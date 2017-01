Divkārtējais Eiropas čempions 4x100 m stafetē Džeimss Elingtons (attēlā) un Eiropas čempions 4x400 m stafetē Naidžels Levins Tenerifē, kur aizvada pirmssezonas treniņnometni, iekļuvuši avārijā. Sprinterus, kuri braukuši ar motorolleri, notriekusi vieglā automašīna, kas vienā no ceļa līkumiem iebraukusi pretējā braukšanas joslā.

Abi pēc avārijas tika nogādāti slimnīcā; sportistu dzīvībai briesmas nedraud, taču avārijā gūtās traumas var liegt viņiem turpināt sporta karjeru. Smagākos savainojumus guvis 31 gadu vecais Elingtons, kurš atradies pie motorollera stūres - viņam lauzts lielais un mazais liela kauls, kā arī iegurņa kauls. 27 gadus vecā Levina traumas esot vieglākas, ziņo "The Guardian".

Pēc notikušā daudzi abu sprinteru kolēģi, ieskaitot Londonas olimpisko čempionu Gregu Razerfordu, izteica viņiem laba vēlējumus sociālajos tīklos.

Thoughts are with @Jellington100m and @NigelLevine. Terrible news. I really hope you can come back from this guys. All the very best. https://t.co/DxJZU2nue9— Greg Rutherford (@GregJRutherford) January 18, 2017