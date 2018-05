Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) pirmdien nolēma uz sešiem mēnešiem diskvalificēt LRF licencētu sportistu Artūru Roni, kurš pagājušajā nedēļā vienās no sacensībām pēc sadursmes iespēra citam sportistam.

Incidents notika 16. maija "Vipsport veloapļi" treniņsacensībās. Pēc sadursmes Ronis ar kāju iespēris zemē guļošajam sportistam pa galvu.

LRF tiesnešu kolēģija pagājušajā nedēļā lēma diskvalificēt agresīvo sportistu uz sešiem mēnešiem, kā arī sodīt viņu ar 200 Šveices franku lielu soda naudu. Tagad šo lēmumu apstiprinājusi LRF valde.

Diskvalifikācija attiecas uz visām LRF kalendārā esošajām Latvijas riteņbraukšanas sacensībām.

"Treniņsacensības ar laika kontroli "Vipsport veloapļi" norisinās jau sesto sezonu. To mērķis ir dot iespēju ikvienam drošā vidē (slēgtā un zināmā trasē) pilnveidot riteņbraukšanas grupā iemaņas," pēc notikušā portālam "Delfi" skaidroja "Vipsport" pārstāvis Uģis Voiceščuks. Viens no sacensību pamatprincipiem, saskaņā ar Voiceščuka teikto, ir draudzīga un vienlīdzīga attieksme pret ikvienu velobraucēju, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un pieredzes.

"Visus šos gadus esam kultivējuši draudzīgu attieksmi dalībnieku starpā un izskauduši lamāšanos sacensību laikā," norāda sacensību pārstāvis. Viņš akcentē, ka uzņēmums SIA "Vipsport" stingri nosoda jebkādu agresīvu rīcību.