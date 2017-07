Pieci Latvijas paralimpieši Londonā startēs pasaules vieglatlētikas čempionātā

Foto: Romualds Vambuts

No 14. līdz 23. jūlijam Londonas olimpiskajā, karalienes Elizabetes II stadionā norisināsies viens no šī gada nozīmīgākajiem notikumiem paralimpiskajā sportā - pasaules čempionāts vieglatlētikā, kurā piedalīsies arī pieci sportisti no Latvijas.