Hārtlijs par Latvijas izlasi EIHC turnīram: man patīk komanda — jauni spēlētāji, pāris potenciālie līderi

No Latvijas hokeja izlases sastāva, kas izvēlēts dalībai pārbaudes turnīrā Minskā, valstsvienības galvenais treneris Bobs Hārtlijs zina tikai 70% spēlētāju, taču ir gatavs jauniem izaicinājumiem un pieredzes iegūšanai, sarunā ar žurnālistiem atklāja kanādiešu speciālists.

"Euro Ice Hockey Challenge" (EIHC) turnīrs norisināsies no 8. līdz 10. novembrim. Tajā spēkosies Latvija, Slovēnija, Francija un mājiniece Baltkrievija.

"Gatavojamies kārtīgai pieredzei mačos pret Slovēniju, Baltkrieviju un Franciju. Man patīk komanda, kas mums ir savākusies — jauni spēlētāji, kā arī pāris potenciālie līderi. Šis mums būs labs izaicinājums," teica Hārtlijs, kurš Rīgā ielidoja otrdien pēc pusnakts. "Daudz pa nakti nesanāca pagulēt, bet tas ir normāli."

Šajā turnīrā iespēja tiks dota daudziem "Optibet" Hokeja līgas (OHL) spēlētājiem.

"Sezonas laikā daudz esmu runājis ar Arti Ābolu un Viesturu Koziolu, kā arī sekoju Latvijas spēlētājiem Kontinentālajā hokejā līgā (KHL) un OHL. Tāpat sekoju Latvijas hokejistu gaitām Ziemeļamerikā un citur Eiropā spēlējošajiem. Tas ir mūsu darbs — mums ir jāvērtē Latvijas hokejisti," pauda Hārtlijs.

Treneru kolektīvs ir pārliecināts par izlases vadošo spēlētāju spējām, līdz ar to viņiem šajā pārtraukumā tiek dota atpūta.

"Šajā posmā mēs investējam jaunajos spēlētājos. Piemēram, Bruno Zabi, Egilu Kalnu un Robertu Mamčicu vēl nesen redzēju spēlējam OHL čempionātā pret "Prizmu". Viņi atstāja ļoti labu iespaidu. Kalns un Mamčics jau regulāri spēlē arī Rīgas "Dinamo" sastāvā, turklāt iepriekšējā sezonā viņi nebija tālu no tā, lai iekļūtu Latvijas izlasē. Ja Rūdolfs Balcers un Teodors Bļugers mums nebūtu pievienojušies vēlāk, viņš, visticamāk, brauktu uz pasaules čempionātu," stāstīja Hārtlijs.

"Ja šādā turnīrā, kam tagad gatavojamies, varam atrast vēl kādu hokejistu, manuprāt, tas ir ļoti labi. Mums jāliek hokejistiem saprast, ka vienmēr, lai arī mums nav tādu resursu kā Krievijai, Kanādai, ASV vai Somijai, ir iespēja iekļūt izlasē. Protams, šo treniņu laikā hokejisti saskaras ar lielu informācijas apjomu. Aicinu viņus parādīt savu ātrumu un to, kā viņi pieprot spēlēt hokeju. Laiks ir pret mums, tāpēc nedomāju, ka šajās spēlēs mūsu sistēma būs perfekta. Tāpat būs arī pārējām komandām, bet vienmēr ar kaut ko ir jāsāk," skaidroja Latvijas izlases stūrmanis.

Turnīram Minskā izvēlēti divi vārtsargi — Jānis Auziņš un Rihards Cimermanis.

"Esmu daudz runājis ar Viesturu Koziolu, bet nezinu visas detaļas — kurš varēja un kurš nevarēja ierasties. Tomēr arī šī ir situācija, kurā investējam un sniedzam pieredzi. Iespējams, bija pieejami labāki vārtsargi, bet es par to neko nezinu," atzīmēja Hārtlijs.

Viņš ir gandarīts, ka šādos turnīros ir iespēja atrast nākamos izlases kandidātus.

"Es daudzus hokejistus no šī sastāva nemaz nezinu - zinu tikai aptuveni 70% no šīs komandas, bet pārējos 30% es labprāt iepazītu. Mums kā treneriem ir jāstrādā ar šiem puišiem. Mums priekšā ir trīs spēles trīs dienās - domāju, ka ar katru maču progresēsim. Tomēr šobrīd ir novembris un vēl ir tālu līdz pasaules čempionātam. Mūsu vēstījums spēlētājiem ir, ka viņiem ir jāparāda spēja pielāgoties dažādām situācijām un ka viņi var spēlēt ātrāk par to līmeni, kurā viņi atrodas ikdienā," uzsvēra kanādietis.

"Pirms diviem gadiem pasaules čempionātā mūs no ceturtdaļfināla šķīra viens precīzs pēcspēles metiens, pērn ceturtdaļfinālā piekāpāmies Zviedrijai. Pret Latvijas izlasi vienmēr būs visas prognozes. Neviens mūs automātiski neierēķinās pasaules čempionāta pirmajā astoņniekā. Vienmēr būs smagi jācīnās un jāmēģina uzvarēt favorīti, tomēr tas ir mūsu izaicinājums. Tieši to es šorīt teicu hokejistiem," turpināja Latvijas izlases treneris.

Viņš vēlas, lai spēlētāji gaidāmajā turnīrā demonstrē cīņassparu un parāda, kā viņi var komandai palīdzēt.

"Teicu spēlētājiem — iztēloties, kā jūs spēlētu pret Konoru Makdeividu un Kanādu, Viktoru Hedmanu un Zviedriju, Džoniju Gudro un ASV vai Jevgēņiju Kuzņecovu un Krieviju. Tie ir lieli soļi, ja spēlē OHL vai ar problēmām tiec Rīgas "Dinamo" sastāvā. Uz papīra mūs salīdzināt ar Kanādu vai ASV nav vērts, bet pasaules čempionāta burvība ir tā, ka šādi spēles netiek spēlētas," stāstīja Hārtlijs.

Uzrunājot sapulcē izlasi, Hārtlijs paziņoja, ka Latvijas valstsvienības kapteinis turnīrā Minskā būs Ralfs Freibergs, kuram asistēs Artūrs Salija un Oskars Batņa.

Latvijas izlases galvenajam trenerim Hārtlijam šajā turnīrā asistēs Rīgas "Dinamo" treneri Artis Ābols un Edgars Masaļskis, kā arī Aldis Āboliņš.

Pirmo maču šajā EIHC turnīrā mūsu hokejisti aizvadīs 8. novembrī pret Slovēnijas komandu, dienu vēlāk tiksies ar Franciju, bet turnīru noslēgs 10. novembrī ar spēli pret mājiniekiem Baltkrieviju.

Visas turnīra spēles tiks pārraidītas Baltkrievijas Hokeja federācijas oficiālajā "Youtube" kanālā.

Latvijas izlases sastāvs EIHC turnīram Minskā:

Vārtsargi: Jānis Auziņš ("Prizma"), Rihards Cimermanis ("Zemgale"/LLU);

Aizsargi: Ralfs Freibergs (Zlīnas "PSG Berani", Čehija), Artūrs Salija ("Poprad", Slovākija), Hugo Jansons (Aļmetjevskas "Ņeftjaņik", VHL), Roberts Mamčics (Rīgas "Dinamo"), Roberts Kaļķis, Pauls Svars (abi - "Rīga"), Kristaps Jākobsons ("Zemgale"/LLU), Rihards Ķuzis ("Prizma");

Uzbrucēji: Edgars Kulda ("PSG Berani"), Oskars Batņa, Mārtiņš Dzierkals, Frenks Razgals, Rihards Marenis, Roberts Lipsbergs (visi - Rīgas "Dinamo"), Vladislavs Adeļsons ("Zemgale"/LLU), Rūdolfs Maslovskis ("Mogo"), Bruno Zabis, Egils Kalns (abi - "Liepāja"), Juris Upītis, Edgars Homjakovs, Lauris Rancevs (visi - "Kurbads").