Sestdien Dānijas pilsētā Herningā tika aizvadīts Eiropas čempionāts šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā sportistiem līdz 23 gadu vecumam. 160,8 kilometru garajā distancē 157 sportistu konkurencē 21. vietu izcīnīja Latvijas izlases sportists Deins Kaņepējs, bet labāko 50 skaitā iekļuva arī Ēriks Toms Gavars un Klāvs Rubenis.

U23 vīri cīņu par godalgu Eiropas čempionātā iesāka pulksten 09:00 rītā pēc Dānijas laika. Līdzenajā trasē, kuras garums sasniedza 160,8 kilometrus, lielākos sarežģījumus sportistiem radīja spēcīgais vējš un lietus. Distance tika sadalīta astoņos apļos. Uz starta izgāja 157 sportisti no 32 valstīm. Mūsu valsts godu trenera Toma Flakša vadībā aizstāvēja Ēriks Toms Gavars, Deins Kaņepējs, Klāvs Rubenis, Mārcis Kalniņš un Mārtiņš Pluto.

Sacensības notika ļoti aktīvā tempā, sekojot vienam atraušanās mēģinājumam pēc cita. Lielākā daļa no tiem tika likvidēti. Ar aktīvu sniegumu atrāvienā distances otrajā pusē izcēlās arī mūsu izlases sportists Mārtiņš Pluto. Talantīgais sportists iesaistījās visontaļ spēcīgā atrāvienā, kurā bija arī vadošie Nīderlandes, Slovākijas un citu valstu sportisti. Tomēr arī Pluto, tuvojoties izšķirošajiem notikumiem atgriezās grupā, kurā ik pa brīdim notika virkne kritienu, kuros mūsu sportisti necieta. Beigu daļā vadību ieguva četri braucēji – dānis Kaspers Pedersens, francūzis Beno Konsnefrē, šveicietis Marks Hirši un krievs Petrs Rikonovs.

Peletonā kontroli uzņēmās Norvēģijas un Vācijas izlases, tomēr līderi līdz finišam tā arī netika panākti, kaut arī peletons ar trijiem latviešiem tajā strauji pietuvojās. Dramatiskā cīņā triumfu guva mājinieks Pedersens, kura laiks trasē bija 3 stundas 31 minūte un 4 sekundes. Sudraba godalga nervozajā sacīkstē tika francūzim Kosnefrē, bet uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa šveicietis Hirši (abi +00:00:02).

Labākais no Baltijas valstu sportistiem finišā bija Latvijas U23 čempions Deins Kaņepējs. "Rietumu banka – Rīga" komandu ikdienā pārstāvošais Deins, kurš nāk no Pļaviņu novada, visu laiku stabili atradās peletonā, pēdējos divos kilometros cenšoties atrast labāku pozīciju finiša spurtam. Galarezultātā Toma Flakša audzēknis finišēja 21. vietā, kas ir Diena lielākais panākums Eiropas čempionātos. No uzvarētāja viņš atpalika 3 sekundes.

Labāko 50 skaitā finišēja arī vēl divi latvieši – Ēriks Toms Gavars un Klāvs Rubenis. Abi paveica lielisku darbu komandas labā. Gavaram lielajā konkurencē 36. vieta, bet Rubenis finišēja 46. vietā (abi +00:00:03). Mārtiņš Pluto rādīja aktīvu sniegumu distances laikā un labi pastrādāja komandas interesēs. Finišu mūsu sportists sasniedza 127. pozīcijā (+00:05:59). Tikmēr Mārcis Kalniņš no sacensībām bija spiests izstāties.

Svētdien pulksten 12:00 gaidāma Eiropas čempionāta kulminācija. Grupas brauciena sacensības 241 kilometra garajā distancē aizvadīs elites vīri. Starp viņiem arī trīs Latvijas izlases sportisti – Andris Vosekalns, Māris Bogdanovičs un Emīls Liepiņš.

Eiropas U23 čempions šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā – 160,8 km:

1. Casper Pedersen, Dānija, 03:31:24

2. Benoit Cosnefroy, Francija, +00:00:02

3. Marc Hirschi, Šveice, +00:00:02

4. Petr Rikonov, Krievija, +00:00:03

5. Kristoffer Havlorsen, Norvēģija, +00:00:03

6. Fabio Jakobsen, Nīderlande, +00:00:03

…

21. Deins Kaņepējs, Latvija, +00:00:03

36. Ēriks Toms Gavars, Latvija, +00:00:03

46. Pauls Rubenis, Latvija, +00:00:03

127. Mārtiņš Pluto, Latvija, +00:05:59

DNF, Mārcis Kalniņš, Latvija