks (21:37, vair., 27:41), Martins Nečass (50:32)Metieni pa vārtiem: 10 - 55

Norvēģija - ASV 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)Vārtu guvēji: Kristians Forsbergs (27:00 min.), Kens Andrē Olimbs (46:05 min., vair.), Matiss Olimbs (47:09 min.) - Patriks Keins (8:24 min., vair.), Patriks Keins (12:18 min., vair.), Čārlijs Makavojs (15:25 min.), Dilans Larkins (21:03 min., vair.), Aleks Martiness (30:38 min.), Anderss Lī (36:40 min.), Kems Atkinsons (39:08 min.), Kolins Vaits (42:08 min.) Metieni pa vārtiem: 25 - 48

Norvēģija - ASV 3:9. Spēle noslēgusies

59:01 min. Norvēģijai vairākumsKolins Vaits mača izskaņā atstāj amerikāņus mazākumā

57:27 min. Norvēģija - ASV 3:9Nīls Pionks ātrajā uzbrukumā ir precīzs.

Francija - Čehija 0:6. Spēle noslēgusies.Čehijas izlases vārstargam Ritiham pirmā "sausā" spēle pasaules čempionātos.

Tā vietā, lai realizētu vairākumu, francūži iekrīt uz pretuzbrukumu - Ilonens ripu atkal tver.

58:40 min. Noraidījums Čehijas izlasē.Neskatoties uz mierīgo speles gaitu, čehi pamanās pārkāpt noteikumus. 2 minūtes Kousalam par sitienu prtiniekam ar nūju. Francijas izlase līdz speles pamatlaika beigām būs vairākumā.

ASV vairākumsNorvēģi savas iespējas neizmantoja vairākumā un tagad paliek mazākumā. Amerikāņi mačā realizējuši trīs no četriem vairākumiem.

Francijas izlases laukuma spēlētāji ir samierinājušies ar likteni, bet Ilonens tik turpina atvairīt metienus un glābt komandu no vēl graujošāka rezultāta.

Norvēģijai vairākumsGudro uzbrukumā atrod kašķi ar norvēģiem un saņem 2 soda minūtes

Amerikāņi pamanās negūt devītos vārtus. Haukelands apbrīnojami glābj norvēģus, bet vēl viens metiens kaut kā nelido vārtos

50:32 min. Francija - Čehija 0:6Tomēr tiek pārspēts arī Ilonens. Ļoti skaisti vārti 19 gadus vecajam Nečasam, slidoja lielā tempā, metienu izdarīja gaitā.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995700414514249729

48:29 min. Abpusējs noraidījums.Manavjanam 2 soda minūtes par pretinieka turēšanu ar nūju, bet Ržepikam noraidījums par pretinieka nūjas turēšanu.

Pateicoties pārliecinošai Ilonena spēlei, Francijas izlase iztur vēl vienu mazākumu. Franču vārtsargs atvairījis vairāk metienu nekā viņa kolēģi izdarījuši pa čehu vārtiem. Pa Ilonena vārtiem čehi metuši jau 15 reizes, kamēr Francijas izlases spēlētāji Ritihu "traucējuši" vien deviņas reizes visas spēles laikā.

ASV treneri pieprasa pārskatīt epizodi, uzskatot, ka bija uzbrukums vārtsargam. Amerikāņu treneru pieprasījums izsauc svilpienus Herningas arēnā, jo spēls liktenis tāpat jau ir izšķirts. Tiesneši apstiprina Norvēģijas vārtu guvumu, kas tiek sagaidīts ar ovācijām

45:58 min. Noraidījums Francijas izlasē.Aizturētais sods, čehi uzbrūk sešatā vairāk nekā minūti, bet Francijas izlases vārtsargs spēlē pārlicinoši un atvaira trīs spēcīgus metienus.Kad ripa nonāk pie francūžiem, Valentīns Klaro dodas uz sodīto soliņu atsēdēt 2 minūtes par spēli ar augstu paceltu nūju.

47:09 min. Norvēģija - ASV 3:8Vārtu priekšā pie ripas pirmais ir Matiss Olimbs.

46:05 min. Norvēģija - ASV 2:8Norvēģija otro reizi pasaules čempionātā šogad realizē vairākumu. Kena Andrē Olimba metienu neredzēja Skots Dārlings, kuram ripa izspurdz starp kājsargiem

44:24 min. Norvēģijai lielais vairākumsDažu sekunžu laikā amerikāņi nopelna divus noraidījumus

Červenka iziet viens pret vienu ar Ilonenu, bet Francijas izlases vārtsargs joprojām paliek nepārspēts. Francijas izlases aktivitāte pa to laiku atkal ir noplakusi.

Aktīvi trešo periodu iesākusi Francijas izlase, apņēmīgi mēģina gūt vismaz "goda vārtus".

42:50 min. Norvēģija - ASV 1:8Haukelands pamanās vārtos lidojošu ripu ar tvērējcimdu tvert un izmest laukumā. Tomēr pa gaisu ripa bija šķērsojusi vārtu līniju, tiesneši pēc video atkārtojuma ieskaita "golu"

Francija - Čehija 0:5. Sācies 3. periods.

Norvēģija - ASV 1:7. Sācies 3. periods

Arī ASV izlasei vārtsargu maiņa - Kinkeida vietā amerikāņiem uz 20 minūtēm vārtos Skots Dārlings

Francija - Čehija 0:5. Noslēdzies 2. periods.

Norvēģija - ASV 1:7. Noslēdzies 2. periods

37:49 min. Noraidījums Francijas izlasē.Saša Treijē pret Nečasu nopelna 2 soda minūtes.

39:14 min. ASV vairākumsPerioda izskaņā norvēģi vēl paliek mazākumā

Retais Francijas uzbrukums, Loiks Lamperjē izdara tālu metienu pa vārtiem, Ritihs ripu viegli tver.

39:08 min. Norvēģija - ASV 1:7Neveicas norvēģiem. Kems Atkinsons tiek pie atsistās ripas un uzmet vārtu virzienā - ripa uz ledus gulošajam Haukelandam izlido starp kājsargiem, atsitas pret labo kājsargu un ieslīd vārtos.

36:40 min. Norvēģija - ASV 1:6Amerikāņi uzvarēja iemetienā savā zonā un uzreiz seko straujšs uzbrukums, kam līdzi netiek norvēģi. Skaista saspēle un Andersam Lī atliek formalitāte - trāpīt vārtos

Spēle Kopenhāgenā atsākusies, bet tikai ar vienu līnijtiesnesi. Laikam nevar salabot ekipējumu.Čehi turpina dominēt, sāk jau "tamborēt" uzbrukmus, bet Ilonens pagaidām paliek "sausā".

Norvēģijai vairākumsASV vārtu guvējs Makavojs dodas uz sodīto soliņa. Iepriekšējo vairākumu norvēģi neizmantoja, apliecinot statistikas rādītājus - vājākā komanda vairākumā...

Negadījums ar ekipējumu arbitriem - vienam no līnijtiesnešiem slidai izkritis asmens. Čehu ekipējuma menedžeris saka, ka vietā to ielikt nevar, vajadzīgs lielāks remonts. Pa to laiku spēlē pārtraukums.

Hitils tomēr dodas uz ģērbtuvēm, acīmredzot, tas trieciens ar galvu apmalē tomēr bija bīstams.

30:38 min. Pēc piektā vārtu zaudējuma Norvēģijai vārtsarga maiņa - Larsa Haugena vietā vārtos stājas Haukelands

Un tagad jautājums - kurš pirmais tiks pie "hettrika", Pastrņaks vai Horāks? Abiem pagaidām pa diviem vārtiem spēlē pret Franciju.

30:38 min. Norvēģija - ASV 1:5Larkins veica reidu norvēģu zonā, pie ripas tika Martiness, kurš uzmeta no šaura leņķa pa vārtiem. Haugens ripu atvairīja, bet ripa pārlidoja pāri vārtsargam un ieripoja lēnām vārtos. Haukelands neredzēja, ka ripa pārlido viņam pāri.

Vārtsarga maiņa Francijas izlasē - Kemenē nomaina somu izcelsmes vārtsargs Sebastjans Ilonens.

28:07 min. Norvēģijai vairākumsTiesneši amerikānim Tompsonam iedod 2+10 minūšu sodu par sitienu galvas/kakla rajonā. Norvēģija gan ir turnīra vājākā komanda vairākumā, guvuši tikai vienus vārtus. Pat Korejai ir divi vārti vairākumā.

27:41 min. Francija - Čehija 0:5Hitils, kuram, cerams, viss ir kārtībā pēc nejaukā spēka paņēmina, iziet uz vārtiem, izdar metienu un trāpa pa vārtu stabiņu. Horāks zibenīgi iešauj ripu vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995686689849856002

27:00 min. Norvēģija - ASV 1:4ASV hokejisti darbojās diezgan pasīvi aizsardzībā, pazaudēja ripu un par to samaksāja ar vārtu zaudējumu. Kristians Forsbergs vienatnē no malas izslidoja pie vārtiem un pārspēja Kinkeidu.

24:46 min. Noraidījums Francijas izlasē.Neveiksmīgi bija pieliecies pie apmales Filips Hitils, kad spēka paņēmienu pret viņu izdarīja Žanils. Franču hokejistam 2+10 minūtes par uzbrukumu kakla un galvas rajonā. Varētu būt, ka jaunajam čehu uzbrucējam ir smadzeņu satricinājums, pie viņa uzreiz bija klāt komandas ārsts.

Francijas izlase īsti vairs necīnās. Ripu uzreiz raida ārā no zonas, uzbrukumu paši neveido. No vienas puses – francūži vietu elites grupā ir nodrošinājuši arī uz nākamo gadu, bet pacīnīties par ceturtdaļfinālu spēka pietrūkst.

21:37 min. Francija - Čehija 0:4Sulaka metienu vārtu priekšā pielabo Horaks un palielina Čehijas izlases pārsvaru.

Francija - Čehija 0:3. Sācies 2. periods.

Norvēģija - ASV 0:3. Sācies 2. periodsASV izlasei vēl 1:11 minūtes vairākums

21:03 min. Norvēģija - ASV 0:4Amerikāņi paspēj izmantot vairākumu. Norvēģi neizmeta ripu no zonas, to uztvēra Dilans Larkins un ar plaukstas metienu iemet ripu vārtu augšējā stūrī

Francija - Čehija 0:3. Noslēdzies 1. periods.Un pašā pēdējā sekundē Manavjans saņem noraidījumu.

Norvēģija - ASV 0:3. Noslēdzies 1. periods

ASV izlasi vairākumsNorvēģi spēlējas ar "uguni", paliekot atkal mazākumā

Francijas izlases ārsts uz soliņa pārbauda Sašu Treijē pēc spēka paņēmiena, kurā hokejists sasita galvu.

14:11 min. Francija - Čehija 0:3Dmitrijs Jaškins turpina būt rezultatīvs. Ātrs pretuzbrukums un Jaškina metiens gaitā ir precīzs. Šķiet, ka intriga šajā spēlē ir beigusies...

15:25 min. Norvēģija - ASV 0:3Amerikāņi spēlē ļoti brīvi, Makavojs nonāk vienatnē pret norvēģu vārtsargu Larsu Haugenu un raida ripu starp kājsargiem.

Vēl viens bīstams čehu uzbrukums, Jaškins aizslidina ripu paralēli vārtu līnijai, dažu centimetru attālumā no tās. Pirms tam Pastrņaks sabojāja savu statistiku - viņa trešais metiens pa vārtiem nebija precīzs. Iepriekšējie divi beidzās ar gūtiem vārtiem.

12:11 min. ASV izlasei vairākumsAmerikāņi ir vieni no labākajiem vairākuma realizētājiem turnīrā, tāpēc norvēģiem nevajadzētu pelnīt noraidījumus, ja grib pacīnīties.

12:18 min. Norvēģija - ASV 0:2Un amerikāņi ātri apliecina savu potenciālu vairākumā! Astoņu sekunžu laikā uzvarēts iemetienā, saspēle un Keins gūst savus otros vārtus spēlē. Līdz ar to Keins kļūst par visa turnīra rezultatīvāko spēlētāju.

07:58 min. Francija - Čehija 0:2Neveiksmīgi nospēlē Kemenē - Dāvida Pastrņaka no tālas distances mestā ripa, kas būtu jāķer, ielido vārtos. Arī laukuma spēlētāji Francijas izlasē pagaidām īsti neko nerāda pret čehiem.Tagad jautājums - vai Pastrņakam būs "hettriks" šai spēlē? :-)

8:24 min. Norvēģija - ASV 0:1ASV izlases līderis Keins pēc saspēles ir precīzs metienā no iemetiena punkta. Keinam jau 13. rezultativitātes punkts pasaules čempionātā

7:50 min. ASV izlasei vairākumsRoimarks saņem divu minūšu sodu par pretinieka grūšanu apmalē

03:41 min. Francija - Čehija 0:1Uzreiz no iemetiena punkta Pastrņaks ieraida ripu vārtos. Precīzs, spēcīgs plaukstas metiens.https://twitter.com/IIHFHockey/status/995672220725788679

Plekaņecs ar Tesjē drusku pagrūstās. Jaunais francūzis pat netaisījās izdarīt spēka paņēmienu, bet Plekaņecs "apskauj" Tesjē.

Mierīgs, bet pārliecinošs vairākums čehiem, bet realizēt to nesanāk.

Herningā negaidīti pārliecinošāk pirmās 3 minūtes aizvadījuši norvēģi, bet amerikāņi "iemiguši". ASV izlasi pagaidām glābj vārtsargs Kinkeids.

01:05 min. Noraidījums Francijas izlasē.Jau spēles sākumā francūži paliek mazākumā – Džonatans Žanils sodīts par spēli ar augstu paceltu nūju.

Norvēģija - ASV. Spēle sākusies

Francija - Čehija. Spēle sākusies.

Francijas izlases vārtus sargā Ronans Kemenē, Čehijas - Dāvids Ritihs.

Herningas arēnā laukumā nāk ASV un Norvēģija. Amerikāņi ar vienu kāju jau ir iekšā 1/4 finālā, bet uzvara ļaus izcīnīt augstāku vietu šajā grupā. Savukārt norvēģi ar pārsteidzošu uzvaru var vēl vairāk samudžināt situāciju Herningas grupā.

Šai spēlē Francijai nepalīdzēs kapteinis Stefans da Kosta, pamatvārtsargs Florians Ardi un arī Florians Šakjašvili, kurš iepriekšējā spēlē guva muguras mikrotraumu, čehiem komandā nebūs Mihals Jordans.

Vakarā Kopenhāgenas grupā zaudējuma rūgtumu nezinošā Zviedrija tiksies ar Šveici. Abām komandām pirms mača pastiprinājums - zviedriem svētdien pievienosies un jau vakarā laukumā dosies Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Patriks Hernkvists. Savukārt šveiciešiem svētdien pievienojušies Našvilas "Predators" hokejisti - aizsargs Romāns Jozi un uzbrucējs Kevins Fiala.

Svētdien pasaules hokeja čempionāts turpinās ar četrām spēlēm. Dienas sesijā Čehija tiksies ar Franciju, bet ASV ar Norvēģiju, bet vakara noslēgumā Zviedrija spēlēs ar Šveici un Vācija ar Somiju.