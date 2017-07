Šī gada pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā, ko uzņems ASV pilsēta Rokhila, būs visu laiku vērienīgākais. Prestižās sacensības pulcēs kopumā 3400 sportistus no 40 valstīm, kas ir jauns dalībnieku rekords. Uz ASV devušies 34 dažāda vecuma un meistarības grupu Latvijas sportisti. Viņu vidū būs arī trīs Latvijas pieaugušo BMX izlases sportisti – Edžus Treimanis, Māris Štrombergs un Vineta Pētersone.

Elites un junioru sacensības pasaules čempionātā Rokhilas trasē, kur 2015. gadā Māris Štrombergs uzvarēja Pasaules kausa izcīņas noslēdzošajā posmā, notiks sestdien. Priekšbraucieni pēc vietējā laika gaidāmi no pulksten 15:30 – 17:30 (pēc Latvijas laika no plkst. 22:30 – 00:30) Tikmēr izšķirošie braucieni startēs no pulksten 18:50 – 21:00 (pēc Latvijas laika no plkst. 01:50 – 04:00).

Elites vīru grupā startēs izlases sportisti Edžus Treimanis, Māris Štrombergs, Rihards Veide (visi "MŠA/ Valmieras puikas") un Kristens Krīgers ("Mītavas kumeļi"/Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs). Junioru puišu grupā dalībnieku vidū būs Mikus Strazdiņš ("Tālava/ VBSS"), bet junioru meiteņu grupā nozīmīgajās sacensībās startēs izlases sastāvā iekļuvusī Vineta Pētersone (Smiltenes BJSS) un Vanesa Buldinska ("Mītavas kumeļi"/ Jelgavas BJSS/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs).

Pasaules čempionāts startēs jau otrdien, kad sacensības aizvadīs krūzeru grupu sportisti. Starp viņiem būs arī pieci Latvijas pārstāvji, tostarp Eiropas čempions krūzeru M17/24 grupā Klāvs Lisovskis. Sacensību sākums krūzeriem gaidāms no pulksten 08:00 pēc vietējā laika (pulksten 15:00 pēc Latvijas laika).

Trešdien šajā pat laikā par pasaules čempionāta godalgām cīnīsies puiši vecumā no 5 – 11 gadiem, kā arī meitenes no 5 – 12 gadu vecumam. Šajās kategorijās startēs kopumā 13 latvieši. Starp viņiem arī Eiropas čempionāta godalgoto vietu ieguvēji: Kristers Apels, Paula Kibare (abi "Rīgas Favorīts/ RRS"), Paula Zavinska ("Mītavas kumeļi/ Jelgavas BJSS") un Markuss Domorackis ("Mārupe").

Ceturtdien no pulksten 08:00 gada nozīmīgāko startu aizvadīs jaunieši vecumā no 12 – 16 gadiem un jaunietes no 13 – 16 gadiem. No mūsu valsts šajās grupās startēs seši braucēji. Starp tiem arī Eiropas čempions B12 grupā Mikus Freimanis ("Rīgas Favorīts/ RRS") un vicečempioni – Niks Rožukalns ("Ozolēni"/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs), kā arī Edvards Glāzers ("Tālava/ VBSS"). Piektdien par godalgām cīnīsies amatieri, tostarp četri latvieši – Klāvs Lisovskis, Viesturs Morozs, Kaspars Ernstsons un Kristaps Ozoliņš.