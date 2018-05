Vācijas hokejisti sagādā somiem vēl vienu 'neplānotu' zaudējumu

Somijas hokeja izlase pasaules čempionātā svētdien, 13. maijā, piedzīvoja otru pārsteidzošu zaudējumu, ar 2:3 pagarinājumā piekāpjoties Vācijas valstsvienībai.

Somi tikai pamatlaika beigās izglābās no zaudējuma 60 minūtēs un tika pie punkta, kas tai ļauj saglabāt cerības uz uzvaru Herningas grupā. Savukārt Vācijai šī uzvara tāpat neļauj pacīnīties par iekļūšanu ¼ finālā, tomēr ļauj cerēt uz augstāku vietu Herningas grupā un kopvērtējumā.

Spēļu kalendārs

Kopvērtējuma tabula pirms 13. maija spēlēm



Vācijas hokejisti sodīja Somijas izlasi par vieglprātību un pārāk lielo vaļību laukumā. Somijas hokejisti mačā izdarīja 38 metienus, bet lieliski savu pirmos spēli pasaules čempionātā Vācijas izlases rindās aizvadīja Matiass Nīderbergers, ielaižot tikai divas ripas savos vārtos. Vācijas hokejisti pretinieku vārtsargu Villi Huso "traucēja" vien 15 reizes.

Jau spēles trešajā minūtē pēc lieliska slidojuma no savas zonas Ēli Tolvanens guva somiem pirmos vārtus, bet līdz otrajiem Somijas līdzjutējiem bija jāgaida vairāk nekā 50 minūtes. Otrā perioda sākumā Frederiks Tifelss vārtu priekšā uztvēra ripu un pagriezienā raidīja to vārtos, panākot neizšķirtu. Savukārt otrā perioda izskaņā pēc Bjorna Krupa metiena no zilās līnijas ripa atrada ceļu vārtos, dodot Vācijai vadību 2:1.

Somija "atdzīvojās" trešajā periodā, tomēr sakārtotā Vācijas darbība aizsardzība ilgi neļāva somiem diktēt notikumus laukumā. Nepilnas četras minūtes pirms pamatlaika beigām Somija ieguva skaitlisko vairākumu, ko realizēja – pēc Mikaela Granlunda piespēles precīzs bija Sebastians Aho.

Savukārt pagarinājumā somus iegāza viņu ātrums. Kasperi Kapanens lielā ātrumā pats sev izveidoja momentu, bet netrāpīja vārtos. Uzreiz sekoja Vācijas pretuzbrukums, Kapanens vēl nepaspēja atgriezties, un pēc elegantas saspēles Markuss Eizenšmids nodrošināja Vācijai negaidītu uzvaru.

Pasaules čempionāta priekšsacīkšu pēdējās spēlēs otrdien Somija ar ASV cīnīsies par uzvaru Herningas grupā, bet Vācija pēdējā mačā centīsies "iekost" spēcīgajai Kanādai.