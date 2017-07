24 gadus vecais Latvijas izlases šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš līdz sezonas beigās noslēdzis stažiera līgumu ar Francijas profesionālo kontinentālo komandu "Delko Marseille Provence KTM", kuru pārstāv vēl viens Latvijas velosportists Gatis Smukulis. Šajā sezonā Liepiņš, kurš pārstāvēja "Rietumu banka – Rīga" komandu, sešas reizes finišējis labāko trijniekā UCI kategoriju velobraucienos vai to posmos.

No Dobeles nākušais šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš ir viens no Latvijas labākajiem sprinteriem. Šajā sezonā Latvijas labāko šosejas riteņbraukšanas komandu "Rietumu banka – Rīga" pārstāvošais sportists no mūsu valsts pārstāvjiem izcīnījis visvairāk goda pjedestālus UCI kategorijas velobraucienos vai to posmos.

Īpaši jāizceļ izcīnītā otrā vieta UCI 1. kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour of Azerbaidjan" pirmajā posmā. Trīs reizes sportists kāpa uz goda pjedestāla Ukrainas daudzdienu velobraucienā, izcīnot vienu otro un divas trešās vietas. Tāpat izcīnīta otrā vieta Igaunijas daudzdienu velobrauciena otrajā posmā, bet pavisam nesen Liepiņš bija trešais Baltkrievijā notiekošajā 2. kategorijas UCI velobraucienā "Grand Prix Minsk". Jāņem arī vērā, ka Emīla panākumus vistiešākajā mērā sekmēja "Rietumu banka – Rīga" komandas biedri.

Uzrādīties rezultāti nav palikuši nepamanīti no augstāka līmeņa komandām. Dobeles sportists no augusta mēneša karjeru turpinās Francijas profesionālajā kontinentālajā komandām "Delko Marseille Provence KTM". Šī komanda Latvijas riteņbraukšanas līdzjutējiem ir labi zināma, jo to pārstāv Gatis Smukulis, vienības sporta direktors ir Arvis Piziks, mehāniķis Kristaps Osis, bet vairāki Latvijas fizioterapeiti strādājuši ar Marseļas komandas braucējiem atsevišķās sacensībās.

Noslēgtais līgums Emīlam Liepiņam paredz stažiera statusu. Tā laikā braucējam ir iespēja pārstāvēt "Delko Marseille Provence KTM" komandu dažādās augsta mēroga UCI sacensībās. Ja sportists sevi sekmīgi apliecinās, komanda ir gatava noslēgt pilnvērtīgu līgumu uz 2018. gada sezonu. Treneru Toma Flakša un Romāna Vainšteina audzēkņa Emīla Liepiņa lielākais trumpis ir finiša spurts, kas ļāvis gūt līdz šim liekākos panākumus.

Emīla Liepiņa komentārs: "Liels prieks, ka pēc sekmīgas sezonas pirmās puses varu sevi apliecināt jaunā līmenī. "Delko Maresille Provence – KTM" pamanīja mani pēc sekmīgajiem rezultātiem un gūtajiem goda pjedestāliem dažādās UCI kategorijas sacensībās. Vēlos teikt lielu paldies visai "Rietumu banka – Rīga" komandai – gan sportistiem, gan arī treneriem, apkalpojošajam personālam un komandas vadībai. Uzrādītie rezultāti nebūtu iespējami bez komandas biedru nesavtīgā darba. Turpināšu smagi strādāt treniņos un ceru, ka tas dos arī panākumus sacensībās jau pārstāvot "Delko Marseille Provence KTM" vienību!"

Emīls Liepiņš šobrīd kopā ar "Rietumu banka – Rīga" sportistiem trenera Toma Flakša vadībā atrodas Čehijā, kur gatavojas Eiropas čempionātam, kas augusta sākumā notiks Dānijā. Plānots, ka augustā jaunās komandas sastāvā dobelnieks aizvadīs vairākas viendienas sacensības Francijā.