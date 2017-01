No 26. līdz 29. janvārim Spānijai piederošajā Maljorkas salā norisināsies kopumā četri UCI 1.1 kategorijas viendienas velobraucieni. Vācijas komandas "Bora - Hansgrohe" paplašinātajā pieteikumā atrodams arī Alekseja Saramotina vārds. 1. februārī sezonas pirmos startus aizvadīs Toms Skujiņš un Gatis Smukulis , informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

2017. gada šosejas riteņbraukšanas sacensību sezona janvāra vidū startēja Austrālijā, kur norisinājās pirmās no kopumā 37 pasaules tūres kalendārā iekļautajām sacensībām. Par kopvērtējuma uzvarētāju 19. "Santos Tour Down Under" daudzdienu velobraucienā kļuva pazīstamais Austrālijas riteņbraucējs Ričijs Porte, kurš nestartēja mēneša sākumā notiekošajā Austrālijas čempionātā. Jāizceļ arī cita Austrālijas sportista Kaleba Evansa izcīnītās četras uzvaras velobrauciena posmu finiša spurtos. Jāņem gan vērā, ka šobrīd Austrālijā ir vasaras periods, kas mājinieku sportistiem ļauj atrasties labākā sportiskā kondīcijā nekā eiropiešiem, kuri vēl tikai gatavojas sezonas pirmajiem nopietnajiem startiem.

Janvāra beigās Spānijai piederošajā Maljorkas salā norisināsies tradicionālās viendienas velobraucienu sacensības, kam piešķirta UCI 1.1 kategorija. "Trofeo Porreres" , "Trofeo Serra de Tramuntana", "Trofeo Andratx" un "Trofeo Palma" velobraucienus daļa no pasaules vadošajām komandām, kā arī pro kontinentālās un kontinentālās vienības izmanto, lai sacensību apstākļos pārbaudītu savu gatavību turpmākajiem sezonas startiem. Savu dalību velobraucienos apstiprinājušas tādas pasaules tūres vienības kā – "Sky", "Movistar", "Lotto Sudal" un "Bora – Hansgrohe". Vairākas komandas, kas aizvada treniņnometni Maljorkā, paplašinātajos pieteikumos pieteikušas pat vairāk nekā 20 sportistus. Vienībām būs iespēja katrām konkrētām sacensībām pieteikt dažādus sastāvus.

"Bora – Hansgrohe" sastāvā Maljorkas sacensībām iekļauts arī 34 gadus vecais Latvijas riteņbraucējs Aleksejs Saramotins. Daudzkārtējais Latvijas čempions grupas braucienā Vācijas komandai pievienojās pēc 2016. gada sezonas beigām. Rīdzinieks, kurš ikdienā dzīvo Francijas pilsētā Nicā, aizvadīs savu ceturto sezonu pasaules tūres apritē. Maljorkā sekmīgi sevi Aleksejs apliecināja 2015. gadā, kad tiešā veidā sekmēja divas komandas biedra Mateo Pelluči uzvaras velobraucienu sērijā. Zīmīgi, ka abi sportisti arī šajā gadā pārstāv vienu komandu. Arī Pelluči iekļauts "Bora – Hansgrohe" sastāvā Maljorkas velobraucieniem. Maljorkā neredzēsim Saramotina titulētāko komandas biedru – Peteru Saganu. Divkārtējais pasaules čempions sezonu iesācis Austrālijā.

Pirmajā februārī jauno sezonu ar sacensībām Spānijā un Francijā uzsāks vēl divi Latvijas šosejas riteņbraucēji – Toms Skujiņš un Gatis Smukulis. Skujiņš "Cannondale – Drapac" komandas sastāvā sezonas pirmo startu aizvadīs Spānijā notiekošajā "Volta a la Valcencia" piecu dienu garajā velobraucienā, kam piešķirtas UCI 2.1 kategorija. Pirmajā dienā gaidāms komandu brauciens, kam nākamajās četrās dienās sekos grupas braucieni.

Šī velobrauciena reljefs ir ar kāpumiem visnotaļ bagāts. Divas reizes sacensību kopvērtējumā uzvaru izcīnījis zināmais Spānijas riteņbraucējs Alehandro Valverde, bet pērn nepārspēts kopvērtējumā palika Nīderlandes riteņbraucējs no "Sky" vienības Vouts Pouels.

Šajās sacensībās debiju "Cannondale – Drapac" sastāvā piedzīvos pazīstamais Nīderlandes velosportists Seps Vanmarke. Sacensībās startēs arī Krista Neilanda pārstāvētā pro kontinentālā "Israel Cycling team" komanda, kura savu sastāvu vēl nav publicējusi. Dalībnieku vidū būs arī citas pasaules tūres komandas - "Sky", "Movistar", "BMC Racing team", "Orica – Scott", "Quick – Step Floor", "Astana", "Dimension Data", "Lottonl – Jumbo", "AG2R La Mondiale", "Katusha – Alpecin" un "FDJ" komandas.

Francijas pro kontinentālās komandas "Delko Marseille Provence KTM" sastāvā februāra pirmajā dienā sezonu uzsāks Latvijas čempions grupas un individuālajā braucienā Gatis Smukulis. 29 gadus vecais sportists, kurš Marseļas komandas sastāvā startēja arī 2008. gada sezonā, ņems dalību UCI 2.1 kategorijas daudzdienu velobraucienā "Etoile de Bessges". Šajās sacensībās paredzēti kopumā pieci posmi, no kuriem pēdējā etapa garums būs 12 kilometri. Šajās sacensībās dalību pieteikušas arī tādas vienības kā – "Lotto Soudal", "FDJ", "AG2R La Mondiale" un "Katusha – Alpecin". Septiņus iepriekšējos gadus Smukulis sezonu sākumā startēja Kataras daudzdienu velobraucienā, kas šogad finansiālu apsvērumu dēļ nenotiks.