"Delko Marseille Provence KTM " komandas Latvijas pārstāvis Emīls Liepiņš UCI HC kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour of Hainan" pirmdien notikušajā trešajā posmā iesaistījās atrāvienā, uzvarot starpfinišā un kopvērtējumā pacēlies uz 12. pozīciju, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Hainanas tūres garākajā, 230 kilometru posmā dienu iepriekš Liepiņš, 127 dalībnieku lielajā konkurencē pēc paveiktā darba komandas labā finišēja 15. vietā ar tādu pat laiku kā uzvarētājam.

Pirmdienas rītā notika sacensību trešais posms. Tajā 121 dalībnieks, kurš turpināja sacensības, mērojās spēkiem 155,6 kilometru garajā distancē, kurā lielu kāpumu nebija, bet riteņbraucēji pievarēja virkni mazākus paugurus. Pēc veiktajiem 100 kilometriem, kad lielā grupa atkal bija kopā, sekoja jauns atrāviens. Tajā starp sešiem sportistiem atradās arī Emīls Liepiņš. Dobelnieks bija viens no aktīvākajiem līderu grupas sportistiem un tieši viņam izdevās uzvarēt starpfinišā, pēc kura atrāvienā palika vien trīs braucēji. Lai arī kā mūsu riteņbraucējs centās, peletons pakāpeniski tuvojās un tajā Liepiņš atgriezās piecus kilometrus pirms finiša.

Sekoja lielās grupas finiša spurts, un otro posmu pēc kārtas uzvarēja 23 gadus vecais itālietis Jakubs Marečko, kuram tas bija jau 30. triumfs karjeras laikā UCI kategorijas sacensībās. Otro vietu ieguva pirmā posma uzvarētājs Džons Aberasturi ("UKYO"), bet trešā vieta austrālietim Entonijam Džiakopo ("IsoWhey Sports SwissWellness team").

No "Delko Marseille Provence KTM" pārstāvjiem igaunis Martins Lāss finišēja septītajā vietā. Atdodot pēdējos spēkus, pēc paveiktā darba apjoma atrāvienā, Lāsam palīdzēja arī Liepiņš, kurš ierindojās 95. vietā ar tādu pat laiku kā uzvarētāja,.

Kopvērtējumā pēc trijiem no kopumā deviņiem posmiem līderis ir Marečko, kurš distancē pavadīja 3 stundas 28 minūtes un 11 sekundes. No viņa par 11 sekundēm atpaliek spānis Aberasturi. Tikmēr Martins Lāss ieņem trešo vietu, 19 sekundes aiz līdera. Emīls Liepiņš Marečko zaudē 12 sekundes un, pateicoties uzvarai starpfinišā, pakāpies no 14. un 12. vietu.

"Delko Marseille Provence KTM" komandā ir daudz Latvijas speciālistu – sporta direktors šajās sacensībās ir Arvis Piziks, mehāniķis Kristaps Osis, bet fizioterapeits Valdis Berķis.

Velobrauciens turpināsies otrdien ar 192,3 kilometru garo trešo posmu.