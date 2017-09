Piektdien Austrālijas pilsētā Kērnsā notiekošajā pasaules čempionātā kalnu riteņbraukšanā (MTB) Olimpiskā krosa (XCO) disciplīnā U23 vecuma grupas sacensībās Latvijas izlases sportists Mārtiņš Blūms finišēja 14. vietā. Otrajā aplī, kad Blūms atradās sacensību vadībā, viņa velosipēdam plīsa riepa, kas sportistu atmeta uz 25. vietu, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Par jauno pasaules čempionu šajā disciplīnā kļuva jaunzēlandietis Samuels Geizs.

Blūms bija pirmais no trijiem Latvijas sportistiem, kas izgāja uz starta pasaules čempionātā kalnu riteņbraukšanā. Mārtiņš, kurš ir šī gada Pasaules kausa ieguvējs, sacensības uzsāka no pirmās starta rindas, kas deva savas priekšrocības startā. Kopumā uz starta izgāja 68 sportisti. No galvenajiem konkurentiem iztrūka tikai Pasaules kausa kopvērtējuma otrās vietas ieguvējs Peters Fagerhaugs, kurš bija pieteikts, tomēr uz starta neizgāja.

U23 vecuma grupas sportisti veica ievadapli, kam sekoja seši pamatapļi. Viena pamatapļa garums bija 4,31 kilometrs. Trase bija ļoti dinamiska un salīdzinoši ātra; bez ierastajiem šķēršļiem, stāviem kāpumiem un nobraucieniem, akmeņu sekcijām un dažāda veida tramplīniem, bija jāpārvar arī BMX trases elementi.

Ievadapli Blūms noslēdza kā otrais, bet pirmā apļa pirmajā daļā pārņēma sacensību vadību. Apļa beigās Mārtiņš atradās līderu grupā, esot piektajā vietā. Turpinājumā mūsu sportists atkal brauca visiem pa priekšu un arī otrā apļa pirmo daļu cēsinieks noslēdza kā līderis, trīs sekundes priekšā tuvākajam sekotājam Sebastjanam Karstensenam no Dānijas.

Diemžēl šī apļa otrajā daļā mūsu sportists piedzīvoja neveiksmi – plīsa velosipēda riepa. Tā iemesla dēļ nācās zaudēt daudz laika. Tehniskā problēma tika novērsta, tomēr apli Blūms noslēdza 25. vietā, minūti un 10 sekundes aiz tā brīža līdera, vācieša Maksimiliana Brendla.

Turpinājumā latvietis darīja visu iespējamo, lai atgūtu zaudētās pozīcijas. Trešo apli Blūms noslēdza 22. vietā, tā brīža līderim Brendlam zaudējot minūti un 33 sekundes, ceturtā apļa pirmajā daļā Mārtiņš pakāpās uz 19. vietu, tomēr starpība līdz līderim bija pieaugusi virs divām minūtēm. Apļa beigās sacensību divvadībā atradās Geizs un pazīstamais dienvidāfrikānis Alans Haterlijs. Mārtiņš tikmēr apsteidza divus sportistus un apli noslēdza 17. vietā.

Piekto apli ar 13 sekunžu pārsvaru kā līderis noslēdza Geizs, kuram sekoja Haterlijs, bet trešajā pozīcijā atradās Brendls (+00:00:38). Latvijas sportists 4,31 kilometru garā piektā apļa beigās pakāpās vēl par divām pozīcijām un atradās 15. vietā (+00:03:03), bet noslēdzošā apļa pirmajā daļā Mārtiņš apsteidza vēl vienu konkurentu un finišā 22 gadus vecais Latvijas sportists ieguva 14. vietu.

Sestdien pasaules čempionātā MTB XCO krosā elites grupā startēs Arnis Pētersons.

Pasaules čempionāts MTB XCO krosā U23 grupā:

1. Samuels Geizs (Jaunzēlande)1:17:46

2. Alans Haterlijs (DĀR) +11 sek.

3. Maksimiljans Brandls (Vācija) +51 sek.

4. Sebastjans Karstensens (Dānija) +1:26

5. Milans Vaders (Nīderlande) +1:33

6. Jans Vastls (Čehija) +1:45

(..) 14. Mārtiņš Blūms (Latvija) +3:24