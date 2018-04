Nedēļas nogalē, 14. un 15. aprīli Dobeles apkārtnē - Apguldē un Kroņaucē norisinājās riteņbraukšanas sacensību seriāla "Dobeles dzirnavnieka kauss" pirmie divi posmi. Šoreiz pavasarīgos laika apstākļos sacensību dalībniekiem bija jāsacenšas gan 10 km individuālā, gan 70 km garā šosejas grupas braucienā "Brauc auzās droši!" distancē.

14. aprīlī Apguldes pievārtē norisinājās "Dobeles dzirnavnieka kausa" izcīņas pirmais posms, uz starta pulcējot 225 sportistus. Dalībniekiem bijā jāveic 10km gara distance individuāli. Cīnoties ar spēcīgo sānu vēju un sportistiem startējot ik pēc minūtes, dienās ātrāko laiku (12 minūtes un 47 sekundes) amatieru un meistaru konkurencē uzrādīja "Dobeles dzirnavnieks – Feel free" komandas braucējs Artis Roze, otro vietu atstājot savam komanda biedram Niklāvam Boļšim, kurš piekāpās vien par divām sekundēm. Savukārt trešo vietu izcīnīja ZZK komandas pārstāvis Kristaps Knops. Junioru konkurencē nepārspēts palika vēl viens "Dobeles dzirnavnieks – Feel free" sportists Arvis Rendors, kurš uzstādīja sacensību absolūti ātrāko laiku, 10 km pieveicot 12 minūtēs un 43 sekundēs, ar vidējo ātrumu 47 km/h.

Savukārt 15. aprīlī Kroņaucē norisinājās seriāla otrais posms. Sacensības, ko droši var dēvēt par Latvijas šosejas riteņbraukšanas "pavasara klasiku", arī šogad apliecināja savu slavu, kā vienas no grūtākajām šosejas riteņbraukšanas sacensībām Latvijā, mainīgo vēju un nelīdzenā ceļa seguma dēļ. Tiesa, atšķirībā no aizvadītā gada sniegotajiem laika apstākļiem, šogad dalībniekus sildīja saulīte. Sportistiem sacensību aplis bija jāveic 12 reizes, uzturot augstu tempu, lielā braucēju grupa spēcīgajā sānu vējā ātri vien sadalījās. Šķērsojot finišu lepnā vientulībā, meistaru un amatieru grupā nepārspēts palika E-velo komandas braucējs Ivo Viļumovs, otro vietu izcīnīja pirmā posma uzvarētājs Artis Roze, bet TOP 3 noslēdza, 2017. gada Latvijas amatieru ranga uzvarētājs Kalvis Eisaks no Doltcini Latvia vienības. Junioru konkurencē, 70 km distancē spēcīgākais šoreiz izrādījās Rokas Gelžinis no Lietuvas.

Tāpat jau no paša rīta, visas dienas garumā notika starti gan meitenēm, gan zēniem B, C un D grupās. Kopumā, divu dienu laikā, uz starta pulcējās vairāk nekā 270 velosportisti.

Nākamais "Dobeles dzirnavnieka kausa" riteņbraukšanā izcīņas posms norisināsies 25. augustā Dobelē, sacensības organizē riteņbraukšanas sporta klubs "Tandēms" sadarbībā ar Dobeles dzirnavnieku un Dobeles novada kultūras un sporta pārvaldi.