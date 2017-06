Noslēdzies Slovākijas daudzdienu velobrauciens (UCI 2.1 kategorija), kura kopvērtējumā augsto sesto vietu izcīnīja Latvijas izlases un Izraēlas komandas "Israel Cycling academy" sportists Krists Neilands. No "Rietumu banka – Rīga" vienības jāizceļ Pēters Prūss, kurš izcīnīja sesto vietu kalnu karaļa vērtējumā, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Slovākijas daudzdienu velobrauciens, kam pirmo gadu piešķirta UCI 1. kategorija, dalībniekus pārbaudīja ar smagiem un kalnainiem posmiem. Neskatoties uz to, cīņā par kopvērtējumu izšķirošs izrādījās pirmās dienas prologs, kurā uzvarēja mājinieks Jans Tratniks.

Pirms pēdējā posmā augstāko vietu no Latvijas sportistiem kopvērtējumā ieņēma Krists Neilands. "Israel Cycling academy" riteņbraucējs atradās astotajā pozīcijā. No "Rietumu banka – Rīga" pārstāvjiem vairāk bija jāizceļ Pēters Prūss, kurš, lai arī kopvērtējumā par augstākajām vietām vairs necīnījās, tomēr ieņēma augsto piekto vietu kalnu karaļa vērtējumā. Jāņem vērā, ka sacensību trešajā posmā Prūss izcīnīja augsto sesto vietu, kas ir "Rietumu banka – Rīga" komandas augstākais rezultāts šī gada velobraucienā.

Noslēdzošajā posmā dalībniekus sagaidīja 152,5 kilometru gara distance, kas tika sadalīta pa diviem dažāda garuma apļiem. Sacensību laikā notika aktīva cīņa par kopvērtējumu, kurā iesaistījās arī Neilanda pārstāvētā "Israel Cycling academy" vienība ar mūsu sportistu tajā. Peletona priekšā aktīvi pamanāma bija "Rietumu banka – Rīga" vienība. Galu galā, līdera Tratnika komandai "CCC Sprandi Polkowice" izdevās nepieļaut atrāviena finišu.

Uzvarētājs noskaidrojās lielās grupas finiša spurtā. Tajā nepārspēts palika Krievijas riteņbraucējs no šīs valsts labākās riteņbraukšanas komandas "Gazprom – RusVelo" Ivans Savickis. Viņa laiks trasē – 3 stundas 24 minūtes un 42 sekundes. Otro vietu izrāva slovēnis Roks Korošecs ("Ammplatz – BMC"), bet trijnieku noslēdza itāļu sprinteris no pro kontinentālās komandas Matteo Malucelli.

14. vietā posmu noslēdza aktīvi sacensības aizvadījušais igaunis Pēters Prūss. Tāds pats laiks kā uzvarētājam arī Mārim Bogdanovičam, kurš ieņēma 24. vietu, un Viesturam Lukševicam (33. pozīcija). 108. pozīcijā posmu noslēdza labu darba apjomu paveikušais Andris Voskekalns (+00:02:36). Noslēdzošajā posmā nefinišēja Emīls Liepiņš un Deins Kaņepējs.

Krists Neilands sekmēja komandas biedra Mihkela Raima piekto pozīciju, kamēr pats finišēja 34. vietā.

Kopvērtējumā uzvaru nosargāja 27 gadus vecais Jans Tratniks. Slovāks, kurš vienu sezonu pavadījis arī pasaules tūrē, par 32 sekundēm apsteidza itālieti Mattio Kataneo.

No Latvijas sportistiem visaugstāk kopvērtējumā ierindojās kuldīdznieks Krists Neilands, kuram respektablā sestā vieta. Jāņem gan vērā, ka tāda pati atpalicība no līdera sekundes robežās ir arī ceturtās un piektās vietas ieguvējiem. Kā ceturtais sacensības noslēdza Krista komandas biedrs Mihkels Raims. No uzvarētāja Neilands atpalika par 37 sekundēm. Latvietis arī ieguva 40 UCI pasaules ranga punktus, uzlabojot savas pozīcijas pasaules rangā.

No "Rietumu banka – Rīga" sportistiem kopvērtējumā visaugstāk ierindojās Viesturs Lukševics, kuram 37. vieta starp 120 finišu sasniegušajiem dalībniekiem. Īpaši jāizceļ Pēters Prūss, kurš ieguva sesto vietu kalna karaļa vērtējumā. Kopvērtējumā Pēters noslēdza TOP 50.