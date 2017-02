Otro gadu pēc gada Latvijas izlases šosejas riteņbraucējs Krists Neilands sezonas ievadā aizvada Portugālē notiekošo "Volta ao Alentjo" velobraucienu. Šī gada velobrauciena pirmajā no pieciem posmiem Krists bija labākais no "Israel Cycling team" komandas sportistiem, ieņemot 14. vietu.

Otrajā posmā dalībnieki mērojās spēkiem 171,3 kilometru garajā distancē ar trijiem starpfinišiem un kalnu starpfinišu. Distances laikā, līdzīgi kā iepriekšējā posmā, izveidojās atrāvieni, tomēr, tuvojoties finišam, peletons bija kopā. Uzvarēja liktenis izšķīrās finiša spurtā. Tajā ātrākais izrādījās Nīderlandes riteņbraucējs Johims Ariesens. 28 gadus vecais sportists, kurš pārstāv kontinentālo vienību "Metec TKH Continental team", finiša spurtā pārspēja "Movistar" vienības riteņbraucēju Karlosu Barbero. Labāko trijnieku noslēdza Rally Cycling" vienības ASV sportists Kolins Džoiss. Uzvarētājs trasē pavadīja 3 stundas 50 minūtes un 22 sekundes.

Krists Neilands otrajā posmā finišēja vadošajā grupā ar tādu pat laiku kā uzvarētājs Ariesens, ieņemot 30. pozīciju. No Kuldīgas nākušais sportists kopvērtējumā ieņem 15. vietu, no līdera Karlosa Barbero atpaliekot par 13 sekundēm. Jāņem vērā, ka tāda pat atpalicība no līdera kā Neilandam ir 8. – 27. pozīcijas īpašniekiem. Krists labākā jaunā braucēja vērtējumā ieņem ceturto vietu, bet kalnu karaļa vērtējumā Neilands ar iegūtajiem diviem punktiem ir dalītā septītajā vietā.

Sestdien un svētdien divas viendienas sacensības Francijā aizvadīs Latvijas absolūtais čempions un "Delko Marseille Provence KTM" profesionālās kontinentālās vienības sportists Gatis Smukulis. 29 gadus vecais sportists sestdien startēs UCI 1.1 kategorijas velobraucienā "Classic Sud Ardeche". Gatim ar šīm sacensībām saistās ļoti labas atmiņas, jo 2008. gadā no Smiltenes novada nākušais sportists šeit izcīnīja skaistu solo uzvaru. Toreiz Gatis pārstāvēja tieši Marseļas komandu. Svētdien Smukulis startēs "Royal Bernard Drome" velobraucienā (UCI 1.1 kategorija).