Gatis Smukulis un Emīls Liepiņš Francijas profesionālās kontinentālās komandas "Delko Marseille Provence KTM" sastāvā trešdien aizvadīja UCI 2.1 kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour du Poitou Charentes" velobrauciena otro posmu. Pirmajā posmā, kad visa Marseļas komanda strādāja, lai labākā pozīcijā uz finiša spurtu izvirzītu Liepiņu, mūsu sportists četrus kilometrus pirms finiša piedzīvoja kritienu, kopā ar Gati Smukuli finišējot sekotāju grupā.

Otrajā etapā 141 dalībnieks mērojās spēkiem 185 kilometru garajā distancē ar virkni dažāda garuma pauguriem. "Delko Marseille Provence KTM" komanda kā savu līderi šajā etapā virzīja franču sportistu Benžaminu Žirū. Diemžēl "Artic Race of Norway" velobraucienā gūtā plaukstas savainojuma dēļ no sacensībām izstāties bija spiests Gatis Smukulis.

Pēdējā distances daļa veda pa virkni kāpumiem, kas atsijāja peletonu. Liepiņš ar komandas biedriem turējās līderu vidū. Mūsu sportists palika pēdējais kopā ar Žirū, sekmējot viņa pozīciju finiša spurtam. Tajā nepārspēts palika "Cofidis" Francijas velosportists Nasers Buanī, kura laiks trasē bija 4 stundas 18 minūtes un 44 sekundes. Otro vietu ieguva pirmā posma uzvarētājs Elia Viviani ("Sky"), bet trijnieku noslēdza vēl viens francūzis Damjēns Touze. Žirū finišēja piektajā vietā.

Mūsu Emīls Liepiņš, pēc lieliski paveikta darba, finiša līniju šķērsoja 12. pozīcijā (+00:00:00). Lielajā grupā finišēja kopumā 53 no 138 finišu sasniegušajiem dalībniekiem.

Kopvērtējumā līdera godu pārņēmis Buanī, tiesa tāds pats laiks arī tuvākajiem sekotājiem. Otrais ir Vivinai, bet trešais dānis Mads Pedersens no "Trek Segafredo". Žirū pakāpies uz no 17. uz 10. vietu. Emīls Liepiņš tikmēr kopvērtējumā ir 109. (+00:07:44).'

Spānijā aizvadīts "Vuelta a Espana" daudzdienu velobrauciena piektais posms. 157 kilometru garajā distancē tika iekļauti trīs otrās un viens trešās kategorijas kāpums. Arī finišā pēdējie kilometri veda stāvā kalnā augšup. Lielisku darbu distances laikā paveica Toma Skujiņa pārstāvētā "Cannondale – Drapac" vienība, kuras sportists Dāvids Villella iesaistījās līderu grupā un izcīnīja uzvaras visos kalnu starpfinišos, bet Maikls Vudss varēja cīnīties kopā ar galvenajiem pretendentiem uz kopvērtējuma uzvaru.

Pēdējā distances daļā gan uzvarētāja liktenis izšķīrās starp Kazahstānas sportistu Alekseju Lutsenko ("Astana") un bijušo Gata Smukuļa komandas biedru no "Katusha – Alpecin" vienības Marko Halleru. Pēdējā kāpumā solo izrāvienu veica Lutsenko, izcīnot savu pirmo uzvaru kādā no grandtūrēm. Kazahstānas braucēja laiks distancē bija 4 stundas 24 minūtes un 58 sekundes. Halleru panāca arī tuvākā sekotāju grupa. Finišā otrais bija eritrejietis Mirhavi Kuduss no "Dimension Data", kurš uzvarētājam zaudēja 42 sekundes. Trešā vieta spānim Markam Soleram ("Movistar"), kuru no triumfa šķīra 56 sekundes. Halleram beigās sestā vieta.

Labākais no "Cannondale – Drapac" vīriem šajā etapā bija Dāvids Villella, kuram 12. vieta (+00:04:00). Uzreiz aiz viņa finišēja favorīti cīņā par kopvērtējumu – Kristofers Frūms un Alberto Kontadors. Svarīgāk par ieņemto vietu posmā, bija itāļa nosargātā līderpozīcijas kalnu karaļa vērtējumā. Viņš palielinājis savu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem līdz 18 punktiem. Otrajā vietā seko Vinčenzo Nibali. Toms Skujiņš, paveicot labu darbu komandas labā, tika ierindots 146. pozīcijā (+00:12:24).

Kopvērtējumā līdera godu saglabā Frūms, no kura 10 sekundes atpaliek Tīdžejs Van Garderens. Desmitajā vietā atrodas Maikls Vudss no Skujiņa pārstāvētās "Cannondale – Drapac" vienības. Viņu no līdera šķir 1 minūte un 13 sekundes.