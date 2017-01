Pagājušā gada Eiropas čempionam šķēpmešanā Zigismundam Sirmajam starpsezonā tika veikta pleca operācija, bet sacensību apritē viņš varētu atgriezties jūnijā, aģentūrai LETA pastāstīja sportists.

"Šogad es gribētu atgriezties sportā, jo pašlaik esmu rehabilitācijas periodā. Man vajadzētu atgriezties un pilnvērtīgi sākt mest. Motivācija man ir visapkārt, pietiek kaut vai ar Eiropas čempionāta video noskatīšanos," izteicās Sirmais, kurš ceturtdien tika nosaukts par Latvijas gada labāko vieglatlētu.

"Šis gads man būs vairāk tam, lai es pilnvērtīgi atgrieztos sportā. Par konkrētām vietām pasaules čempionātā nevēlos runāt, jo viss ir atkarīgs no veselības," uzsvēra Sirmais.

Sirmais par Eiropas čempionu kļuva pērn jūlijā, kad izcīnīja zeltu ar jaunu personisko rekordu - 86,66 metri. Savukārt Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs viņš neiekļuva finālā un samierinājās ar 14 .vietu, bet šogad vieglatlētu nozīmīgākais starts būs Londonā, kur augustā notiks pasaules čempionāts.

Triumfs Eiropas čempionātā Sirmajam ļāva tikt arī pie pagājušā gada Latvijas labākā vieglatlēta balvas.

"Šī ir atzinība par 2016. gadu, kas sākotnēji nemaz nebija tik viegls. Nebija tie ilgi cerētie rezultāti, kas palielināja stresu, turklāt tas bija olimpiskais gads. Tomēr vienā momentā "atvēros" psiholoģiski - iedvesmojos gan no Līnas [Mūzes] un pārējiem vieglatlētiem, kuriem regulāri izdevās izpildīt Olimpiādes normatīvus," teica Sirmais. "Varbūt stress bija arī no tā, ka tobrīd vēl nebija izpildīts normatīvs, bet aizbraucu uz Ventspili un izdevās to paveikt. Tas arī deva brīvības sajūtu un pacēlumu. Ar šādu fonu devos uz Eiropas čempionātu, kur jau ar pirmo metienu izpildīju kvalifikāciju, bet finālā izdevās vēl varenāks metiens, ar ko pietika uzvarai."

"Tas bija interesants gads - caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Sezonas pirmajā daļā likās, ka zemāk vairs nav kur, bet pēc tam saņēmos, visi apstākļi sakrita un gads izdevās veiksmīgs ar pozitīvu noskaņu. Iegūtā labākā vieglatlēta balva būs kā motivācija šim un nākamajam gadam. Šogad ir pasaules čempionāts, bet 2020. gadā būs arī olimpiskās spēles. Vēl priekšā ir ļoti daudz atbildīgu maču. Ar šo balvu nevajag apstāties. Ceru, ka saņemšu arī otro, trešo un ceturto," izteicās Latvijas šķēpmetējs.

Kopš 2015. gada Sirmais un Mūze ir uzsākuši sadarbību ar 1991. gada pasaules čempionu Kimmo Kinnunenu no Somijas, un šķēpmetējs saka, ka šis darbs pamazām sāk nest augļus.

"Sākotnēji viens ar otru vēl nebijām apraduši, un rezultāti nebija tādi, kādus gribētos. Man ir augsti standarti - esmu vai nu pirmais vai pēdējais. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs gribējās nostartēt labāk. Ar treneri tam arī gatavojāmies. Tomēr tam patraucēja dažādi apstākļi, kurus nevarēju ietekmēt," norādīja Sirmais. "Braucot uz turieni ātrāk, nedaudz noriskēju, bet cerēju, ka tas atmaksāsies. Nedaudz pietrūka sportiskās veiksmes, turklāt jau no gada sākuma mocīja mazas traumas. Tomēr tādos apstākļos izcīnīju Eiropas zeltu, tāpēc tas nebija galvenais iemesls, kāpēc Riodežaneiro nebija tik veiksmīgi rezultāti."

"Olimpiskajās spēlēs klāt nevarēja būt arī treneris un treniņbiedre Mūze, ar kuru es visu laiku trenējos. Viņa zināja manas kļūdas. Bija jābrauc vienam un jācīnās. Riskēju, bet šoreiz tas neattaisnojās. Tomēr tāds ir sports," atzina sportists.

Sirmis uzsvēra, ka trenera Kinnunena klātbūtne olimpiskajās spēlēs būtu palīdzējusi ne tik ļoti tehniskā izpildījuma kvalitātes uzlabošanā, bet gan apziņā, ka kāds ir blakus un ka nav jācīnās vienam.

"Kopumā par sadarbību ar somu treneri esmu apmierināts. Izdevās izcīnīt Eiropas čempionāta zeltu. Jā, Olimpiādē viss līdz galam nesanāca, bet 80 metri tādos apstākļos ir ļoti atzīstams rezultāts," uzskata Sirmais. "Ar treneri noteikti turpināšu sadarboties. Rezultāti ir, stabilitāte arī, bet pagājušās sezonas laikā tas viss vienā brīdī vienkārši "atvērās" un rezultāti sāka birt kā no pārpilnības raga."

"Ar treneri pašlaik prātojam, lai [sezonas neveiksmīgais sākums] vairs neatkārtojas, jo man jau ir pieaugušā vecums, kurā jākļūst profesionālākam. Kļūdiņas pieslīpēsim un mācīsimies," norādīja 2016. gada Latvijas labākais vieglatlēts Sirmais.