Hārtlijs: skatoties hokeju, latviešiem pievēršu īpašu uzmanību

Kā Omskas "Avangard" treneris Bobs Hārtlijs šoruden pirmo reizi "Arēnā Rīga" ieradās kā pretinieku komandas vadītājs. Kāda bija sajūta spēlē pret "Rīgas Dinamo"? "Nē, nebija tā ka es sajaucu komandas," smejas Hārtlijs. "Bet tas bija jautri, īpaši no rīta treniņā, kad aizgāju sasveicināties ar spēlētājiem, jo es apzinos, ko šie puiši man nozīmē, mums šo divu gadu laikā izveidojušās labas attiecības, esam kopā smagi strādājuši, cīnījušies. Tomēr brīdī, kad ir pirmais iemetiens, sākas darbs."

Darbs Omskas "Avangard" Bobam Hārtlijam sākās uz bēdīgas nots, ar kluba aizbraukšanu no pilsētas, taču arī te viņš atrod zināmu līdzību ar Latvijas izlasi. "Omskā pavadīju dažas dienas. Arēnā, kas tagad tiek rekonstruēta, aizvadījām tikai pirmo sapulci ar spēlētājiem, laukumā pat nebija ledus. Aizbraucām uz nometni Somijā, Rovaniemi — jā, es satikos ar Santaklausu un ziemeļbriežiem! —, kamēr kluba vadība pa Krieviju meklēja arēnas, kas atbilstu KHL prasībām," stāsta treneris. "Uzturēt kontaktus ar kluba faniem nav vienkārši. Diena, kad komanda aizbrauca no Omskas, bija ļoti skumja. Sākot ar ledus mašīnas vadītājiem līdz pavārēm, arēnas darbinieki, kas daudzus gadus bijuši uzticīgi klubam, visi no mums atvadījās," portālam "Delfi" pastāstīja Hārtlijs. "Uz lidostu mūs pie arēnas pavadīja līdzjutēji — pieaugušie, bērni, visiem "Avangard" krekli. Bija asaras, atvadas. Bija jūtams, ka pilsēta zaudē savu hokeja klubu. Tas bija smagi. Hokeja fani visā pasaulē ir ļoti lojāli saviem klubiem, un arī Omskas "Avangard" ir sena vēsture. Es ar to saskāros pirmo reizi un nevaru teikt, ka man tas patika, bet tajā pašā laikā pie mums uz Balašihu brauc žurnālisti, arī līdzjutēji — šajā ziņā ir līdzīgi kā ar Latvijas izlasi, jo Latvijas hokeja fani ir visur, lai kur spēlētu komanda. Pamazām, palēnām, arī Balašihā rodas jauni "Avangard" fani un spēļu apmeklējums ir iespaidīgs, tā kā iznākums tik un tā pozitīvs."