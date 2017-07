Polijā, Varšavas apkaimē aizvadīts UCI 2.2 kategorijas daudzdienu velobrauciena "Dookla Mazowsza" otrais posms, kurā augsto trešo vietu izcīnīja "Rietumu banka – Rīga" komandas riteņbraucējs Emīls Liepiņš. Kopvērtējumā pirms pēdējiem diviem posmiem trešo vietu saglabā Māris Bogdanovičs, bet Liepiņš pakāpies uz ceturto pozīciju.

Otrajā etapā dalībnieki veica 170,6 kilometru garu distanci pa šaurajiem Varšavas apkaimes ceļiem. Aktīvākā braucēja kreklā šajā posmā startēja Māris Bogdanovičs, kurš kopvērtējumā pēc prologa un pirmā etapa ieņēma augsto trešo vietu, bet labāko 20 skaitā atradās vēl četri viņa komandas biedri.

Distances pirmajā daļā tieši Māris Bogdanovičs izveidoja pirmo lielo atrāvienu. Mūsu sportistam neilgā laikā pievienojās vēl 17 sportisti, starp kuriem bija arī Andris Vosekalns. Skaitliski lielais atrāviens savā starpā nespēja sekmīgi sastrādāties un pirms trešā starpfiniša tika noķerts. Lielajā grupā notika spraiga cīņa. Pēc pirmā atrāviena likvidēšanas sekoja nākamais.

Arī tajā iesaistījās "Rietumu banka – Rīga" sportists. Šoreiz ar astoņiem citiem konkurentiem no peletona aizbēga Deins Kaņepējs. Lai arī atrāviens izskatījās ļoti cerīgs, lai aizbrauktu līdz finišam, tomēr tā nenotika. Solo vadību ieguva viens no šī devītnieka pārstāvjiem - "Domin Sport" Polijas kontinentālās komandas sportists Jaroslavs Maričs, kurš savu pārsvaru spēja nosargāt līdz finišam. Viņš finišēja pēc 3 stundām 51 minūtes un 4 sekundēm. Peletons, kura priekšgalā "Rietumu banka – Rīga" vīri virzīja Emīlu Liepiņu, sekoja pēc 15 sekundēm. Aizraujošā un ļoti spraigā cīņā Emīls ieguva līderpozīcijas, tomēr tās nenosargāja, jo nedaudz tika izsists no ritma pēc iebraukšanas bedrē. Par spīti tam, posmā Liepiņam trešā vieta. Otrais bija "Wibatech 7r Fuji" komandas pārstāvis Gržegors Stepaneks. Emīlam Liepiņam šis šajā sezonā bija septītais UCI kategorijas sacensību vai to posmu pjedestāls.

Pārējie komandas biedri paveica lielisku darbu Emīla labā, upurējot savas pozīcijas posmā. 44. vieta Deinam Kaņepējam, 46. Ērikam Tomam Gavaram, 54. Pēteram Prūsam, 62. Mārim Bogdanovičam, bet Andris Vosekalns tika ierindots 82. vietā.

Kopvērtējumā trešo vietu 130 dalībnieku konkurencē saglabā Bogdanovičs, kurš no līdera Stepaneka atpaliek par septiņām sekundēm. Māris saglabā aktīvākā braucēja kreklu. Uz ceturto vietu pakāpies Emīls Liepiņš (+00:00:08). 20. pozīcijā atrodas Andris Vosekalns (+00:00:14), 21. Deins Kaņepējs (+00:00:15), 22. Pēters Prūss (+00:00:16), bet Ērikam Tomam Gavaram 41. vieta (+00:00:20).

Piektdien notiks trešais posms, bet velobrauciens Varšavas apkaimē noslēgsies sestdien.