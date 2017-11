Latvijas šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš trešdien Ķīnā notiekošajā UCI HC kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour of Hainan" piektajā posmā finišēja lielajā grupā, ierindojoties 85. pozīcijā, bet sekmējot komandas biedra Martina Lāsa otro pozīciju. Kopvērtējumā pirms pēdējiem četriem etapiem dobelnieks atkāpies uz 13. pozīciju, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Hainanas tūri pēc aizvadītajiem četriem etapiem turpināja 119 dalībnieki, to skaitā visi septiņi Francijas profesionālās kontinentālās vienības "Delko Marseille Provence KTM" komandas sportisti. Starp viņiem arī 25 gadus vecais dobelnieks Emīls Liepiņš, kurš gan pēdējos posmos saskaras ar Briseles klasikā gūtā ceļa savainojuma sekām, kas ietekmē sportista sniegumu Ķīnā.

Piektajā etapā dalībniekus sagaidīja 167,5 kilometru gara distance bez izteiktiem kāpumiem. Distance pagāja ļoti ātrā tempā, finiša laika prognozes apsteidzot par 20 minūtēm, jo lielāko trases daļu valdīja pavējš.

Emīls Liepiņš aktīvi iesaistījās atrāvienu mēģinājumos, beigu daļā visu uzmanību veltot sprintera krekla īpašnieka un sava komandas biedra Martina Lāsa pozīcijas sekmēšanai finiša spurtam. Kopumā diena pagāja ļoti agresīvā gaitā, sekojot atrāvienam pēc atrāviena. Sākuma daļā vadībā atradās 40 braucēju liela līderu grupa, kas tika panākta.

Neilgi pirms finiša vadībā atradās četru sportistu grupiņa, tomēr arī tā 500 metrus līdz distances beigām tika panākta. Uzvarētāja liktenis izšķīrās finiša spurtā. Tajā jau ceturto uzvaru piecos posmos guva Jakubs Marečko no Itālijas komandas "Willer Triestina – Selle Italia".

Sīvā cīņā otro vietu izcīnīja Liepiņa komandas biedrs igaunis Martins Lāss, kuram šis bija trešais predestāls, bet trešais palika ukraiņu riteņbraucējs no "Kolss" vienības Anrijs Kuļiks.

Emīls Liepiņš finišu sasniedza lielajā grupā, tiekot ierindots 85. pozīcijā.

Kopvērtējumā, pateicoties iegūtajām bonifikācijas sekundēm, savu līderpozīciju nostiprinājis Jakubs Marečko, kura pārsvars pār otrajā vietā esošo Lāsu no 20 sekundēm pieaudzis līdz 24. Trešajā pozīcijā tikmēr atrodas Džons Aberasturi no japāņu komandas "UKYO". Emīls Liepiņš zaudējis vienu pozīciju un atkāpies uz 13. vietu. No līdera Emīlu šķir 44 sekundes.