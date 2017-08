Latvijas soļotāja Agnese Pastere svētdien Londonā tika diskvalificēta pasaules vieglatlētikas čempionāta distancē 20 kilometru distancē, kurā par uzvarētāju kļuva ķīniete Dzjajui Jana.

Latvijas soļotājai šī bija vien otrā reize karjerā, kad viņa diskvalifikācijas dēļ netika līdz finišam.

Pastare no sacensībām tika izslēgta posmā starp 10 un 15 kilometriem. Pēc distances pirmās ceturtdaļas viņa ieņēma 53. vietu, tobrīd līderēm zaudējot minūti un 13 sekundes, bet pēc 10 kilometriem viņa bija tobrīd bija trešā no beigām, atrodoties 57. vietā, desmit vadošajām soļotājām zaudējot jau četras minūtes un 22 sekundes. Līdz 15 kilometru atzīmei Pastare netika, jo bija jau noņemta no trases.

Uzvarētāja Dzjajui Jana finišu sasniedza stundā, 26 minūtēs un 18 sekundēs, sīvā cīņā par sekundi pārspējot meksikānieti Mariju Gvadelupi Gonsalešu. Ķīnai gandrīz sanāca divas vietas uz goda pjedestāla, taču 50 metrus pirms finiša tika diskvalificēta Sjuži Ļu, kas uz trešo vietu ļāva pacelties itālietei Antonellai Palmisano.

Šis Pastarei bija trešais pasaules čempionāts – 2011. gadā viņa guva 28. vietu, bet 2013. gadā savu rezultātu uzlaboja līdz 23. pozīcijai. Tiesa, pirms diviem gadiem notikušajām iepriekšējām meistarsacīkstēm latviešu soļotāja nespēja kvalificēties.

2012. gadā Londonas olimpiskajās spēlēs Pastare ierindojās 24.vietā, bet pērn Riodežaneiro Olimpiādē samierinājās ar 53. pozīciju.

No Latvijas sportistiem Londonā augstāko rezultātu sasniedza tāllēcēja Lauma Grīva, kura piektdien izcīnīja devīto vietu. Gunta Latiševa-Čudare ieguva 12. vietu 400 metru skrējienā, bet Anete Kociņa bija 13. pozīcijā šķēpmešanā.