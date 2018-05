Zviedrija asā cīņā pieveic Krieviju un vienīgā bez zaudējumiem noslēdz priekšsacīkstes

Zviedrija tagad ceturtdaļfinālā Kopenhāgenā ceturtdien, 17. maijā, tiksies ar Latviju, bet Krieviju turpat Dānijas galvaspilsētā gaida duelis pret Kanādu.

Zviedrijas un Krievijas duelī izšķīrās Kopenhāgenas grupas uzvarētāja liktenis, kam bija dubulta likme. Spēles zaudētājs grupā paliek otrais un jau 1/4 finālā sev pretiniekos iegūst spēcīgo Kanādu. Spēles uzvarētāja augstā likme ietekmēja spēlētājus, jo mača sākums izcēlās ar asumiem un vairākiem noraidījumiem. Turpinājumā tiesnešiem izdevās abas komandas nedaudz mierināt, līdz lieliem konfliktiem nenonākot.

Jau spēles trešajā minūtē zviedru nedisciplinēto spēles sākumu izmantoja Krievija, vairākumā Kirilam Kaprizovam panākot 1:0 Krievijas labā. Daudzie noraidījumi liedza Zviedrijai pirmajā periodā saasināt cīņu, bet to zviedri paveica otrajā trešdaļā. Otrā perioda vidū vairākumā Mika Zibenajads izlīdzināja rezultātu, bet vēlāk viņš "izkārtoja" zviedru uzvaras vārtus. Uzbrucējs apslidoja Krievijas izlases vārtus un atdeva piespēli Rikardam Rakelam, kuram atlika iemest tukšos vārtos.

Krievijas centieni izlīdzināt rezultātu līdz pat mača izskaņai bija nesekmīgi, tad Krievijas treneri nomainīja vārtsargu, ko izmantoja Zviedrija – Matiass Ekholms ar fantastiski precīzu metienu no savas laukuma puses aizvārtes raidīja ripu Krievijas izlases vārtos.

Despite Russia's (@russiahockey) opening goal, they were no match for the mighty Sweden.

Take a look at all the @trekronorse moves that remind us why they're #1. pic.twitter.com/73ZxWt1sMo

— IIHF (@IIHFHockey) May 15, 2018