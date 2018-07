Ceturtdien Garkalnē norisināsies Latvijas populārā riteņbraukšanas un skriešanas sacensību seriāla – "Filter Velokauss" sezonas ceturtais posms. Šosejas riteņbraucējus sagaida aizraujošais pāru brauciens, kamēr MTB cienītājiem šis būs sezonas lielais fināls. Tiem, kuriem sirdij tuva skriešana, aicināti veikt piecu kilometru garu distanci.

"Filter Velokauss" šosejas, MTB un skriešanas seriālā šajā sezonā aizvadīti pirmie trīs posmi. Divi no tiem notika Jūrmalā, bet viens Garkalnē. Šīs nedēļas ceturtdienā aizraujošais seriāls turpināsies Garkalnē. Šis posms būs īpašs ar to, ka tajā tiks noskaidroti otrās "Filter Velokauss" MTB sezonas uzvarētāji dažādās vecuma grupās. Pēc finiša sacensību norises vietā arī gaidāma lielā apbalvošana MTB sacensību kopvērtējumā.

Garkalnes posmā MTB distances garums astoņi kilometri. Trase vedīs pa asfaltu, meža ceļiem un takām. Sacensību kopvērtējuma vadībā vīriem pirms noslēdzošā posma atrodas Viktors Nerugals ("Ebike Machine"), kurš tikai par pieciem punktiem apsteidz otrajā vietā esošo Ivo Levānu ("Engures sportam"). Trijnieku noslēdz "Valmieras Velo vienības" sportists Agris Kalējs. Dāmām pārliecinoša līdere ir pērnā gada amatieru ranga uzvarētāja sievietēm Ingrīda Šmite. Jāatzīmē, ka arī šajā posmā MTB braucienam piešķirta LRF amatieru MTB ranga 3. kategorija.

Šosejas riteņbraucējus Garkalnē sagaidīs pāru brauciens 20 kilometru garajā distancē. Dalībniekiem tiks atļauts startēt arī pa vienam. Sezonas pirmajā pāru braucienā absolūtajā vērtējumā uzvaru svinēja Jānis Vecvanags un Kalvis Eisaks. Tiesa, kopvērtējuma līderis Vecvanags trauma dēļ šajā posmā nevarēs piedalīties. Kopvērtējumā aiz viņa atrodas Kalvis Eisaks ("Doltcini Latvia Cycling team") un Ģirts Vēvers ("Evelo team").

Skriešanas cienītāji, kuriem tāpat kā šosejas riteņbraucējiem, šis būs sezonas priekšpēdējais posms, laipni lūgti piedalīties piecu kilometru asfalta skrējienā

Reģistrācija sacensību norises vietā Garkalnes posmam sāksies no pulksten 16:30. No pulksten 17:30 sacensības uzsāks MTB braucēji, bet šosejas riteņbraucēji trasē dosies no pulksten 18:15 – 20:00. No pulksten 20:15 starts tiks atvērts skrējējiem.

Sacensību kopvērtējuma līderi vīriešu un sieviešu grupās nākamajā posmā startēs "Doltcini" līdera individuālā brauciena kombinezonā. 2017. gadā absolūtajā vērtējumā aizraujošā cīņā uzvaru "Filter Velokausa" kopvērtējumā izcīnīja Mikus Veismanis. "Filter Velokauss" kā sagatavošanos sezonas nozīmīgākajiem startiem izmantoja arī titulētais Igaunijas riteņbraucējs Reins Tāramē, kurš izcīnījis trešo vietu "Tour de France" 10. posmā.