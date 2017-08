Latvijas šķēpmetēja Anete Kociņa piektdien izcīnīja sesto vietu Taivānā notikušajā pasaules Universiādē, kamēr 12. vietu ieņēma Gundega Grīva, bet basketbola izlase kvalificējusies turnīra ceturtdaļfinālam.

Kociņa šoreiz nespēja pietuvoties saviem sezonas labākajiem rezultātiem, labākajā mēģinājumā esot 58,49 metrus tāla. Tāpat viņai tika ieskaitīti metieni 55,83, 55,76, 57,10 un 57,90 metru attālumā.

Kociņa šosezon piecas reizes laboja personīgo rekordu, guva sudrabu Eiropas U-23 čempionātā un 13. vietu pasaules čempionātā, tomēr šoreiz viņa no sava sezonas labākā rezultāta atpalika par gandrīz sešiem metriem.

Tikmēr lielus pārsteigumus finālā nesagādāja jaunākā no māsām Grīvām, metot 52,98 metrus tālu un apsteidzot vienu konkurenti.

Trešdien priekšsacīkstēs Grīva finālā tika ar pēdējo metienu un ārpus tā atstāja favorīti Edu Tugsuzu no Turcijas, tomēr piektdien finālā arī Tugsuza pārsteidzošā kārtā startēja, kur līdz ar to bija 13 dalībnieces. Noslēgumā turciete ar 60,75 metriem izcīnīja ceturto vietu, kamēr par labāko studenti ar 63,31 metru kļuva Marcelina Viteka no Polijas.

LETA jau vēstīja, ka pirms tam piektdien Latvijas sprintere Gunta Latiševa-Čudare kvalificējās Universiādes vieglatlētikas sacensību 200 metru distances finālam, turklāt sasniedza jaunu personīgo rekordu un bija ātrākā starp visām dalībniecēm.

Latiševa-Čudare pusfinālā distanci veica 23,46 sekundēs, kas bija labākais rezultāts starp visām pusfinālistēm, par četrām sekundes simtdaļām labojot savu personīgo rekordu

Priekšskrējienos viņa distanci veica vēl ātrāk – 22,93 sekundēs –, taču tas rezultāts tika sasniegts 2,2 metru sekundē pavējā, līdz ar to netika skaitīts kā oficiāls personīgais rekords.

Fināls 200 metru sprintā norisināsies sestdien.

Tikmēr Anna Paula Auziņa priekšskrējienā stadiona pusapli veica 24,49 sekundēs, uzrādot dalītu 21. rezultātu, bet pusfinālā neiekļūstot.

Latiševa-Čudare jūlijā parūpējās par pārsteigumu, triumfējot Eiropas U-23 čempionāta 400 metru distancē. Savukārt pasaules čempionātā viņa 400 metros izcīnīja augsto 12.vietu

Latiševai-Čudarei Universiādē bija paredzēts arī starts 400 metru distancē, taču tajā viņa nepiedalījās.

Tāpat finālsacensības trīssoļlēkšanā piektdien sasniedza Santa Matule un Māra Grīva, kuras ar attiecīgi 12,99 un 12,83 metru tālu lēcieniem ieņēma septīto un 11. vietu kvalifikācijā.

Finālsacensības trīssoļlēkšanā norisināsies svētdien.

Savukārt desmitcīņas sacensībās Reinis Krēgers ar 7143 punktiem guva devīto vietu starp 13 sportistiem, kas noslēdza sacensības.

Vispirms 100 metru sprintā viņš finišu sasniedza pēc 11,45 sekundēm, ierindodamies 15.pozīcijā (nopelnīti 763 punkti), kamēr tāllēkšanā ar 6,70 metriem bija 13. pozīcijā (743 punkti), bet lodes grūšanā ar 12,95 metriem bija 14. vietā (665 punkti). Savukārt augstlēkšanā latvietis ar 1,98 metriem bija ceturtais (785 punkti), bet 400 metru sprintā finišēja pēc 51,61 sekundes, kas deva 13. vietu (742 punkti).

Piektdien 110 metru barjerskrējienā Krēgers distanci skrēja 16,62 sekundēs, kas bija 13. rezultāts (665), diska mešanā ar 39,86 metriem viņš bija devītais (662), bet kārtslēkšanā ar pārvarētu 4,60 metru augstumā novietotu latiņu latvietis bija ceturtais (790). Vēl šķēpmešanā Krēgers ar 54,92 metriem guva piekto vietu, nopelnot 681 punktu, kas summā ļāva pakāpties uz devīto pozīciju, bet sacensību noslēgumā 1500 metros viņš finišēja piektais pēc četrām minūtēm un 42,35 sekundēm, kas deva 666 punktus.

Tikmēr Latvijas studentu basketbola izlase piektdien Pasaules Universiādes apakšgrupu turnīra noslēdzošajā, ceturtajā, spēlē ar rezultātu 97:61 (16:18, 31:15, 23:14, 27:14) pārspēja Dienvidkoreju, bet pēc tam noskaidrojās, ka vienība sasniegusi ceturtdaļfinālu.

Latviešiem ar 18 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Jānis Eiduks, bet 14 punktus iemeta Guntis Sīpoliņš.

A apakšgrupā ar četrām uzvarām piecās spēlēs uzvarēja Serbija, kas piektdien palīdzēja Latvijai un ar 82:64 (19:14, 24:16, 19:12, 20:22) pārspēja vienu no tiešajām konkurentēm Taivānu. Līdz ar to Latvija ar trim uzvarām un labāku punktu attiecību izcīnīja otro vietu, kamēr ar tādu pašu bilanci sekoja Meksika un Taivāna. Tikmēr uzreiz aiz pirmā četrinieka ar vienu panākumu bija Ungārija un Dienvidkoreja.

Ceturtdaļfinālam kvalificējās apakšgrupas divas spēcīgākās komandas, bet izslēgšanas turnīra pirmajā mačā Latvijai gaidāma tikšanās ar B grupas uzvarētāju Vāciju.

Svētdien pirmajā spēlē Latvijas basketbolisti ar 75:56 pārliecinoši uzvarēja Taivānas komandu, pirmdien ar 78:85 piekāpās Meksikas studentiem, otrdien ar 87:90 atzina Serbijas pārākumu, bet ceturtdien ar 76:65 pārspēja Ungāriju.

Latvijas studentu izlases dalībnieks Kārlis Pauls Lasmanis šovasar kļuva par Eiropas čempionu 3x3 basketbolā un šajā nedēļas nogalē Lozannā būtu iespēja debitēt Pasaules tūres etapā, tomēr sportists izvēlējies spēlēšanu Universiādē.

Savukārt Latvijas studentu volejbolistes ceturtdaļfinālā par 9.-16.vietu ar 0-3 (12:25, 17:25, 23:25) piekāpās Brazīlijai.

Latvietēm rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Anna Embrekte.

Pusfinālā par 13.-16. vietu Latvijas volejbolistes sestdien spēkosies ar Kolumbiju.

Kā vēstīts, apakšgrupu turnīrā Latvijas volejbolistes cieta zaudējumu trīs setos mačos pret ASV, Taizemes un Japānas izlasēm.

Tikmēr vīriešu volejbola izlase ar 0-3 (12:25, 18:25, 20:25) pārliecinoši kapitulēja Ukrainai, 11 punktus gūstot Vitālijam Cinnem.

Latvijas volejbolisti cieta zaudējumus visās četrās apakšgrupu turnīra spēlēs, pamanoties uzvarēt tikai divos setos, un palika pēdējā vietā B grupā. Līdz ar to turnīru komanda turpinās, cīnoties par 17.-22. vietu.

Savukārt peldēšanā 50 metros brasā Nikolajs Maskaļenko ar 28,32 sekundēm ieņēma 20. vietu, bet Valts Feldbergs ar 29,46 sekundēm bija 43.pozīcijā, Latvijas pārstāvjiem pusfinālā neiekļūstot.

Tikmēr galda tenisā vienspēlēs Gints Eihmanis grupu turnīra mačā izcīnīja uzvaru trijos setos, Leonīnds Maslovs vinnēja piecos setos, bet Jevgēņijs Gmiraks cietis divus zaudējumus trijos setos. Savukārt dāmu konkurencē Viktorija Majorova un Vineta Belanoviča cieta zaudējumu trīs setu dueļos.

Pasaules Universiāde ilgs līdz 31. augustam, bet Latvijas pieteikumā ir 71 atlēts no 15 augstskolām. Šī ir pirmā reize, kad delegācijas sastāvā ir trīs komandu sporta veida izlases.

Latvijas studenti startēs basketbolā, džudo, galda tenisā, paukošanā, peldēšanā, vieglatlētikā, sporta vingrošanā un volejbolā. Sacensībās kopā akreditētas 146 valstis un vairāk nekā 10 000 atlēti.

Pirms diviem gadiem Dienvidkorejā Latvijas sportisti izcīnīja trīs medaļas – sudraba godalgas tika augstlēcējai Madarai Onužāne un šķēpmetējai Līnai Mūzei, bet bronzu ieguva šķēpmetējs Zigismunds Sirmais, kurš gadu vēlāk tika kronēts par Eiropas čempionu.