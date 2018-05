Pasaules hokeja čempionāts: Zviedrija - Čehija un Vācija - Norvēģija. Teksta tiešraide

Spēļu gaitai aicinām sekot līdz portāla "Delfi" teksta tiešraidē!



Pasaules hokeja čempionāts: 6. maijs

Zviedrija - Čehija 2:0. Rit 2. periods.Vārtu guvēji: Rikards Rakels (4:49 min.), Matiass Janmarks (7:13 min.) - - Metieni pa vārtiem: 15- 12

Vācija - Norvēģija 3:3. Rit 2. periodsVārtu guvēji: Patriks Hāgers (14:30 min., vair.), Marks Mihaeliss (18:41 min.) - Kens Andrē Olimbs (1:41 min., maz.), Tomass Valkve Olsens (7:31 min., vair.), Anders Bastiansens (21:36 min.)Metieni pa vārtiem: 20 - 10

31:13 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē. Andersons atstāja mazākumā savu komandu, klupinot pretinieku.

Zibanejads lieliski piespēlēja uz priekšu Janmarkam, kurš bija uzbrukuma smailē, bet viņam bija par maz vietas, lai izdarītu metienu, un Čehijas izlases vārtsargs Ritihs tvēra ripu.

27:31 min. Vācija - Norvēģija 3:3Matisa Olimba noraidījums atkal ar vārtu guvumu - šoreiz norvēģu vārtos. Hāgers vārtu tuvumā gribēja piespēlēt, ripa atsitās pret norvēģa slidu, un Hāgers ar otro mēģinājumu iedabū ripu vārtos. Viņam jau otrais "gols" mačā.

25:54 min. Vācijai vairākumsDiezgan rets pārkāpums norvēģiem. Iemetienā divreiz norvēģi pārkāpj noteikumus un saņem 2 minūšu sodu. Otrais iemetienā noteikumus pārkāpa Matiss Olimbs, kurš iet "sēdēt".

Ņestrasils uzmeta pa vārtiem, bet Jaškins vārtu priekšā aktīvi cīnījās, un nejauši iesita vārtsargam pa cimdu. Par to viņš uzreiz atvainojās. Vairākuma turpinājumā Čehija pacietīgi saspēlējās un asi cīnījās vārtu priekšā, kad ripa tur nonāca.

26:51 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē. Komandas kapteinis Mikaels Baklunds pārkāpa noteikumus, klupinot pretinieku.

Johans Larsons vairākumā izdarīja metienu vārtu apakšējā stūrī, bet Ritihs atvairīja. Turpinājumā zviedri vairākas reizes meta vārtu virzienā, bet neprecīzi.

24:16 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Zviedrijas hokejisti uz pusotru minūti iespieda Čehiju savā aizsardzības zonā, bet tad ar vēl vienu uzbrukumu izdevās nopelnīt vairākumu. Divu minūšu sodu nopelnīja čehs Ļibors Sulāks.

21:36 min. Vācija - Norvēģija 2:3Skaists norvēģu uzbrukums noslēdzas ar vārtu guvumu. Norvēgi vidējā zonā atņēma ripu, un uzbrukumā perfekti saspēlējās otro vārtu autors Olsens, Ēriks Salstens un Anderss Bastiansens, pēdējam no viņiem raidot ripu jau tukšos vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/993147436536229888

Vācija - Norvēģija 2:2. Sācies 2. periods

Čehi perioda sākumā aizskrēja labā uzbrukumā, kurā Červenka piespēlēja Hikam, bet viņa metienu atvairīja Hellbergs. Zviedrijas izlase pēc tam mēģināja atkal kombinēties uzbrukuma zonā, bet tas vairs neizdodas.

Zviedrija - Čehija 2:0. Sācies 2. periods. https://twitter.com/IIHFHockey/status/993145511715598336

Zviedrijas izlase dubulto savu pārsvaru: https://twitter.com/A_Kalnins/status/993136149228064771

Zviedrijas izlases pirmais vārtu guvums: https://twitter.com/hayyyshayyy/status/993134477823094790

Vācija - Norvēģija 2:2. Noslēdzies 1. periods

18:41 min. Vācija - Norvēģija 2:2Vācijas pretuzbrukumā Marks Mihaeliss iegāja zonā un ar plaukstas metienu raida ripu "devītnieka". Vācijai talkā nāca arī neliels rikošets.https://twitter.com/IIHFHockey/status/993146516930883584

Zviedrija - Čehija 2:0. Noslēdzies 1. periods.

14:15 min. Vācijai vēl viens vairākumsNorvēģijai jau ceturtais noraidījums spēlē, bet vēl nav aizvadītas pat 15 minūtes

14:30 min. Vācija - Norvēģija 1:2Vācija ātri realizē vairākumu. Pēc iemetiena ripa tika nogādāta tuvāk vārtiem, bet vārtu priekšā nesekmīgi nospēlē Stefens Toresens, ieslidinot "melno kaučuku" savos vārtos. Vārtu guvums ieskaitīts Patrikam Hāgeram, jo hokejā netiek fiksēts "gols savos vārtos"

Zviedrijas izlasei ar teicamu saspēli sagrieza pamatīgu virpuli Čehijas vārtu priekšā, bet Zibanejada metienu paspēja atvairīt Ritihs. Zviedri turpināja savu ofensīvu, bet trešos vārtus gūt vēl neizdevās.

Čehijas izlasei izdevies aizsardzībā nedaudz uzlabot sniegumu, bet pretuzbrukumā čehiem bija lieliska iespēja, kad pēc tāla metiena pa vārtiem tika izdarīti vēl divi atkārtoti metieni, tomēr Hellbergs ar aizsargu palīdzību nosargāja vārtus.

10:46 min. Vācijai vairākumsNorvēģi vienu mazākumu izturēja, bet uzreiz paliek atkal mazākumā

Čehijas izlasei teicama iespēja bija pretuzbrukumā, kad Tomašs Plekaņecs trāpīja pa vārtu pārliktni.

8:37 min. Vācijai vairākumsVāciešiem otrais vairākums spēlē, bet pirmais bija diezgan nesekmīgs.

7:13 min. Zviedrija - Čehija 2:0Zviedrijas izlase vairākumu realizēja 31 sekundes laikā. Rikards Rakels vārtu priekšā atrada Matiasu Janmarku, kurš pēc tam ar spēku iedabūja ripu vārtos.

7:31 min. Vācija - Norvēģija 0:2.Vairākumā Lindstrēma metienu atvaira Pilmeiers, bet to uzreiz vārtos iesit Tomass Valkvae Olsens.Olsens tikai pirms šīs spēles tika pieteikts dalībai pasaules čempionātā, un uzreiz gols!

6:40 min. Norvēģijai vairākumsVācijai seši laukuma spēlētāji. Norvēģijai iespēja palielināt pārsvaru

6:42 min. Noraidījums Čehijas izlasē.Zviedrijas izlases vārtsargs Hellbergs glāba savu komandu no vārtu zaudējuma, kad aizsargi savā zonā zaudēja ripu. Otrā laukuma galā Mihals Moravčiks pārkāpa noteikumus un atstāja Čehiju mazākumā

4:49 min. Zviedrija - Čehija 1:0.Čehijas hokejisti uzbrukuma zonā pieļāva pozicionālu kļūdu, un zviedri metās pretuzbrukumā, kurā Matiass Janmarks piespēlēja Rikardam Rakelam, un viņš bez kavēšanās izdarīja metienu vārtu augšējā stūrī.

Čehijas un Zviedrijas komandas apmainījās ar labiem uzbrukumiem - čehi izdarīja negaidītu metienu no kreisās malas, bet zviedrs izlauzās līdz vārtiem. Mirkli vēlāk Petersons saņēma piespēli no Nīkvista un izdarīja ātru metienu, bet Ritihs paspēja pārvietoties vārtos un atvairīt.

Zviedrijas izlasei ātri apdraudēja Čehijas vārtus, un arī nākamajās epizodēs čehiem nācās spēlēt aizsardzībā. Otrajā minūtē Ržepīks uzmeta no distances pa zviedru vārtiem.

Herningas arēnā daži norvēģu līdzjutēji starp vācu lielo fanu "armiju"https://twitter.com/IIHFHockey/status/993131970912837633

1:41 min. Vācija - Norvēģija 0:1Kens Andrē Olimbs atriebjas par brāļa noraidīšanu. Aiz Vācijas vārtiem pie apmales pēc spēka paņēmiena Kens Andrē Olimbs atņem ripu NHL vīram Denisam Zeidenbergam, tad piespēlē gar vārtiem. Ripa atlec atpakaļ pie Olimba un viņš ar atkārtotu metienu ir precīzs.

00:40 min. Vācijai vairakumsMatiss Olimbs spēles sākumā atstāj norvēģus mazākumā

Zviedrija - Čehija. Spēle sākusies!

Zviedrijas izlasē vārtus sargās Magnuss Hellbergs, bet čehiem vārtos stāvēs Davids Ritihs.

Vācija - Norvēģija. Spēle sākusies

Norvēģijas vārtu drošība šovakar uzticēta Henrikam Haukelandam, bet Vācijas vārtos šodien Tino Pilmeiers.

Pēc 15 minūtēm Herningas (Latvijas) grupā sāksies duelis starp Vāciju un Norvēģiju. Abas komandas pirmajos mačos piedzīvoja zaudējumus - olimpiskie vicečempioni vācieši "bullīšos" zaudēja mājiniecei Dānijai, bet norvēģi, kā zināms, pagarinājuma dabūja trūkties no Latvijas un Rūdolfa Balcera.

Francijas hokeju sagaida diezgan lielas pārmaiņas, jo valstsvienību līdz elites divīzijai pacēlušais Deivs Hendersons pametīs savu amatu http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/hendersons-pec-14-gadiem-pametis-francijas-hokeja-izlases-galvena-trenera-posteni.d?id=49999829

Latvijas hokeja ilggadējais vārtsargs Edgars Masaļskis šobrīd ir treneris, un viņš redz, ka pašreizējā vārtsargu paaudze ir ļoti talantīga. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/masalskis-iespejams-sis-ir-specigakais-vartsargu-trio-latvijas-izlases-vesture.d?id=49999783

Pulksten 17:15 Zviedrijas izlase A apakšgrupas spēlē tiksies ar Čehijas valstsvienību, bet B grupā tiksies Vācijas un Norvēģijas izlases.

Austrija - Krievija 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)Vārtu guvēji: - - Mihails Grigorenko (9:34 min.), Artjoms Aņisimovs (11:42 min.), Aleksandrs Barabanovs (13:19 min.), Mihails Grigorenko (23:52 min.), Kirils Kaprizovs (29:07 min.), Maksims Mamins (37:58 min.), Iļja Mihejevs (53:55 min.)Metieni pa vārtiem: 18 - 41.

Kanāda - Dienvidkoreja 10:0 (2:0, 6:0, 2:0)Vārtu guvēji: Raiens Nudžents-Hopkins (08:41), Taisons Džosts (17:16, 36:24), Koltons Paraiko (21:07, vair.), Raiens O'Reilijs (21:57, vair.), Pjērs-Luks Dubuā (22:32), Braidens Šenns (27:33, vair.), Žoels Edmundsons (36:42), Konors Makdeivids (44:40), Džordans Eberle (48:55) Metieni pa vārtiem: 50 - 25

Austrija - Krievija 0:7. Spēle noslēgusies.

Kanāda - Dienvidkoreja 10:0. Spēle noslēgusies.

Krievijas un Austrijas hokejisti pēdējās minūtēs uzspēlē nedaudz uzbrūkošāku hokeju, apmainoties ar momentiem pie pretinieku vārtiem. Labākas iespējas bija Krievijas izlasei.

Kanāda - Dienvidkoreja.Pavisam rāma spēle Herningā. Nesktoties uz milzīgo parsvaru rezultātā, Kanādas hokejsiti neļauj korejiešiem veidot uzbrukumus, paši kotrolē ripu. Spēles pātraukumos kanādiešu hokejisti dzied līdz dīdžeja atskaņotās dziesmas, kas arī norāda uz spēles raksturu.Toties Kanādas izdarīto metienu skaits pa vārtiem jau ir 50, kas šķiet, ir šā tunīra rekords.

Kopenhāgenas arēnā diezgan lielas problēmas ar ledu, un laukumā ir vairākas diezgan lielas bedres. Tagad arēnas darbinieki un tiesneši risina šo situāciju.

53:55 min. Austrija - Krievija 0:7Krievijas izlase uzvarēja iemetienā savā aizsardzības zonā, Iļja Mihejevs pārslidoja pāri visam laukumam un izdarīja precīzu metienu vārtu tuvējā stūrī. https://twitter.com/IIHFHockey/status/993102464902512640

48:55 min. Kanāda - Dienvidkoreja 10:0Līdz ar vairākuma beigām kanādieši panāk divciparu skaitli uz rezultātu tablo. Džordans Eberle iešauj ripu vārtu augšājā stūrī.

46:54 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Par pretinieka turēšanu ar nūju 2 soda minūtes Vondžunam Kimam.

Krievijas izlase pirmo reizi šajā pasaules čempionātā nerealizēja vairākumu. Pāris reizes izdevās saraustīt austriešu aizsardzību, bet metiens precīzs nesekoja. Turpinājumā spēle turpināja ritēt pēc ierastās gaitas.

44:40 min. Kanāda - Dienvidkoreja 9:0Nonāk viens pret vienu ar Parku Kanādas izlases kapteinis Konors Makdeivids un viegli pārspēj korejiešu vārtsargu.

Neskatoties uz relaksēto spēles raksturu, Kērtiss Makilhinijs uzmanīgi seko notiekošajam un atvaira vairākus bīstamus metienus, korejiešiem spēlējot vairākumā.

46:08 min. Noraidījums Austrijas izlasē. Braiens Leblērs bīstami nospēlēja ar augsti paceltu nūju, nopelnot pirmo noraidījumu arī Austrijas izlasei.

41:37 min. Noraidījums Kanādas izlasē. Mets Barzals pie apmales pacīnās ar Jendžunu Se, aizķeksē viņu un tiek noraidīts par pretinieka turēšanu ar nūju.

Piecas minūtes aizritējušas trešajā periodā, un Krievijas izlase turpina darboties uzbrukuma zonā, taču spēlētāju centība vairs nav tik augstā līmenī. Austrijai izdevās viens metiens vārtu virzienā, bet ripa lidoja gar vārtiem.

Kanāda - Dienvidkoreja. Sācies 3. periods.

Krievijas izlase pirms pēdējā perioda sākuma veica vārtsarga maiņu, un Vasīlija Košečkina vietā stājās Igors Šestjorkins.

Austrija - Krievija 0:6. Sācies 3. periods.

Kanāda - Dienvidkoreja 8:0. Noslēdzies 2. periods.

Austrija - Krievija 0:6. Noslēdzies 2. periods.

36:42 min. Kanāda - Dienvidkoreja 8:0Edmundsons ar precīzu metienu "devītniekā" sagādā Kanādai, iespējams, lielāko uzvaru šajā pasaules čempionātā. Pagaidām ar astoņu vārtu starpību neviena komanda vēl nav uzvarējusi, lielākais pārsvars ir septiņi "goli".Beidzot Metu Daltonu vārtos nomaina Sundže Parks.

37:58 min. Austrija - Krievija 0:6.Austrijas izlases spēlētājs Tomass Hundertfunds neizmantoja izgājienu pret Vasīliju Košečkinu, bet mirkli vēlāk krievi metās savā pretuzbrukumā. Kirils Kaprizovs viduszonā pārtvēra ripu un ātri piespēlēja Maksimam Maminam, un viņš uzbrukuma noslēgumā izslidināja ripu starp Austrijas izlases vārtsarga kājsargiem.

36:24 min. Kanāda - Dienvidkoreja 7:0Taisons Džosts gūst savus otros vārtus šai spēlē.

Kanāda - Dienvidkoreja.Līdzīgi kā somi dienu iepriekš arī Kanāda spēlē relaksēti, treniņspēles režīmā. Ik pa laikam kļūdās arī kanādieši, bet neļauj pretiniekiem šīs kļūdas izmantot. Spēles temps ir krietni zemāks, arī divcīņu maz un tās ir uzmanīgas, lai negūtu savainojumus.

Austrijas izlasei vairākums nebija veiksmīgs, jo nekas daudz uzbrukumā neizdevās. Pēc tam spēle atkal tika pārvirzīta uz Austrijas aizsardzības zonu, kur krievi diezgan relaksēti uzbruka.

Kanāda - Dienvidkoreja.Pēc itin pieklājīgā spēles sākuma korejieši atkal ir nonākuši dziļos zaudētājos, taču tas vairāk uz pretinieku meistarības līmeņa rēķina, jo izteikti rupjas kļūdas Dienvidkorejas izlase tomēr nepieļauj.

27:33 min. Kanāda - Dienvidkoreja 6:0Pēc tāla Ārona Ekbalda raidījuma ripa no Daltona atlec atpakaļ laukumā un pirmais pie tās ir Braidens Šenns. Kanādai trešais realizētais vairākums pēc kārtas.

30:21 min. Noraidījums Krievijas izlasē. Ņikita Ņesterovs saņem divu minūšu sodu par sitienu pretiniekam ar nūju.

29:07 min. Austrija - Krievija 0:5Krievijas izlase pārliecinoši kontrolē notikumu laukumā un neļauj Austrijai pat tikt pie ripas. Tad Pāvels Dacjuks izlauzās līdz vārtu priekšai, atspēlēja ripu pie vārtu staba gaidošā Kirila Kaprizova, kurš meta tukšos vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/993088714807984129

Kanāda - Dienvidkoreja.Kanādieši grib izspēlēt vairākumu līdz tukšiem vārtiem, bet Daltons ripu tver.

25:51 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Pārcenšas aizsardzībā Kims Kisuns un saņem 2 soda minūtes par pretinieka turēšanu ar nūju.

23:17 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Par sitienu pretiniekam ar nūju 2 soda minūtes Antonijam Bovijē.

22:32 min. Kanāda - Dienvidkoreja 5:0Kanādieši ir sajutuši asins garšu... Iziet cauri tāls Pjēra-Luka Dubuā metiens, ripa viegli pieskaras Daltona elkonim un ielido vārtos.

21:57 min. Kanāda - Dienvidkoreja 4:0Zemgus Girgensona komandas biedrs Bufalo "Sabres" vienībā O'Reilijs iepauzē, padriblē ripu un no neērtās puses no asa leņķa raida ripu tālajā augšējā vārtu stūrī. Kanāda līdz ar to realizējusi abus vairākumus.

23:52 min. Austrija - Krievija 0:4. Artjoms Aņisimovs atdeva lielisku piespēli Mihailam Grigorenko, kurš pēc tam ar lielisku nūjas tehniku apspēlēja vārtsargu un ieslidināja ripu Austrijas izlases vārtos.

Abas komandas apmainījās ar ātriem uzbrukumiem. Krievi netika pie metiena, savukārt Austrijas izlases spēlētājam Španingam neizdevās pārspēt Krievijas izlases vārtsargu.

21:07 min. Kanāda - Dienvidkoreja 3:0Makdeivids piespēlē atpakaļ Paraiko, kurš ar spēcīgu metienu no zonas līnijas realizē "lielo" skaitlisko vairākumu.

20:57 min. Noraidijums Dienvidkorejas izlasē.Braiens Jangs cīņā pie vārtiem bloķē Švarcu un nopelna noraidījumu.

Austrijas izlase atkal periodu sāka ar labu uzbrukumu, kurā tika izdarīti divi metieni - vienu atvairīju Košečkins, bet viens lidoja pavisam nedaudz garām vārtiem.

Kanādieši otro periodu iesāk, esot skaitliskajā vairākumā. Vēl pusotra minūte uz sodīto soliņa atlikusi Radunskim.

Austrija - Krievija 0:3. Sācies 2. periods.

Kanāda - Dienvidkoreja. Sākas 2. periods.

Latvijas izlases līdzjutējiem pirmās četras šodienas spēles ir kā iesildīšanās mačam, kas sāksies pulksten 21:15. http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlase-turpina-pc-cina-par-otro-uzvaru-par-somiju.d?id=49999575

Austrija - Krievija 0:3. Noslēdzies 1. periods.

Kanāda - Dienvidkoreja 2:0. Noslēdzies 1. periods.

19:30 min. Noraidījums Dienvidkorejas izlasē.Par klupināšanu 2 soda minūtes Brokam Radunskim.

Lai arī spēles temps ir krities, Krievijas izlase turpina veidot vārtu gūšanas iespējas - savas iespējas neizmantoja Dadonovs un Dacjuks.

17:16 min. Kanāda - Dienvidkoreja 2:0Labi pacīnās pie apmales Mets Barzals, iegūst ripu, piespēlē Džordanam Eberlem, kurš atdod ripu brīvajam Taisonam Džostam vārtu priekšā, un Daltons ir bezspēcīgs.

Kanāda - Dienvidkoreja.Tiesneši dodas apskatīties video atkārtojumu, kad pēc Žaka-Gabriela Pago metiena ripa atsitas pret vārtu pārliktni, taču vārtu līniju ripa nav šķērsojusi. Komandas nedaudz atvelk elpu un turpina maču.

13:19 min. Austrija - Krievija 0:3Aleksandrs Barabanovs lielā ātrumā pārgāja no aizsardzības uzbrukumā un izdarīja metienu no aizsega, pārspējot austriešu vārtsargu jau trešo reizi.

11:42 min. Austrija - Krievija 0:2.Krievijas hokejists Pāvels Bučņevičs iegāja uzbrukuma zonā, izlauzās līdz vārtiem un no tuvas distances izdarīja metienu, bet Artjoms Aņisimovs ieguva vārtsarga atsisto ripu un dubultoja savas komandas pārsvaru.

Kanāda - Dienvidkoreja.Vārtu stabiņš glābj Dienvidkoreju no otro vārtu zaudējuma, mazākums izturēts.

11:30 min. Noraidījums Korejas izlasē.Kims Sanvuks dabū 2 soda minūtes par pretinieka turēšanu ar nūju.

9:34 min. Austrija - Krievija 0:1Austrija uzbrukuma zonā pazaudēja ripu, Mihails Grigorenko devās pretuzbrukumā, kurā izdarīja precīzu metienu no aizsarga aizsega. Austriešu vārtsargs Davids Madleners nespēja glābt savu komandu.

Krievijas izlase turpina bīstami uzbrukt, un Mamina metiens ar nūjas neērto pusi tika atvairīts, bet tad austrieši metās savos uzbrukumos, kuros krievu vārtsargs Košečkins ne bez grūtībām atvairīja divus metienus. Vēlāk Kaprizovs bija Krievijas uzbrukuma smailē.

08:41 min. Kanāda - Dienvidkoreja 1:0Ātrs uzbrukums, ko pie saviem vārtiem iesāk Makdeivids. Pēc saspēles ripa nonāk vārtu priekšā pie Raiena Nudženta-Hopkina, kurš ar trešo sitienu ieraida ripu Daltona sargātajos vārtos.Kanādieši pēc šā vārtu guvuma pat īpaši nepriecājās...

Kanāda - Dienvidkoreja.Pilnīgi atšķirūgu sniegumu šodien rāda korejieši, nekā no vakardienas nolemtības. Lai arī kanādieši dominē, Dienvidkorejas komanda spēj izveidot pretuzbrukumus un pat savērpa kārtīgu karuseli pie kanādiešu vārtiem, liekot kārtīgi iesaistīties spēlē Makelhinijam.

Dadonovam neizdevās metiens pa vārtiem pēc labas Dacjuka piespēles starp diviem austriešiem, bet mirkli vēlāk Ņesterovs izdarīja metienu no tālas distances.

Austrijas izlase spēles sākumā darbojās aktīvi un saasināja situāciju Krievijas vārtu priekšā, bet mirkli vēlāk Krievija pārņēma iniciatīvu, sākot izspēlēt savus uzbrukumus.

02:20 min. Noraidījums Kanādas izlasē.Korejas komandas kapteinis Parks nopelna vairākumu, Koltonam Paraiko 2 soda minūtes par klupināšanu. Tas bija viens no retajiem momentiem, kad ripa bija pie korejiešiem...

Kanāda - Dienvidkoreja.Atgādinām, ka vakardienas spēlē somi trīs vārtus Dienvidkorejai iemeta, esot skaitliskajā mazākumā. Šodien korejieši vairākumā spēlē pārliecinošāk, pat nostājās izspēlei un bija arī pirmais bīstamais moments pie Makelhinija vārtiem.

Austrija - Krievija 0:0. Spēle sākusies!

Diezgan žēlīgs skats uz tribīnēm dienas pirmajā spēlē. Neskatoties uz to, ka laukumā ir Kanāda, krēslu rindas ir tukšas.

Kanāda - Dienvidkoreja. Spēle sākusies.

Daļa no naturalizētajiem Korejas izlases hokejistiem šodien spēlēs pret savu "bijušo" dzimteni.

Kā zināms, vakar turnīru iesāka arī Latvijas izlase, pirmajā spēlē izcīnot uzvaru, un patīkami, ka IIHF novērtējusi mūsu komandas debitanta Rūdolfa Balcera meistarību, viņa gūtos uzvaras vārtus iekļaujot dienas topā.http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/video/video-iihf-balcera-uzvaras-golu-ieklauj-dienas-skaistako-vartu-topa.d?id=49999119

Par to, kādi notikumi Kopengāgenas un Herningas ledus arēnās risinājās čempionāta otrajā dienā, varat lasīt mūsu teksta tiešraides arhīvā:http://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/pasaules-hokeja-cempionats-otras-spelu-dienas-apskats.d?id=49997777

2018. gada pasaules hokeja čempionāts raitā solī iet uz priekšu — šodien tiks aizvadītas vēl sešas spēles, un laukumā vakara sesijā izies arī Latvijas izlase, kam jātiekas ar Somiju. Par šo spēli ziņosim atsevišķā teksta tiešraidē, bet pirmo četru dienas spēļu aprakstus varēsiet lasīt šajā tiešraidē.