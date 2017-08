Nedēļas nogalē Dobelē norisinājās sacensību seriāla amatieru un meistaru grupas braucējiem "Dobeles dzirnavnieka kauss" otrais posms, kā arī riteņbraukšanas trenera Visvalža Bozuļa piemiņai veltītais tautas brauciens. Atkarībā no izvēlētās distances, dalībniekiem bija jāpieveic 60 km vai 30 km gara asfaltēta trase ceļa posmā Dobele – Krimūnas – Kroņauce – Dobele ar startu un finišu Dobeles stadionā.

60 km garajā "Brauc auzās" droši distancē uz starta stājās visi labākie amatieru, meistaru un junioru grupu braucēji, kuriem bija jāveic divi 30 km garie apļi. Sacensību tempu braucēji no paša starta turēja augstu, kas apvienojumā ar Zemgales stiprajiem sānu vējiem sacensības padarīja braucējiem īpaši grūtas. Jau pirmajā aplī nemitīgi kāds no braucējiem centās atrauties no peletona, likumsakarīgi galvenā grupa šādos apstākļos sadalījās vairākās maziņās grupās. Pēc diviem apļiem, lielajā sānu vējā, finiša stadionu kā pirmā sasniedza piecu cilvēku grupa. Finiša spurtā stiprākais izrādījās Dobeles dzirnavnieka kausa pirmā posma amatieru grupas uzvarētājs Kalvis Eisaks no "Doltcini Latvia" komandas, otro vietu izcīnīja Kristaps Knops no "Evelo Team", bet trešais palika kuldīdznieks Kristaps Pelčers no "Dobeles dzirnavnieks - Focus bikes" komandas, viņš arī uzvarētājs junioru grupā.

Savukārt 30 km garajā, Visvalža Bozuļa piemiņai veltītājā distancē, kas uz startā pulcēja vairāk nekā 100 braucējus, par uzvarētāju kļuva Kirils Pogodins, otro vietu izcīnīja Artūrs Ļipatņikovs, bet trešajā vietā ierindojās Igors Račkovs.

Kopumā sporta, tautas distancēs un bērnu braucienos Dobelē uz starta izgāja vairāk nekā 200 dalībnieki, padarot šos pasākumu par aizraujošām un lieliskām šosejas sacensībām.

Nākamais un noslēdzošais "Dobeles dzirnavnieka kausa" riteņbraukšanā izcīņas posms norisināsies 22. oktobrī Dobelē, kur dalībnieki sacentīsies velokrosā.