Latvijas U-23 čempions šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā Deins Kaņepējs karjeru turpinās Lielbritānijas kontinentālajā komandā "Vitus Pro Cycling". No Pļaviņu novada nākušais sportists kļuvis jau par 11. Latvijas riteņbraucēju, kurš šajā gadā pārstāvēs kādu no citu valstu UCI komandām, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

2018. gada šosejas riteņbraukšanas sacensību sezona sākusies ar sacensībām Austrālijā, Argentīnā, Jaunzēlandē un Gabonā. Šajā nedēļā pirmie UCI velobraucieni gaidāmi arī Eiropas valstīs – Spānijā un Francijā. Līdz šim bija zināms, ka kopumā desmit Latvijas šosejas riteņbraucēji pārstāvēs dažāda mēroga UCI komandas, sākot no pasaules tūres, līdz kontinentālajām vienībām.

Kļuvis zināms, ka mūsu leģionāru skaitam ārzemju komandās pievienojies arī pērnā gada Latvijas U-23 čempions grupas braucienā Deins Kaņepējs. No Pļaviņu novada nākušais sportists noslēdzis līgumu uz vienu sezonu ar Lielbritānijas kontinentālo komandu "Vitus Pro Cycling". Šī ir viena no kopumā septiņām britu kontinentālajām vienībām. Jaunajā sezonā Kaņepējam būs iespēja startēt kā UCI kategorijas velobraucienos, tā arī prestižākajās britu nacionālā mēroga sacensībās.

"Man nebūtu iespējas spert šo soli savā karjerā bez "Rietumu bankā – Rīga" komandas atbalsta. Tik saliedēta un spēcīga Latvijas sportistu riteņbraukšanas komanda kāda bija "Rietumu banka - Rīga" nezinu vai vēl jebkad būs. Gribu teikt lielu paldies mūsu trenerim Tomam Flaksim, komandas biedriem un apkalpei. Interesi par sevi no "Vitus Pro Cycling" komandas ieguvu pēc izcīnītās uzvaras sezonas noslēdzošajās sacensībās Ķīnā. Otro vietu izcīnījušais britu sportists sekmēja manu nonākšanu šajā vienībā," sacīja pats Kaņepējs. "Sava loma bija arī Emīlam Liepiņam, kurš jau iepriekš bija noslēdzis līgumu ar citu Lielbritānijas komandu "One Pro Cycling". Komanda no manis sagaida nozīmīgu lomu grupas finišos. Sastāvā ir vairāki sprinteri no treka riteņbraukšanas, kuriem jāpalīdz cīņā par uzvaru. No manis tiek gaidīts aktīvs sniegums atrāvienos. Aizvadītajā gadā apzinājos savas stiprās puses, ko šajā sezonā centīšos izmantot. Vēlos sevi apliecināt jaunā kvalitātē un būt noderīgs komandai cīņā par visaugstākajiem mērķiem!"

"Vitus Pro Cycling" komanda ar šādu nosaukumu startēs pirmo sezonu, tomēr ar citu nosaukumu tās sportisti piedalījusies UCI kategorijas sacensībās arī iepriekš. Starpsezonā mainījušies komandas atbalstītāji, kā arī atjaunināts sastāvs. Kaņepējs būs viens no trijiem ārzemju sportistiem britu komandā. Sastāvā reģistrēts arī spāņu riteņbraucējs Hulio Alberto Amores un viens no Īrijas talantīgajiem riteņbraucējiem.

Deins Kaņepējs kopš 2015. gada pārstāvējis Latvijas labāko riteņbraukšanas komandu "Rietumu banka – Rīga". Aizvadītajā gadā sportists uzvarēja ne tikai valsts U23 čempionātā grupas braucienā, bet arī triumfēja Ķīnā notiekošajā UCI 2. kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour of Quanzhou" noslēdzošajā posmā. Sportists izcīnīja otro vietu "Tour of Estonia kopvērtējumā.

Latvijas šosejas riteņbraucēji UCI līmeņa komandās 2018. gada sezonā:

Toms Skujiņš, Trek – Segafredo (ASV), Pasaules tūre

Aleksejs Saramotins, Bora – hansgrohe (Vācija), Pasaules tūre

Krists Neilands, Israel Cycling academy (Izraēla), Profesionālā kontinentālā komanda

Gatis Smukulis, Delko Marseille Provence KTM (Francija), Profesionālā kontinentālā komanda

Andžs Flaksis, Holowesko Citadel Racing team (ASV), Profesionālā kontinentālā komanda

Emīls Liepiņš, One Pro Cycling (Lielbritānija), Kontinentālā komanda

Mārtiņš Pluto, Monkey Town (Nīderlande), Kontinentālā komanda

Māris Bogdanovičs, Amore&Vita (Albānija/ Itālija), Kontinentālā komanda

Andris Vosekalns, Hengxiang cycling team (Ķīna), Kontinentālā komanda

Deins Kaņepējs, Vitus Pro Cycling (Lielbritānija), Kontinentālā komanda

Lija Laizāne, Aromitalia Vaiano (Itālija), Sieviešu UCI komanda