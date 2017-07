Francijas riteņbraucējs Liliāns Kalmežāns no "Direct Energie" sestdien izcīnīja uzvaru prestižā daudzdienu velobrauciena " Tour de France " astotajā posmā.

Patlaban 24 gadus vecais Kalmežāns distances pēdējos četrus kilometrus cīnījās ar krampjiem, taču pārvarēja sāpes un nosargāja pirmo vietu līdz pat finišam.

Kalmežāns 187,5 kilometrus garās distances finišu šķērsoja pēc trasē pavadītām četrām stundām 30 minūtēm un 29 sekundēm, bet 37 sekundes viņam zaudēja "LottoNL-Jumbo" riteņbraucējs Roberts Gesniks, kamēr vēl 13 sekundes vēlāk finišēja lielā grupa, kurā bija arī kopvērtējuma līderis Kristofers Frūms no "Sky" vienības, britam saglabājot dzelteno krekliņu.

"Tas ir kaut kas neticams, par to biju sapņojis jau no paša tūres sākuma. Pērn "Vuelta a Espana" uzvarēju līdzīgā veidā. Šis ir mans pirmais "Tour de France", un jau astotajā posmā pirmā uzvara. Četrus kilometrus pirms finiša kājā sarāva krampji, un nebiju tālu no katastrofas. Tomēr galu galā šī bija mana diena," pēc finiša teica Kalmežāns.

Astotajā posmā riteņbraucējiem bija jāfinišē pret kāpumu, bet pirmais kalnainais etaps paredzēts svētdien, kas varētu ieviest izmaiņas kopvērtējumā.

Šobrīd kopvērtējuma līderis Frūms tuvāko sekotāju un komandas biedru Geraintu Tomasu apsteidz par 12 sekundēm, kamēr trešais ir "Astana" itāļu riteņbraucējs Fabio Aru, kurš atpaliek vēl divas sekundes.

Ziņots, ka otrdien sacensību ceturtajā etapā bija vairāki kritieni. Nepatīkamākajā no tiem aptuveni simtus metrus pirms finiša "BORA-hansgrohe" komandu pārstāvošais iepriekšējo divu gadu pasaules čempions grupas braucienā Peters Sagans no Slovākijas ar elkoni pagrūda britu sprinta zvaigzni Marku Kavendišu no "Dimension Data" vienības, kurš ietriecās metāla barjerās, turklāt pēc tam britam vairāki konkurenti uzbrauca virsū.

Pēcāk Sagans no sacensībām tika diskvalificēts, bet Kavendišs kritienā lauza plecu un sacensības turpināt vairs nevar. Sagans un komandas sākotnējo apelāciju noraidīja trešdienas rītā, bet ceturtdien viņi vērsās Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), tomēr arī tā pēc pāris stundām noraidīja apelāciju.

Prestižās "Tour de France" sacīkstes notiek 104.reizi un turpināsies līdz 23.jūlijam, kad noslēgsies Parīzē. Iepriekšējās divās tūrēs triumfēja Frūms, kurš ir trīskārtējs šo sacensību čempions, jo uzvarēja arī 2013.gadā.

Latvija šogad šajā velobraucienā nav pārstāvēta.