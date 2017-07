Izlasē iekļauti čempionāta normatīvus izpildījušie sportisti šķēpmetēji Madara Palameika, Anete Kociņa un Rolands Štrobinders, daudzcīņniece Laura Ikauniece-Admidiņa, maratona skrējēji Anita Kažemāka, Ilona Marhele un Valērijs Žolnerovičs, trīssoļlēcējs Elvijs Misāns, soļotāja Agnese Pastare un 400 metru skrējēja Gunta Latiševa-Čudare.

Ņemot vērā augstos sacensību normatīvus, vairākās disciplīnās nav pietiekams normatīvu izpildījušo sportistu skaits. Līdz ar to šajās disciplīnās varēs piedalīties arī tie sportisti, kuri nav izpildījuši sacensību normatīvus. Starptautiskā Vieglatlētikas federāciju asociācija (IAAF) apstiprinājusi, ka čempionātā var piedalīties arī tāllēcēja Lauma Grīva, kurai 11. jūlijā uzrādīja rezultātu 6,72 metri, tikai par trīs centimetriem atpaliekot no čempionāta normatīva. Dalības apstiprinājumu 200 metru distancē saņēmusi arī sprintere Sindija Bukša, kura Eiropas U-23 čempionātā uzrādīja lielisku personīgo rekordu 23,12 sekundes, atpaliekot no normatīva tikai par divām sekundes simtdaļām. Šobrīd joprojām tiek gaidīta informācija no IAAF par dažu Latvijas sportistu dalības apstiprinājumu pasaules čempionātā.

Čempionāta normatīvus izpildīja arī maratona skrējējas Jeļena Prokopčuka un Ariana Hilborna, bet sportistes nepiedalīsies čempionātā ģimenes apstākļu dēļ. Soļotājs Arnis Rumbenieks, kuram normatīvs bija izpildīts iepriekšējā sezonā, šogad vairāk pievērsies treneru darbam, tāpēc nepiedalīsies pasaules čempionātā, bet turpina trenēties ar mērķi startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs. 2016. gada Eiropas čempions šķēpa mešanā Zigismunds Sirmais saņēmis ielūgumu piedalīties čempionātā, bet sportists šo iespēju neizmantos veselības apstākļu dēļ.

Komandas vadītājs un izlases direktors Edvīns Krūms pirms čempionāta jūtas pacilātā noskaņojumā.

"Esam pozitīvi noskaņoti, jo komandai ir pievienojušās vēl divas sportistes ar augstvērtīgiem rezultātiem - Lauma Grīva un Sindija Bukša. Visi komandas dalībnieki šajā sezonā ir sasnieguši labus rezultātus. Ir pamats domāt par veiksmīgiem startiem arī Londonā. Pozitīvi, ka čempionāts notiek tuvu Latvijai. Būs viegla un ērta nokļūšana, nebūs aklimatizācijas problēmas. Turklāt vairākiem sportistiem Londonas olimpiskais stadions ir zināms. Līdz ar to raugāmies cerīgi un pozitīvi uz gada svarīgāko notikumu vieglatlētikā.," komentēja Edvīns Krūms.

Latvijas izlases komanda