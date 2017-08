2011. un 2013. gada Universiādes uzvarētājs 20 km soļošanā Krivovs diskvalificēts uz trim gadiem, pamatojoties uz abnormāliem homatoloģiskajiem rādītājiem sportista bioloģiskajā pasē. Līdz ar to anulēti tiek rezultāti, ko viņš uzrādījis laikā no 2011. gada maija līdz 2013. gada jūlijam, un līdz ar to 31 gadus vecais Krivovs pazaudē 2011. gada Universiādē Šeņdžeņā izcīnīto zelta medaļu. Otra zelta godalga, ko viņš ieguva nākamajā Universiādē Kazaņā pēc diviem gadiem, iegūta pēc rezultātu anulēšanas termiņa beigām.

Krievijas vicečempione 1500 metru skrējienā Natālija Jevdokimova diskvalificēta uz četriem gadiem par novirzēm sportistes bioloģiskajā pasē, sākot ar 2016. gada 14. aprīli. Viņai anulēti rezultāti, kas uzrādīti laikā no 2009. gada augusta līdz 2012. gada maijam. Medaļas, kas iegūtas Krievijas čempionātā, viņa saglabās, jo tās izcīnītas 2003. un 2004. gadā.