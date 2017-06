2017. gada Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā šajā gadā notiks Talsos un Baldonē. Trīs dienu garumā sacensības pulcēs ap 300 valsts labākos elites, U-23, junioru, sieviešu, jauniešu un amatieru grupu sportistus. Pirmdien noslēgusies dalībnieku iepriekšējā reģistrācija.

Savu dalību Latvijas čempionātam apstiprinājuši visi labākie no aktīvajiem elites sportistiem, kas sola spraigas un grūti prognozējamas cīņas. Dalību grupas un individuālajam braucienam apstiprinājis pērnā gada čempions Gatis Smukulis. Smiltenietis, kurš pārstāv Francijas profesionālo kontinentālo komandu "Delko Marseille Provence KTM" aktīvi aizvadījis sezonas pirmo daļu, regulāri iesaistoties atrāvienos un nopelnot aktīvā braucēja titulus sacensību posmos. Baldonē un Talsos startēs arī "Cannondale – Drapac" ASV komandas sportists Toms Skujiņš. Carnikavietis atguvies no Kalifornijas velobraucienā gūtā savainojuma. Nedēļu Toms ir Latvijā, kur tiek aizvadīti pēdējie treniņi pirms valsts čempionāta. Šosezon lielākais panākums Tomam tika gūts Itālijā, kur UCI 1. kategorijas velobraucienā "Coppi e Bartali" tika izcīnīta uzvara posmā un gūta otrā vieta kopvērtējumā.

Individuālajā un grupas braucienā viens no favorītiem būs pirmo gadu elites grupā aizvadošais kuldīdznieks Krists Neilands. "Israel Cycling academy" komandas sportists sevi sekmīgi šosezon apliecinājis vairākos UCI kategorijas velobraucienos. Jāizceļ uzvara Azerbaidžānas tūres noslēdzošajā etapā un sestā vieta Slovākijas tūres kopvērtējumā. Tāpat Krists debitēja arī pasaules tūres Beļģijas klasikās un citos augsta mēroga velobraucienos. Kā pēdējais no vadošajiem mūs profesionālajiem riteņbraucējiem savu dalību Latvijas čempionāta individuālajam un grupas braucienam apliecināja Aleksejs Saramotins. "Bora – Hansgrohe" komandas pieredzējušais sportists šo sezonu līdz šim nevar nosaukt par veiksmīgu, kam par iemeslu ir nelielas veselības problēmas. Jebkurā gadījumā Aleksejs ir liels cīnītājs un ir pieskaitāms starp galvenajiem favorītiem gan Baldonē, gan arī Talsos.

25. jūnijā gaidāmajā elites grupas braucienā startēs arī no Kanādas uz Latviju ceļā esošais "Tour de Beauce" velobrauciena kopvērtējuma uzvarētājs Andžs Flaksis, kurš pārstāv ASV vienību "Holowesko Citadel – Racing team". Andžs svētdien demonstrēja teicamu sniegumu, pelnīti triumfējot kopvērtējumā. Grupas brauciena favorītu pulkam jāpieskaita Latvijas vadošās riteņbraukšanas komandas "Rietumu banka – Rīga" sportisti. Šajā sezonā labākos starptautiskos rezultātus sasniedzis Emīls Liepiņš, kurš guva otrās vietas Azerbaidžānas, Ukrainas un Igaunijas daudzdienu velobraucienu posmos. Tāpat favorītu pulkam jāpieskaita Māris Bogdanovičs, Andris Vosekalns un citi šīs komandas sportisti. Tieši komandas spēks ir "Rietumu banka – Rīga" trumpis.

Kupli pārstāvēti individuālajos un grupas braucienos būs Latvijas amatieru riteņbraucēji. Plānots, ka grupas braucienā trasē dosies vairāk nekā 100 aktīvo amatieru sportistu. Gaidāmas spraigas un aizraujošas cīņas starp Latvijas vadošajā amatieru komandām – "Evelo team", "Dobeles dzirnavnieks Focus bike", "Doltcini Latvia Cycling team", "Virsotne/ Marmot", "Noname cycling project", "Fans AP print" un citām vienībām. Tāpat ne mazāk interesantas cīņas būs arī junioru, sieviešu un jauniešu vecuma grupās.

Līdzjutēji tiek aicināti klātienē apmeklēt visas trīs sacensību dienas, bet čempionāta kulminācija gaidāma svētdien, 25. jūnijā, kad Talsos notiks grupas brauciena sacensības elites vīriem un amatieriem. Sacensību laikā gaidāma sporta un kultūras programma līdzjutējiem.

21. jūnijā Baldonē. Pulksten 11:00 sacensības uzsāks vecāko "Master", jauniešu puišu, kā arī junioru un jauniešu meiteņu grupu sportisti, veicot 15 kilometru garu individuālā brauciena distanci. Ap pulksten 12:30 sacensības turpinās "Cycling for all", jaunāko "Master", junioru vīru un elites sieviešu grupu pārstāvji. Tikmēr pirmās dienas kulminācija gaidāma no pulksten 14:15, kad cīņu par valsts čempiona titulu uzsāks U23 un elites vīri.

Dienu vēlāk Talsos startēs pirmie grupas braucieni. Pulksten 10:00 par valsts čempionāta godalgām 70,6 kilometru garajā distancē cīnīsies jauniešu un junioru meiteņu grupu sportisti. Pulksten 12:30 starta šāviens tiks dots junioru un sieviešu elites grupām. Šo kategoriju pārstāvji veiks 118,6 kilometru garu distanci ar startu un finišu Talsos.

Latvijas čempionāta kulminācija notiks svētdien, 25. jūnijā. Talsu pilsētas centrā pulksten 10:00 par valsts čempiona titulu cīņu uzsāks "cycling for all" un "master" grupu amatieru sportisti, veicot 70,6 un 30 kilometru garas distances. Pēc pulksten 12:00 sacensības uzsāks elites un U23 vīri. Paši ātrākie valsts riteņbraucēji mērosies spēkiem 182 kilometru garajā distancē, veicot divus lielos apļus no Talsiem līdz Sabilei, bet beigu daļā sportisti veiks piecus apļus Talsu pilsētas ielās.