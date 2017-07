No 14. līdz 16. jūlijam Francijas pilsētas Bordo centrā izveidotajā trasē norisināsies Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā, kurā startēs 1773 sportisti. Starp viņiem būs arī 85 dažāda vecuma un meistarības grupas Latvijas sportisti. Elites grupā vīriem, kur sacensības norisināsies sestdien, mūsu valsts godu aizstāvēs arī divkārtējais olimpiskais čempions Māris Štrombergs

Jūlija mēnesis ir laiks, kad neolimpiskajos gados notiek sezonas nozīmīgākie starti BMX riteņbraukšanā – Eiropas un pasaules čempionāti. Īpaši vērienīgs šajā gadā solās būt Eiropas čempionāts, kas no piektdienas līdz svētdienai notiks Francijas pilsētā Bordo. Sacensību trase izveidota Bordo pilsētas centrālajā laukumā, ko varētu pielīdzināt Eiropas čempionāta norisei pie Brīvības pieminekļa Latvijā. Šajā trasē paredzētas tikai divas sacensības – šīs nedēļas nogalē gaidāmais Francijas čempionāts un Eiropas čempionāts.

Latvijas pieaugušo izlasi, kurā iekļauti elites vīru un junioru meiteņu grupu sportisti, Eiropas čempionātā pārstāvēs – Edžus Treimanis ("MŠA – Valmieras puikas"), Kristens Krīgers ("Mītavas kumeļi"/ Jelgavas BJSS/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs), Māris Štrombers ("MŠA – Valmieras puikas"), Vineta Pētersone (Smiltenes BJSS) un Vanesa Buldniska ("Mītavas kumeļi"/ Jelgavas BJSS/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs). Izlases galvenais treneris – Ivo Lakučs.

Tikmēr Latvijas jaunatnes izlases atlases kritērijus izpildīja un trenera Mika Puķīša vadītās izlases sastāvā iekļuva: B16 grupas sportists Markuss Valdmanis (Ventspils "Spars"), B15 grupas braucēji: Niks Rožukalns ("Ozolēni"/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs) un Rolands Pommers (Ventspils "Spars"), kā arī B14 grupas pārstāvji: Emīls Kaupužs, Ivars Svarinskis (abi "Rīgas Favorīts/ RRS") un Edvards Emīls Liberts ("Mārupe").

Eiropas čempionāts startēs piektdien, kad par godalgām cīnīsies krūzeru grupu sportisti. Sestdien no pulksten 09:30 pēc vietējā laika (no pulksten 10:30 pēc Latvijas laika) sacensības uzsāks jaunāko grupu braucēji no 7 – 11 gadu vecumam.

Ar īpaši lielu interesi tiek gaidītas elites un junioru grupas sacensības, kas sestdien sāksies no pulksten 16:35 pēc Francijas laika. Izšķirošie izslēgšanas braucieni sāksies no pulksten 18:00. Bez jau minētajiem pieaugušo izlases sportistiem, no Latvijas braucējiem elites grupā vīriem startēs Rihards Veide ("MŠA – Valmieras puikas"), Kristaps Vekša ("Ozolēni"/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs) un Helvijs Babris ("MŠA – Valmieras puikas"/ Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs.

Dāmu elitē uz starta redzēsim pērnā gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieci Sandru Aleksejevu ("Tālava"), junioru konkurencē vīriem startēs arī Mikus Strazdiņš ("Tālava/ VBSS") un vēl divi Augstas klases sportistu sagatavošanas centra pārstāvis Vladimirs Boltiks ("Ozolēni") un Filips Krists Rozītis ("Rīgas Favorīts/ RRS").

Svētdien cīņu par Eiropas čempionāta godalgām uzsāks jauniešu un amatieru grupu sportisti. Sacensību sākums gaidāms pulksten 11:00, bet izšķirošie braucieni sāksies no pulksten 14:45 pēc vietējā laika.