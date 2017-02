Svētdien noslēdzās Spānijā notiekošais UCI 2HC kategorijas daudzdienu velobrauciens "Vuelta a Andalucia". Pēdējā posmā Krists Neilands finišēja 94. pozīcijā, bet kopvērtējumā viņš sacensības noslēdza 51. vietā. Francijā notiekošajā divu dienu velobrauciena "Tour Cycliste International du Haut Var – martin" otrajā posmā Gatis Smukulis sekmēja komandas biedra Džuliana El Faresa otro vietu, pats tiekot ierindots 86. pozīcijā, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Notikumiem pilna aizvadītās nedēļas svētdiena bija šosejas riteņbraukšanā. Uz starta divu dažādu velobrauciena pēdējos posmos izgāja divi Latvijas izlases velosportisti – Krists Neilands un Gatis Smukulis.

Krists Neilands aizvadīja "Vuelta a Andalucia" daudzdienu velobrauciena noslēdzošo posmu, pirms kura kopvērtējumā ieņēma 45. vietu 138 sportistu konkurencē. Pirms pēdējā posma saglabājās arī intriga par kopvērtējuma uzvarētāju, jo "Movistar" komandas riteņbraucēja Alehandro Valverdes pārsvars pār "Trek Segafredo" vienības līderi Alberto Kontadoru bija vien viena sekunde. Pēdējā posmā riteņbraucējus sagaidīja 151 kilometru garš etaps ar izteiktiem kāpumiem distances pirmajā pusē. Jāņem vērā, ka ievērojami pēdējo posmu sarežģīja lietus un spēcīgais vējš, kas lika sportistiem būt piesardzīgākiem nobraucienos.

Jau četrus kilometrus pēc finiša izveidojās dienas atrāviens, kurā iesaistījās astoņi sportisti, tostarp Toma Skujiņa komandas biedrs no "Cannondale – Drapac" vienības Simons Klarks, kā arī "Lotto Soudal" vienības sportists Tims Vellens, kurš sevi labi parādīja atrāvienā sacensību otrajā posmā, un "LottoNL Jumbo" vienības sportists Viktors Kampenerts, kurš uzvarēja šī gada velobrauciena individuālajā braucienā. 20 kilometrus pēc starta pārsvars jau sasniedza četras minūtes. Pēc otrās kategorijas kāpumu pārvarēšanas sekoja garš posms, kas veda vairāk kalnā lejup. Šajā distances posmā atrāviena pārsvars pār grupu tikai pieauga. Lielajā grupā Valverdes "Movistar" komanda aktīvi uzmanīja "Trek Segafredo" līderi Kontadoru. Tikmēr, atrāviena pārsvars saglabājās vērā ņemams. 30 kilometrus pirms finiša tas joprojām bija četras minūtes, bet 15 kilometrus vēlāk pārsvars saruka līdz 2 minūtēm un 30 sekundēm.

Turpinājumā jau taktiskos gājienus veica atrāvienā esošie sportisti. Vienatnē atrauties centās Kampenerts, tomēr ātri vien tika panākts. Līdz finišam, kad bija skaidrs, ka peletons bēgļus nepanāks, sekoja vēl virkne atraušanās mēģinājumu. Uzvarētāja liktenis izšķīrās finiša spurtā, kurā ātrākais bija Tims Vellens. 25 gadus vecajam sportistam, kurš savas karjeras laikā divas reizes uzvarējis prestižā "Eneco Tour" velobrauciena kopvērtējumā, šī bija jau trešā uzvara šosezon. Iepriekš beļģis guva divas uzvaras velobraucienu sērijā Maljorkā. Otro vietu pēdējā posmā izcīnīja Simons Klarks, bet trešais finiša spurtā palika Kampenerts.

Lielā grupa finišēja 1 minūti un 45 sekundes vēlāk. Tajā atradās arī Valvedre un Kontadors, tādējādi "Movistar" komandas riteņbraucējs nosargāja 1 sekundes pārvsaru, izcīnot uzvaru kopvērtējumā. Otrais palika Kontadors, bet trešais otrā posma uzvarētājs Tībo Pīnots, kuru no uzvaras šķīra sešas sekundes.

Krists Neilands pēdējā posmā finišēja 94. vietā, 6 minūtes un 2 sekundes aiz uzvarētāja. Kuldīdznieks stabili atradās lielajā grupā, tomēr vienā no kāpumiem piedzīvoja velosipēda tehnisko defektu, kas kļuva par iemeslu atpalikšanai no peletona. Kopvērtējumā Kristam 51. pozīcija, kas bija augstākā no viņa pārstāvētās "Israel Cycling academy" vienības. 22. februārī viņš startēs Portugālē notiekošajā "Volta ao Alentejo" (UCI 2.1 kategorija) daudzdienu velobraucienā, kurā pērn latvietis ieņēma piekto vietu labākā jaunā braucēja vērtējumā un 12. vietu absolūtajā kopvērtējumā.

Gatis Smukulis Francijā svētdien aizvadīja noslēdzošo otro posmu "Tour Cycliste International du Haut Var – martin" (UCI 2.1 kategorija) velobraucienā. Pirmajā posmā Latvijas gada labākais riteņbraucējs finišēja 60. vietā, lielāko uzmanību veltot komandas kopējām interesēm. Otrajā posmā sportisti veica 206,8 kilometru garu distanci ar pieciem izteiktākiem kāpumiem. Aktīvu sniegumu otrajā posmā demonstrēja Smukuļa pārstāvētā "Delko Marseille Provence KTM" vienība. Līderu grupā neilgi pirms finiša atradās divi šīs vienības braucēji – itālietis Mauro Finetto un francūzis Džuliāns El Faress. Finiša spurtā gan uzvarēja "Cofidis" vienības sprinteris Džuliāns Simons, kurš karjeras laikā divas reizes izcīnījis uzvaras Katalonijas daudzdienu velobrauciena posmos. Otro vietu izcīnīja El Faress, bet trešais bija "FDJ" vienības pārstāvis Arturs Vihots, kurš nodrošināja uzvaru kopvērtējumā, apsteidzot Simonu un vēl vienu franču riteņbraucēju Romeinu Hardiju.

No "Delko Marseille Provence KTM" kopvērtējumā visaugstāk ierindojās Mauro Finetto, kurš ieņēma sesto vietu, ar tādu pat laiku kā uzvarētājam. Gatis Smukulis pēdējā posmā finišēja 4 minūtes un 12 sekundes aiz uzvarētāja, tiekot ierindots 86. vietā. Kopvērtējumā Gatim sezonas otrajā startā 76. pozīcija. Jāizceļ komandu vērtējums, kurā "Delko Marseille Provence KMT" izcīnīja otro vietu, piekāpjoties tikai titulētajai "BMC" vienībai.

Vuelta a Andalucia velobrauciena kopvērtējums:

1. Alejandro Valverde, Spānija, Movistar Team, +00:00:05

2. Alberto Contador, Spānija, Trek-Segafredo, +00:00:01

3. Thibaut Pinot, Francija, FDJ, +00:00:06

4. Wout Poels, Nīderlande, Team Sky, +00:00:21

5. Diego Rosa, Itālija, Team Sky, +00:00:45

6. Mikel Landa, Spānija, Team Sky, +00:00:48

…

51. Krists Neilands, Latvija, Israel Cycling academy, +00:16:55

Tour Cycliste International du Haut Var – martin velobrauciena kopvērtējums

1. Arthur Vichot, Francija, FDJ, 09:06:49

2. Julien Simon, Francija, Cofidis Solutions Credits, +00:00:00

3. Romain Hardy, Francija, Fortuneo - Vital Concept, +00:00:00

4. Damiano Caruso, Itālija, BMC Racing Team, +00:00:00

5. Lilian Calmejane, Francija, Direct Energie, +00:00:00

6. Mauro Finetto, Itālija, Delko Marseille Provence KTM, +00:00:00

…

77. Gatis Smukulis, Latvija, Delko Marseille Provence KTM, +00:04:37