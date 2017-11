Latvijas komandas "Rietumu banka – Rīga" šosejas riteņbraucējs Māris Bogdanovičs ceturtdien izcīnīja uzvaru Ķīnā notiekošā UCI 1. kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour of Fuzhou" otrajā posmā. Dobelnieks uzvaru nodrošināja finiša spurtā, pēc komandas biedru lieliski paveiktā darba, informēja komanda.

No Latvijas šosejas riteņbraucējiem kā pēdējie starptautisko sezonu noslēdz "Rietumu banka – Rīga" vienības pārstāvji – Māris Bogdanovičs, Deins Kaņepējs, Armands Bēcis, Viesturs Lukševics un Andris Vosekalns. Latviešu vīri devušies uz Ķīnu, kur norisinās UCI 1. kategorijas daudzdienu velobrauciens "Tour of Fuzhou". Sacensības, kas risinās piecos posmos, pulcē kontinentālo komandu braucējus no Eiropas, Āzijas un Austrālijas.

Pirmajā etapā, kas notika trešdien, uzvaru starpfinišā izcīnīja Bogdanovičs, bet finišā, pirms kura bija liels kāpums, 31. vietā ierindojās Viesturs Lukševics. Velobrauciena otro posmu aizvadīja 116 dalībnieki.

Dalībniekus ceturtdien sagaidīja 109,2 kilometru gara distance bez lieliem kāpumiem, Tiesa gan, sacensību gaitu ietekmēt varēja spēcīgie sānu vēji. Latvijas riteņbraucēji stabili atradās peletonā, kamēr kontroli grupā uzņēmās kopvērtējuma līdera Mihailo Kononenko pārstāvētā "Kolss" vienība no Ukrainas.

Uzvarētāja liktenis izšķīrās lielas grupas finišā. Armands Bēcis bruģēja "Rietumu banka – Rīga" braucēju ceļu līdz peletona priekšai. Kilometru pirms finiša sevi apliecināja Deins Kaņepējs, kurš lielo grupu izstiepa garā strīpā. Māris Bogdanovičs un Andris Vosekalns pirms izšķirošā finiša spurta atradās grupas priekšgalā – septītajā un astotajā pozīcijā. Beigu daļā teicami sevi parādīja Vosekalns, izvedot Bogdanoviču līdz pašai priekšai. Finiša spurtu dobelnieks uzsāka nepilnus 200 metrus pirms finiša.

Demonstrējot lielisku ātrumu "Rietumu banka – Rīga" sprinteris spēja izcīnīt skaistu uzvaru. Šis Mārim bija trešais triumfs šogad (uzvaras arī "Baltic Chain tour" un "Tour of China" etapos). Viņa laiks trasē bija 2 stundas 42 minūtes un 48 sekundes. Otro vietu izcīnīja ukrainis Andrijs Kuļiks ("Kolss"), bet trešā pozīcija austrālietim Kadenam Grovesam.

18. vietā finišēja Andris Vosekalns, 39. Viesturs Lukševics, 46. Deins Kaņepējs, bet Armands Bēcis, kurš arī paveica teicamu darbu uzvaras izcīnīšanā, tika ierindots 112. pozīcijā.

Kopvērtējumā līderpozīcijas saglabā Kononenko, bet no "Rietumu banka – Rīga" vīriem 31. vietā ir Lukševics. Tikmēr Bogdanovičs, pēc uzvaras, ieņem otro vietu aktīvākā braucēja vērtējumā. Velobrauciens turpināsies piektdien ar 114 kilometru garo trešo posmu. Tā sākumā iekļauts otrās kategorijas kāpums, bet turpinājums ir samērā līdzens.

Tour of Fuzhou velobrauciena 2. posms – 109,2 km:

1. Māris Bogdanovičs, Latvija, Rietumu banka – Rīga, 02:42:48

2. Andriy Kulyk, Ukraina, Kolss, +00:00:00

3. Kaden Groves, Austrālija, St. George Continental cycling team, +00:00:00

4. Mykhylo Kononenko, Ukraina, Kolss,+00:00:00

5. Hayato Okamoto, Japāna, Asian Cycling team, +00:00:00

6. Zhiwen Chen, Ķīna, Giant Cycling team, +00:00:00

...

18. Andris Vosekalns, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:00:00

39. Viesturs Lukševics, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:00:06

46. Deins Kaņepējs, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:00:06

112. Armands Bēcis, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:00:33

Tour of Fuzhou kopvērtējums:

1. Mykhylo Kononenko, Ukraina, Kolss,05:15:31

2. Stanislau Bazhkou, Baltkrievija, Minsk Cycling club, +00:00:04

3. Andriy Vasyluyk, Ukraina, Kolss, +00:00:10

4. Drew Morey, Austrālija, Terengganu Cycling team, +00:00:12

5. Jai Hindley, Austrālija, Mitchelton Scott, +00:00:16

6. Jarley Francisco Colorado, Kolumbija, +00:00:16

...

31. Viesturs Lukševics, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:02:43

88. Māris Bogdanovičs, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:11:44

112. Andris Vosekalns, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:14:35

113. Deins Kaņepējs, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:14:41

114. Armands Bēcis, Latvija, Rietumu banka – Rīga, +00:15:08