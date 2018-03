"Dimension Data" komandu pārstāvošais Kavendišs krita velobrauciena "Milan – San Remo" velobrauciena noslēguma daļā, braucot lielā ātrumā. Vienā no trases posmiem apļveida krustojumā sportists nespēja izvairīties no joslas sadalošas drošības konstrukijas. Medicīniskā pārbaude viņam atklāja vēl vienu plaisu pirms tam kritienā "Tirreno – Adriatico" velobraucienā lauztajā ribā, kā arī vairākus jaunus sasitumus.

Milan San Remo: talking points - 2. And this awful high speed crash to Mark Cavendish who was riding a wonderful race but his luck is just all bad at the moment in races. He is currently being assessed by a medical team say his team. pic.twitter.com/x16c5xCn1b