32 gadus ilgajā U20 pasaules čempionāta vēsturē Indonēzijas sprinteru labākais sasniegums līdz šim bijusi astotā vieta pirmajā čempionātā 1986. gadā, ziņo Starptautiskā Vieglatlētikas federācija (IAAF).

18 gadus vecais Zohri finālā Tamperē sasniedza jaunu valsts rekordu – 10,18 sekundes, un aiz sevis atstāja sacensību favorītus, ASV skrējējus Entoniju Švarcu un Ēriku Harisonu (abu rezultāts – 10,22 sek.).

What a historical moment!

Lalu Muhammad Zohri becomes the first Indonesian ever to win any medal of any kind at these championships#IAAFworlds pic.twitter.com/Gc5aMf5yN4