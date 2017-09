Noslēdzies piecu posmu garais "Tour of China 1" daudzdienu velobrauciens (UCI 1. kategorija). Pēdējā posmā septīto vietu izcīnīja "Rietumu banka – Rīga" komandas riteņbraucējs Māris Bogdanovičs, savukārt kopvērtējumā 11. vietā sacensības noslēdza Pēters Prūss. Bogdanovičs kļuva par ceturto labāko sprinteri, bet komandu vērtējumā latviešu vienībai trešā vieta.

"Rietumu banka – Rīga" noslēgusi dalību vienās no prestižākajām daudzdienu šosejas riteņbraukšanas sacensībām Āzijā – "Tour of China" velobraucienā. Sacensībās tika iekļauti kopumā pieci posmi, no kuriem viens bija individuālais brauciens. Otrajā un trešajā etapā tika iekļauti vērā ņemami kāpumi, kamēr pirmais un piektais etaps vairāk bija piemērots sprinteriem. Latvijas komandas braucēji sevi lieliski parādīja kā vienu no aktīvākajām tūres vienībām, regulāri uzvarot starpfinišos.

Noslēguma posmā, kura garums sasniedza 128,5 kilometrus, uzvarētāja liktenis noskaidrojās finiša spurtā, kuram tika virzīts Māris Bogdanovičs. Dobelnieks spraigā cīņā finišēja septītajā vietā ar tādu pat laiku kā uzvarētājs Marko Benfato no Itālijas profesionālās kontinentālās komandas "Androni Sidermec Bottecchia" (2 stundas 43 minūtes un 46 sekundes).

Pārējie "Rietumu banka – Rīga" braucēji paveica aktīvu darbu distances laikā. 50. vietā finišēja Armands Bēcis, 55. Pēters Prūss, 62. Viesturs Lukševics (visi +00:00:00), 97. Deins Kaņepējs (+00:00:16), bet Andris Vosekalns finiša līniju šķērsoja 104. pozīcijā (+00:01:14). Kopumā tūri noslēdza 120 dalībnieki.

Kopvērtējumā uzvaru svinēja Itālijas riteņbraucējs Liams Bertazo no "Willer Triestina – Selle Italia" vienības. Visaugstāk no "Rietumu banka – Rīga" vīriem ierindojās Pēters Prūss, kuram 11. vieta (+00:00:44). Pēteram arī 15 UCI pasaules ranga punkti. 14. vieta Viesturam Lukševicam (+00:00:58). Kuldīdznieks tika pie pieciem UCI punktiem. Tikmēr 18. vietā kopvērtējumā ierindojās Māris Bogdanovičs (+00:01:22). Mārim trīs UCI punkti. Andris Vosekalns, Armands Bēcis un Deins Kaņepējs visu uzmanību veltīja komandas biedru atbalstam, paši kopvērtējumā par augstām vietām necīnoties.

Aktīvākā braucēja (sprinteru) vērtējumā ceturto vietu izcīnīja Māris Bogdanovičs, kamēr Viesturs Lukševics bija septītais kalnu karaļa vērtējumā. Komandu vērtējumā "Rietumu banka – Rīga" vienībai augstā trešā vieta.

Otrdien Ķīnā sāksies UCI 2.1 kategorijas daudzdienu velobrauciens "Tour of China 2". Arī tajā starp dalībniekiem būs "Rietumu banka – Rīga" komanda.