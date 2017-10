Svētdien, 22. oktobrī Dobelē, Ķestermežā norisinājās sacensību seriāla amatieru un meistaru grupas braucējiem "Dobeles dzirnavnieka kauss" trešais posms, šoreiz velokrosa disciplīnā. Atkarībā no distances, dalībniekiem bija jāpieveic dažādas sarežģītības velokrosa apļi gleznainajos Bērzes upes krastos, ar startu un finišu pie Dobeles estrādes.

Kuplākajā "Brauc auzās droši" distancē uz starta stājās 47 amatieru, meistaru un junioru grupas braucēji, kuriem bija jāveic 45 minūtes garš brauciens. Jāuzsver, ka šāds dalībnieku skaits 2,3 kilometrus garā aplī padarīja sacensībās baudāmas arī skatītājiem, kuri nemitīgi varēja vērot garām braucošo sportistu savstarpējās cīņas. Kopumā, 45 minūtēs sacensību apli ātrākie dalībnieki pievarēja 7 reizes. Kā ierasts velokrosos, sacensību tempu braucēji no paša starta turēja augstu, kas apvienojumā ar trases tehniskajiem nobraucieniem un kāpumiem Bērzes upes krastos, cīņu trasē padarīja braucējiem īpaši grūtu. Jau pirmajā aplī vairākiem braucējiem izdevās izveidot atrāvienu no pārējiem dalībniekiem, viņu vidū bija arī šo sacensību uzvarētājs Didzis Slaidiņš no "Volkwagen-Veloprofs" komandas un otrās vietas ieguvējs, "ebike Maschine" pārstāvošais Kapars Ķipurs, kā arī godpilnās trešās vietas ieguvējs Aivars Dārznieks no "Lizums" vienības, viņš arī trases ātrākā apļa laika īpašnieks.

Savukārt junioru konkurencē par uzvarētāju kļuva Kristofers Rungulis, otro vietu izcīnīja Ķekavas novada Sporta skolas audzēknis Deivids Zikartijs, bet trešajā vietā ierindojās liepājnieks Edgars Kronbergs.

Kopumā bērnu, jauniešu un pieaugušo distancēs Ķestermežā uz starta izgāja vairāk nekā 115 dalībnieki, padarot šo pasākumu skatītājiem par aizraujošām un lieliskām velokrosa sacensībām.

Visas sezonas garumā, ar mērķi popularizēt riteņbraukšanas sportu amatieru un veterānu grupām, riteņbraukšanas sporta klubs "Tandēms" organizēja "Dobeles dzirnavnieka kausa" izcīņu riteņbraukšanā, kur sportistiem bija jāmērojas spēkiem gan šosejas riteņbraukšanā, gan velokrosā. Trīs posmu kopvērtējumā par "Dobeles dzirnavnieka kausa" ieguvēju kļuva Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) Amatieru ranga līderis Kalvis Eisaks no "Doltcini Latvia" komandas, otro vietu izcīnīja "Dobeles dzirnavnieks – Focus bikes" pārstāvis Raivis Ritums, bet trešajā vietā ierindojās LRF Amatieru šosejas komandu ranga spēcīgākās vienības "Evelo Team" pārstāvis Nauris Inovskis.